ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ; കളിക്കാരനായി തുടരും
ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു.
Published : October 8, 2026 at 1:02 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഓൾറൗണ്ടർ ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ രാജിവെച്ചു. നേതൃസ്ഥാനം ഇനി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാൻ സമയമായെന്ന തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹം കത്തയക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ഒഴിഞ്ഞാലും ഒരു സാധാരണ കളിക്കാരനായി രാജ്യത്തിനായി തുടർന്നും പാഡണിയുമെന്നും അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ടീമിന് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് സി.ഇ.ഒ ആഷ്ലി ഡി സിൽവ, താരത്തിന്റെ ഭാവി കരിയറിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ആശംസകളും നേർന്നു.
ക്യാപ്റ്റൻസിയിലെ റെക്കോർഡുകൾ
2024 ജനുവരിയിലാണ് ധനഞ്ജയ ഡി സിൽവ ലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ അമരക്കാരനാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിൽ കളിച്ച 18 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ടീമിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ താരത്തിനു സാധിച്ചു. നായകനെന്ന നിലയിൽ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഡി സിൽവ, 36.45 ശരാശരിയിൽ 3 സെഞ്ചുറികളും 7 അർധസെഞ്ചുറികളും ഉൾപ്പെടെ 1130 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. പുറമെ പാർട്ട് ടൈം ബോളിംഗിൽ 2-13 എന്ന മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് പ്രകടനത്തോടെ 9 വിക്കറ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കി.
ചരിത്ര വിജയങ്ങളും ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ണിലെ നേട്ടവും
Sri Lanka Test captain Dhananjaya de Silva steps down from his position, to remain available as player: Sri Lanka Cricket. https://t.co/BEPDRtLh2g— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ അഫ്ഗാനെതിരെ 10 വിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരിക വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് ഡി സിൽവ തന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ അവരുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് 2-0 ന് ശ്രീലങ്ക തകർത്തുവിട്ടു. 2014-ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഇംഗ്ലണ്ട് മണ്ണിൽ (ഓവൽ ടെസ്റ്റിൽ) ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിക്കാനും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ന്യൂസിലാൻഡിനെ നാട്ടിൽ 2-0 ന് വൈറ്റ്വാഷ് ചെയ്യാനും താരത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു.
എന്നാൽ വലിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലങ്കൻ ടീമിന് തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. 2024 അവസാനത്തിലും 2025 തുടക്കത്തിലുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ടീം പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനോടും, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയോടും ശ്രീലങ്ക പരമ്പര കൈവിട്ടു. ഇന്ത്യക്കെതിരെ നാട്ടിൽ നടന്ന 0-1 ന്റെ തോൽവിയാണ് ക്യാപ്റ്റനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന പരമ്പര. അവസാന മത്സരത്തിൽ സോണൽ ദിനുഷയുടെ അസാമാന്യ പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ കരുത്തിൽ സമനില പിടിച്ചാണ് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യക്കെതിരെ നാണക്കേടിന്റെ വൈറ്റ്വാഷ് ഒഴിവാക്കിയത്.
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