ETV Bharat / sports

ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍: ലക്ഷ്യ സെന്നും സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യവും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു

പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാമതുള്ള ആൻഡേഴ്‌സ് ആന്‍റൺസനെയാണ് ലക്ഷ്യ വീഴ്‌ത്തിയത്.

Lakshya Sen
Lakshya Sen (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഡെൻസിൽ നടന്ന ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ 2025 ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യ സെന്നും സാത്വിക്‌സായിരാജ് രങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടിയും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. ജൈസ്‌കെ ബാങ്ക് അരീനയിൽ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ലോക 21-ാം നമ്പർ താരമായ ലക്ഷ്യ സെൻ, പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിംഗിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആൻഡേഴ്‌സ് ആന്‍റൺസനെയാണ് വീഴ്‌ത്തിയത്. കളിയുടെ 53 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 21-13, 21-14 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരം ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒന്നാം ഗെയിമിൽ ആദ്യ രണ്ട് പോയിന്‍റുകൾ വഴങ്ങിയ ശേഷമാണ്, ലക്ഷ്യ സെൻ സ്കോർബോർഡിൽ കയറിയത്. രണ്ടാം സീഡായ ആന്‍റൺസനെ കീഴടക്കി ഓപ്പണർ താരം അനായാസം നേടി, പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ലക്ഷ്യയ്‌ക്കൊപ്പം ആന്‍റൺസെൻ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലക്ഷ്യ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തു, അവസാന 15 പോയിന്‍റുകളിൽ 10 ഉം നേടി ലക്ഷ്യ മത്സരം സ്വന്തമാക്കി. ആൻഡേഴ്‌സ് ആന്‍റൺസണെതിരായ എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യ സെന്നിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ വിജയമാണിത്.

പുരുഷ ഡബിൾസിൽ സാത്വിക്‌സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ചൈനീസ് തായ്‌പേയിയുടെ ലീ ജെ-ഹുയി-യാങ് പോ-ഹ്‌സുവാൻ സഖ്യത്തെ 21-19, 21-17 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മുന്നേറി. തുല്യമായ തുടക്കത്തിനു ശേഷം, കളിയുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാത്വിക്-ചിരാഗ് സഖ്യം 11-7 എന്ന നിലയിൽ ലീഡ് നേടി.

ലീ ജെ-ഹുയി, യാങ് പോ-ഹ്‌സുവാൻ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സാത്വിക്- ചിരാഗ് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം പോയിന്‍റ് ഗോളാക്കി മാറ്റി ഓപ്പണർ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് ജോഡി 11-10 എന്ന നിലയിൽ പിന്നിലായിരുന്നു.

നേരത്തെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ലീ ജെ-ഹുയി-യാങ് പോ-ഹ്‌സുവാനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് തായ്‌പേയ് സഖ്യത്തിനെതിരായ അവരുടെ ഹെഡ്-ടു-ഹെഡ് റെക്കോർഡ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വിജയത്തോടെ 5-0 ആയി ഉയർന്നു. അതേസമയം, മിക്‌സഡ് ഡബിൾസിൽ ധ്രുവ് കപിലയും തനിഷ ക്രാസ്റ്റോയും 16-ാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ വാക്കോവർ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി.

  1. Also Read: ലോകകപ്പില്‍ സെമിയുറപ്പിച്ച് ഓസീസ് വനിതകള്‍; ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ 10 വിക്കറ്റ് ജയം, ഹീലിക്ക് വീണ്ടും സെഞ്ച്വറി തിളക്കം
  2. Also Read:ടി20 ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റെടുത്ത് 19 ടീമുകൾ; അവസാന സ്ലോട്ടിനായി മൂന്ന് ടീമുകള്‍ മത്സരരംഗത്ത്
  3. Also Read:സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായിക മേള: മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും, സഞ്ജുവും കീർത്തിയും അംബാസഡർമാര്‍

TAGGED:

DENMARK OPEN 2025
DENMARK OPEN LAKSHYA SEN
DENMARK OPEN SATWIK AND CHIRAG PAIR
ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്പൺ ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍
DENMARK OPEN BADMINTON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.