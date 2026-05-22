മാതൃത്വം കരിയറിന് വിലങ്ങുതടിയല്ല; വിനേഷിനെ വെട്ടാന് നോക്കിയ ഫെഡറേഷന് ഹൈക്കോടതിയുടെ പൂട്ട്
വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് അനുകൂലമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി; ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന് കടുത്ത വിമർശനം.
Published : May 22, 2026 at 5:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗുസ്തി താരം വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കിയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. പ്രസവാവധിക്ക് ശേഷം കരിയറിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിനേഷിനെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സാധ്യതകളും വിലയിരുത്തണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി. കെ. ഉപാധ്യായ, ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. രാജ്യത്ത് മാതൃത്വം ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്നും, അതൊരിക്കലും ഒരു കായികതാരത്തിന്റെ കരിയറിന് തിരിച്ചടിയാകരുതെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ച കോടതി, ഫെഡറേഷൻ പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറരുതെന്ന് കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചു.
Delhi High Court reserved its verdict on wrestler Vinesh Phogat's plea seeking permission for Asian Games trials. The court said motherhood should not invite penalties, questioned policy changes by Wrestling Federation of India, and stressed support for athletes returning after…
കോടതിയുടെ കടുത്ത അതൃപ്തി
മുൻപത്തെപ്പോലെ പ്രമുഖ കായികതാരങ്ങൾക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുന്ന രീതി മാറ്റി വിനേഷിനെ മനഃപൂർവ്വം പുറത്താക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കായികതാരങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിനേഷിന്റെ സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധരോട് ആവശ്യപ്പെടാനും അവർ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത്. വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഹാജരാകാൻ സർക്കാർ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി, അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവെച്ചു.
വിലക്കിനെതിരെയുള്ള വിനേഷിന്റെ നിയമപോരാട്ടം
മേയ് 30, 31 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തനിക്ക് അടിയന്തര അനുമതി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ. നേരത്തെ മേയ് 18-ന് വിനേഷിന് ഉടനടി ആശ്വാസം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് താരം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചത്.
Delhi High Court slams WFI for show cause notice to Vinesh Phogat terming her Olympics disqualification a national shame
വിനേഷ് ഗോണ്ടയിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ടുതലേന്ന് മേയ് 9-ന് ഫെഡറേഷൻ അവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. വിനേഷിനെ എങ്ങനെയും പുറത്താക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ വൈക്കോൽത്തുരുമ്പിൽ പിടിക്കുകയാണെന്ന് അവരുടെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വിനേഷിന്റെ പാരിസ് ഒളിംപിക്സിലെ അയോഗ്യത ഒരു ദേശീയ നാണക്കേട് ആയിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, വ്യക്തിപരമായ തർക്കങ്ങൾ കാരണം കായികരംഗം എന്തിന് തകർച്ച നേരിടണമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു.
പ്രതിഷേധങ്ങളും കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളും
ഉത്തേജക വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിരമിക്കലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് ബാധകമായ ആറുമാസത്തെ നോട്ടീസ് കാലാവധി ലംഘിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് 2026 ജൂൺ 26 വരെ വിനേഷിനെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് WFI വിലക്കിയത്. എന്നാൽ ഈ വിലക്ക് വകവെക്കാതെ വിനേഷ് ഗോണ്ടയിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഓപ്പൺ റാങ്കിംഗ് ടൂർണമെന്റില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഫെഡറേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെയുള്ള വനിതാ ഗുസ്തിക്കാരുടെ ലൈംഗിക അതിക്രമ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന താരമാണ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. തുടർന്ന് 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒളിംപിക്സ് 50 കിലോഗ്രാം വിഭാഗം ഫൈനലിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 100 ഗ്രാം തൂക്കം കൂടിയെന്ന കാരണത്താൽ വിനേഷിനെ അയോഗ്യയാക്കിയിരുന്നു. 2025 ജൂലൈയിൽ അമ്മയായ താരം പിന്നീട് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.
