ബംഗ്ലാദേശിനെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കണം: ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി, സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് വിമർശനം
ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് വിദേശ നയത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെയും ബാധിക്കുന്നവയാണെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഹർജിക്കാരന് കോടതിയുടെ നിർദേശം.
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന പൊതു താത്പര്യ ഹർജി തള്ളി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ ഇന്ത്യൻ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനോ കോടതികളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. നിയമ വിദ്യാർഥിയാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയയാളാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ വിലക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതു താത്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
എന്നാൽ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ ഉപാധ്യായ, ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് വിദേശ നയത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെയും ബാധിക്കുന്നവയാണെന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹർജിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും ബെഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരമുള്ള റിട്ട് അധികാരപരിധി വിദേശ സർക്കാരുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര കായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ കോടതികൾക്ക് റിട്ട് അധികാര പരിധിയില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി), ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് ഹർജിക്കാരൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടുന്നതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത്തരം കേസുകൾ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയുടെ അധികാരപരിധി ദുരുപയോഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഹർജിക്കാരന് ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നതിന് പിഴ ചുമത്തേണ്ടി വരുമെന്നും ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഹർജിക്കാരന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ഹർജികൾ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അനാവശ്യമായി കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന് (ബിസിസിഐ) വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയും ശ്രീലങ്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെയും കക്ഷികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് നയതന്ത്ര ബന്ധം മോശമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപക തർക്കങ്ങള് തുടരുകയാണ്.
