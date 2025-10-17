ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണ്: ലക്ഷ്യ സെന്നും സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യവും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു
പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാമതുള്ള ആൻഡേഴ്സ് ആന്റൺസനെയാണ് ലക്ഷ്യ വീഴ്ത്തിയത്.
Published : October 17, 2025 at 11:09 AM IST
ഒഡെൻസിൽ നടന്ന ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ 2025 ബാഡ്മിന്റണ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെന്നും സാത്വിക്സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ജൈസ്കെ ബാങ്ക് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില് ലോക 21-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ, പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആൻഡേഴ്സ് ആന്റൺസനെയാണ് വീഴ്ത്തിയത്. കളിയുടെ 53 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-13, 21-14 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരം ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
ഒന്നാം ഗെയിമിൽ ആദ്യ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വഴങ്ങിയ ശേഷമാണ്, ലക്ഷ്യ സെൻ സ്കോർബോർഡിൽ കയറിയത്. രണ്ടാം സീഡായ ആന്റൺസനെ കീഴടക്കി ഓപ്പണർ താരം അനായാസം നേടി, പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യയ്ക്കൊപ്പം ആന്റൺസെൻ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്യ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തു, അവസാന 15 പോയിന്റുകളിൽ 10 ഉം നേടി ലക്ഷ്യ മത്സരം സ്വന്തമാക്കി. ആൻഡേഴ്സ് ആന്റൺസണെതിരായ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യ സെന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്.
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ ലീ ജെ-ഹുയി-യാങ് പോ-ഹ്സുവാൻ സഖ്യത്തെ 21-19, 21-17 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. തുല്യമായ തുടക്കത്തിനു ശേഷം, കളിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം 11-7 എന്ന നിലയിൽ ലീഡ് നേടി.
ലീ ജെ-ഹുയി, യാങ് പോ-ഹ്സുവാൻ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സാത്വിക്- ചിരാഗ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം പോയിന്റ് ഗോളാക്കി മാറ്റി ഓപ്പണർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയ് ജോഡി 11-10 എന്ന നിലയിൽ പിന്നിലായിരുന്നു.
നേരത്തെ ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് ലീ ജെ-ഹുയി-യാങ് പോ-ഹ്സുവാനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് തായ്പേയ് സഖ്യത്തിനെതിരായ അവരുടെ ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വിജയത്തോടെ 5-0 ആയി ഉയർന്നു. അതേസമയം, മിക്സഡ് ഡബിൾസിൽ ധ്രുവ് കപിലയും തനിഷ ക്രാസ്റ്റോയും 16-ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ വാക്കോവർ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.
