നേഷൻസ് ലീഗിൽ അട്ടിമറി: പോർച്ചുഗലിനെ 4-1ന് തകർത്ത് ഡെന്മാർക്ക്; വെയിൽസിനെ വീഴ്ത്തി നോർവേ
നേഷൻസ് ലീഗ്: പോർച്ചുഗലിനെ തകർത്ത് ഡെന്മാർക്ക്; ഓസ്ട്രിയയ്ക്കും സ്വീഡനും സ്ഥാനക്കയറ്റം
Published : November 15, 2026 at 9:01 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ പോർച്ചുഗലിനെ 4-1ന് തകർത്ത് ഡെന്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തി. മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ വിക്ടർ ഗ്യോക്കെറസ് തുടർച്ചയായ എട്ടാം മത്സരത്തിലും ഗോൾ നേടിയ രാത്രിയിൽ സ്വീഡനും ഓസ്ട്രിയയും ലീഗ് ബിയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനക്കയറ്റം (പ്രൊമോഷൻ) ഉറപ്പാക്കി.
പോർച്ചുഗലിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഡെന്മാർക്ക്
ആദ്യ പകുതിയിൽ പിയറി-എമിലി ഹോയ്ബർഗ് നേടിയ പെനാൽറ്റി ഗോളിലൂടെയാണ് ഡെന്മാർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഗുസ്താവ് ഇസാക്സന്റെ മികച്ച നീക്കത്തിനൊടുവിൽ റാസ്മസ് ഹോയ്ലുണ്ട് വോളിയിലൂടെ ലീഡ് ഉയർത്തി. പിന്നാലെ പോർച്ചുഗൽ ഗോൾകീപ്പർ ഡിയോഗോ കോസ്റ്റയെ കീഴടക്കി ഹോയ്ലുണ്ട് വീണ്ടും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ജോക്കിം ആൻഡേഴ്സിന്റെ ഹെഡ്ഡർ ഡെന്മാർക്കിന്റെ നാലാം ഗോൾ കുറിച്ചു. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ നേരത്തെ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്ന പോർച്ചുഗലിനായി ബെർണാഡോ സിൽവ ആശ്വാസഗോൾ നേടി.
MD5 action complete ✅ #NationsLeague https://t.co/VhfbMaRjIe— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 14, 2026
ഹാളണ്ടിന്റെ ചിറകിലേറി നോർവേ
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ, ടൂർണമെന്റിലെ റെക്കോർഡ് ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ എർലിംഗ് ഹാളണ്ട് തന്റെ 23-ാം നേഷൻസ് ലീഗ് ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ നോർവേ 3-1ന് വെയിൽസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ആദ്യ പകുതിയിൽ വെയിൽസ് താരം ഡാനിയൽ ജെയിംസിന്റെ ഷോട്ട് നോർവേ ഗോൾകീപ്പർ എഗിൽ സെൽവിക് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അന്റോണിയോ നൂസ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഷോട്ടിലൂടെ നോർവേയ്ക്ക് ലീഡ് നൽകി. നൂസയും ഹാളണ്ടും ചേർന്നൊരുക്കിയ നീക്കത്തിൽ പകരക്കാരൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഷെൽഡെറപ്പ് ലീഡ് ഇരട്ടിയാക്കി. ഗോൾകീപ്പർ കാൾ ഡാർലോയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പന്ത് ചിപ്പ് ചെയ്ച് ഡേവിഡ് ബ്രൂക്സ് വെയിൽസിനായി ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷം ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഹാളണ്ട് നോർവേയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഇതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച ഡെന്മാർക്കിനെതിരെ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഡെർബിക്ക് നോർവേ യോഗ്യത നേടി.
ഗ്യോക്കെറസ് തിളങ്ങി; സ്വീഡൻ ചാമ്പ്യന്മാർ
സോൾനയിൽ നടന്ന മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ തോൽപ്പിച്ച് സ്വീഡൻ ഗ്രൂപ്പ് ബി4 ചാമ്പ്യന്മാരായി. ഡാനിയൽ സ്വെൻസൺ നേടിയ ആദ്യ ഗോളിന് പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച രണ്ട് പെനാൽറ്റികൾ ഗോളാക്കി മാറ്റി വിക്ടർ ഗ്യോക്കെറസ് തന്റെ ഗോൾവേട്ട തുടർന്നു. ബോസ്നിയയ്ക്കായി അർമിൻ ഗിഗോവിക്കും, തന്റെ 74-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിൽ സീഡ് കൊളാസിനാക്കും ഗോളുകൾ നേടി. തോറ്റെങ്കിലും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി ബോസ്നിയ ലീഗ് എ/ബി പ്ലേ-ഓഫിന് യോഗ്യത നേടി.
ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം
ഗ്രൂപ്പ് ബി3-യിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഓസ്ട്രിയ ഒന്നാം സ്ഥാനവും പ്രൊമോഷനും ഉറപ്പാക്കി. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ 11 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ സാസ കലാജ്ഡ്സിച്ച് നേടിയ ഗോളാണ് ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ റാൽഫ് റാംഗ്നിക്കിന്റെ അപരാജിത സംഘം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊസോവോയേക്കാൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് മുന്നിലെത്തി.
അതേസമയം, ഉക്രെയ്നിനെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ടെറി ഡെവ്ലിൻ നേടിയ വിജയഗോളിലൂടെ നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി2-വിൽ ഹംഗറിയേക്കാൾ ഒരു പോയിന്റ് മുന്നിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ജോർജിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അവസാന 17 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സെൽഫ് ഗോളിലൂടെയും ബർണബാസ് വർഗയുടെ സ്ട്രൈക്കിലൂടെയും രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടി ഹംഗറിയും പ്രൊമോഷൻ പോരാട്ടം കടുപ്പിച്ചു.
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