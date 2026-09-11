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വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് തിരിച്ചടി; ലോക ഗുസ്‌തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല!

വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്‍റെ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി; സെപ്റ്റംബർ 14-ലെ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാനാകില്ല.

WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP TRIALS VINESH PHOGAT COURT CASE വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കോടതി വിധി ലോക ഗുസ്‌തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
File Photo: Vinesh Phogat (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 2:24 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കസാക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സീനിയർ വേൾഡ് റെസ്‌ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി തേടിയ വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് തിരിച്ചടി. ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അടിയന്തര അനുമതി നൽകണമെന്ന വിനേഷിന്‍റെ ആവശ്യം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു.

റെസ്‌ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് താൽക്കാലിക ഇളവ് നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് സ്വർണ കാന്ത ശർമ്മയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിസമ്മതിച്ചു. ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലാ കായികതാരങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹർജിക്കാരിക്ക് മാത്രമായി ഇളവ് നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന വനിതാ സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ തന്നെ താൽക്കാലികമായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു വിനേഷിന്‍റെ ആവശ്യം. സെപ്റ്റംബർ 7-ലെ ഡബ്ല്യുഎഫ്‌ഐയുടെ സർക്കുലർ വിനേഷിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ലെന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പ്രത്യേക ഇളവ് നൽകിയാൽ മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അനീതിയാകും

പ്രസവത്തെത്തുടർന്ന് വിനേഷ് മത്സരരംഗത്തുനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന കാര്യം ഡബ്ല്യുഎഫ്‌ഐയുടെ സെലക്ഷൻ ചട്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇടക്കാല ഘട്ടത്തിൽ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇതിന്‍റെ പേരിൽ അനുമതി നൽകാനാകില്ല. ഇത്തരമൊരു പ്രത്യേക ഇളവ് നൽകുന്നത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മറ്റ് കായികതാരങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയായിരിക്കുമെന്നും, സമാനമായ ആവശ്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പേർ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിയമപോരാട്ടവുമായി വിനേഷ് ഫോഗട്ട്

ഗർഭധാരണം, പ്രസവം, പ്രസവാനന്തര വിശ്രമം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കായികരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന വനിതാ താരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനം നിലവിലെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നും ഇത് വിവേചനപരമാണെന്നും വിനേഷിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജ്‌ശേഖർ റാവു വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയം വിശദമായ അന്തിമ വാദത്തിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

2024-25 കാലയളവിൽ പ്രസവത്തെത്തുടർന്നാണ് വിനേഷ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത്. തുടർന്ന് 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ വിനേഷിന് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്‍റര്‍നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

പഴയ ഇളവുകൾ സ്ഥിരമല്ലെന്ന് കോടതി

മുമ്പ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ വിനേഷ് കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, അമ്മയാകുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കരുത് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കോടതി ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഇടക്കാല ആശ്വാസം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും തുടർന്നുള്ള മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥിരം ഇളവായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, അന്നത്തെ ട്രയൽസിനിടെ ഉണ്ടായ അച്ചടക്കലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡബ്ല്യുഎഫ്‌ഐ വിനേഷിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യവും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 14-ലെ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി വിനേഷിന്‍റെ ഇടക്കാല ഹർജി തള്ളി. അതേസമയം, പ്രസവത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചെത്തുന്ന വനിതാ കായികതാരങ്ങൾക്ക് സുതാര്യമായ സംവിധാനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന വിനേഷിന്‍റെ പ്രധാന ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 29-ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

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TAGGED:

WORLD WRESTLING CHAMPIONSHIP TRIALS
VINESH PHOGAT COURT CASE
വിനേഷ് ഫോഗട്ട് കോടതി വിധി
ലോക ഗുസ്‌തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്
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