ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടു, ഒപ്പം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലും; ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ദിനേശ് കാർത്തിക്
ക്യാച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി; ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചെന്ന് ദിനേശ് കാർത്തിക്.
Published : November 28, 2026 at 3:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മോശം ഫീൽഡിംഗിനെയും ക്യാച്ചുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ദിനേശ് കാർത്തിക്. ക്യാച്ചുകൾ കൈവിട്ടതാണ് ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതെന്നും, ഇതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ച മട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 356 റൺസിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 116 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. 240 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോൾ. 7 റൺസുമായി ധ്രുവ് ജുറെലാണ് ക്രീസിൽ. 10 റൺസെടുത്ത വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ പുറത്തായതോടെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ കളി അവസാനിച്ചു. മൂന്നാം ദിനം ആകാശ് ദീപായിരിക്കും ജുറെലിനൊപ്പം ക്രീസിലെത്തുക.
"ഇന്ത്യയുടെ ക്യാച്ചിംഗിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന 12 രാജ്യങ്ങളിൽ ക്യാച്ചിംഗ് മികവിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടീം എട്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്യാച്ചുകളും നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങളും കൈവിട്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഫൈനലിലേക്കുള്ള വഴി ഏതാണ്ട് അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു," ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ കാർത്തിക് പറഞ്ഞു.
🚨DINESH KARTHIK BRUTALLY BASHED INDIA PLAYERS FOR DROPPING SO MANY CATCHES 🚨 Dinesh Karthik said 🗣️, "What is happening with India's catching? Out of the 12 Test-playing nations, India is 8th right now. We are harboring ambitions of going to the World Test Championship final. But if you're 8th, then you've dropped a lot of catches, you've let go of a lot of crucial moments, and that basically means your chances of getting to that final is going to be next to impossible. In general, one of the reasons why most Test teams do well is because their close-in catchers are solid. They convert half-chances and create more opportunities than what is available. Now India have gone the other way around. They are dropping sitters, and that's come back to bite them. Eventually, India is so far behind in this Test match—240 runs to go, just four wickets in hand in the first innings. We're looking at basically New Zealand putting us in and enforcing a follow-on. We've got ourselves into a hole. India need to bat out that first session, try and reduce the deficit to 150. If that doesn't happen, India are going to find it really hard to come back in this Test match. A lot of shots are questionable—I mean, we can't say that they played good shots, but today, most of those shots backfired and they'll look back at those replays and be like, 'Was that shot the right one?' But when it comes to Rishabh Pant, I think he averages mid-40s and somewhere on this pitch, we need to give him the leeway to go after those big shots. I know a lot of you are going to come back and say 'situation' and everything, but every time he plays these shots, he's been successful in Test cricket because he has the courage to do it, and the conviction and the consistency to a large part. It's always debatable, but for me, the bigger picture is catches, and we did drop too many."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 28, 2026
ഫീൽഡിംഗിലെ പിഴവുകൾ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ഒന്നാം ദിനം 29 റൺസിൽ നിൽക്കെ ക്യാച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ന്യൂസിലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ലാതം 59 റൺസ് നേടി. 49 റൺസിൽ നിൽക്കെ ഗള്ളിയിൽ നൽകിയ അവസരം ഇന്ത്യ കൈവിട്ടതോടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റർ ടോം ബ്ലണ്ടൽ 89 റൺസെടുത്ത് കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോററായി. പേസ് ബൗളർ ആകാശ് ദീപിന്റെ പന്തിൽ മാത്രം മൂന്ന് ക്യാച്ചുകളാണ് ഫീൽഡർമാർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. എങ്കിലും മാറ്റ് ഹെൻറിയെ പുറത്താക്കി ആകാശ് ദീപ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം പൂർത്തിയാക്കി.
"മികച്ച ടെസ്റ്റ് ടീമുകൾ വിജയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ക്ലോസ്-ഇൻ ഫീൽഡർമാരുടെ മികവാണ്. പകുതി അവസരങ്ങൾ പോലും അവർ വിക്കറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനായാസമായ ക്യാച്ചുകൾ പോലും അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു," കാർത്തിക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യ ഫോളോ-ഓൺ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നാല് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇന്ത്യ 240 റൺസ് പിന്നിലാണ്. ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്ത്യയെ ഫോളോ-ഓൺ ചെയ്യിക്കാനാണ് സാധ്യത. നമ്മൾ സ്വയം ഒരു കുഴിയിൽ വീണിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ബാറ്റ് ചെയ്ത് ലീഡ് 150 റൺസായി കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരിക അസാധ്യമായിരിക്കും."ന്യൂസിലൻഡ് പേസർമാരുടെ സ്വിംഗിനും അധിക ബൗൺസിനും മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര തകർന്നടിയുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ, ബാറ്റർമാരുടെ അശ്രദ്ധമായ ഷോട്ടുകളും തിരിച്ചടിയായി.
പല ബാറ്റർമാരുടെയും ഷോട്ടുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് സമ്മതിച്ച കാർത്തിക്, പക്ഷേ റിഷഭ് പന്തിന്റെ ആക്രമണോത്സുക ശൈലിയെ പിന്തുണച്ചു. "പല ഷോട്ടുകളും തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് റീപ്ലേകൾ കാണുമ്പോൾ താരങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ റിഷഭ് പന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ടെസ്റ്റിൽ 40-ന് മുകളിൽ ശരാശരിയുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. ഈ പിച്ചിൽ വലിയ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം. സാഹചര്യം നോക്കാതെയാണ് കളിച്ചതെന്ന് പലരും വിമർശിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, തന്റെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ചത്.