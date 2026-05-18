ETV Bharat / sports

നാടകീയത നിറഞ്ഞ അവസാന ഓവർ! രാജസ്ഥാന്‍റെ പിഴവുകൾ മുതലാക്കി ഡൽഹിക്ക് ആവേശ വിജയം

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വിജയം.

DELHI CAPITALS VS RAJASTHAN ROYALS
DELHI CAPITALS VS RAJASTHAN ROYALS (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 9:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റിന്‍റെ ആവേശ വിജയം. അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഉയർത്തിയ 194 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം നാല് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ഡൽഹി മറികടന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ ഐപിഎൽ 2026 പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ ഡൽഹി എട്ടാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഈ സീസണിലെ തങ്ങളുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിലെ മത്സരങ്ങൾ വിജയത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഇതോടെ ഡൽഹിക്ക് സാധിച്ചു.

സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ ബൗളിംഗും രാഹുൽ-പോറെൽ കൂട്ടുകെട്ടും

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 40 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റെടുത്ത മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന്‍റെ തകർപ്പൻ ബൗളിംഗ് പ്രകടനമാണ് 193/8 എന്ന സ്‌കോറിൽ ഒതുക്കിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ഡൽഹിയുടെ തുടക്കം തകർച്ചയോടെയാകേണ്ടതായിരുന്നു. റൺസൊന്നും എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പന്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുലിന്‍റെ ക്യാച്ച് ഷോർട്ട് ഫൈൻ ലെഗിൽ യഷ് രാജ് പുഞ്ജ കൈവിട്ടു.

ലഭിച്ച അവസരം മുതലാക്കിയ രാഹുലും അഭിഷേക് പോറെലും (31 പന്തിൽ 51) ചേർന്ന് തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗ് പുറത്തെടുത്തു. വെറും നാല് ഓവറിൽ ഡൽഹി 50 കടന്നു. ആർച്ചറെ ഒരു ഫോറും സിക്സറും പറത്തിയ പോറെൽ, ബ്രിജേഷ് ശർമ്മയ്‌ക്കെതിരെ നാല് ബൗണ്ടറികൾ നേടി മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു. ആഡം മിൽനെ എറിഞ്ഞ അഞ്ചാം ഓവറിൽ രാഹുൽ സിക്സർ പറത്തി. ഒമ്പതാം ഓവറിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 100 റൺസിന്‍റെ ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ട് തികച്ചു. ഈ സീസണിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ ഡൽഹിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറി ഓപ്പണിംഗ് കൂട്ടുകെട്ടാണിത്. 30 പന്തിൽ പോറെൽ അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ബ്രിജേഷിന്‍റെ സ്ലോവർ പന്തിൽ ലോംഗ് ഓണിൽ ക്യാച്ച് നൽകി പുറത്തായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ 12-ാം ഓവറിൽ 34 പന്തിൽ രാഹുലും അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു.

മത്സരം തിരിച്ചുപിടിച്ച് രാജസ്ഥാൻ

105 റൺസിന്‍റെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് തകർന്നതോടെ രാജസ്ഥാൻ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. ജോഫ്ര ആർച്ചറുടെ പന്തിൽ വലിയ ഷോട്ടിന് മുതിർന്ന സാഹിൽ പരേഖ് പുറത്തായി. പിന്നാലെ ദാസുൻ ഷനകയുടെ സ്ലോവർ പന്തിൽ കെ.എൽ. രാഹുൽ ക്ലീൻ ബൗൾഡായതോടെ ഡൽഹി സമ്മർദ്ദത്തിലായി. ആവശ്യമായ റൺറേറ്റ് പത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ രാജസ്ഥാൻ ഫീൽഡർമാർ വരുത്തിയ പിഴവുകൾ ഡൽഹിക്ക് തുണയായി. എങ്കിലും റിവേഴ്‌സ് സ്കൂപ്പിന് ശ്രമിച്ച ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സിനെ ഡീപ്പ് ബാക്ക് വേർഡ് സ്ക്വയർ ലെഗിൽ രാജസ്ഥാൻ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താക്കി. തുടർന്ന് അക്‌സര്‍ പട്ടേലും ഡേവിഡ് മില്ലറും ഡൊണാവൻ ഫെരേരയെ ഓരോ സിക്സറുകൾ പറത്തി ഡൽഹിക്ക് ആശ്വാസം നൽകി.

അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ നാടകീയത

അവസാന രണ്ട് ഓവറിൽ ഡൽഹിക്ക് ജയിക്കാൻ 19 റൺസ് വേണമായിരുന്നു. എന്നാൽ 19-ാം ഓവറിൽ ബ്രിജേഷിന്‍റെ സ്ലോവർ പന്തിൽ മില്ലർ പുറത്തായതോടെ മത്സരം വീണ്ടും കടുത്തു. എന്നാൽ ഇംപാക്ട് പ്ലെയറായി ഇറങ്ങിയ അഷുതോഷ് ശർമ്മ വെറും 5 പന്തിൽ പുറത്താകെ 18 റൺസ് നേടി കളി ഡൽഹിയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. ബ്രിജേഷിനെ ഒരു സിക്സറിന് പറത്തിയ അഷുതോഷിനെ റണ്ണൗട്ടാക്കാനുള്ള അവസരവും രാജസ്ഥാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി.

അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 7 റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ, സ്ലോ ഓവർ റേറ്റ് കാരണം രാജസ്ഥാന് 30 യാർഡ് സർക്കിളിന് പുറത്ത് 4 ഫീൽഡർമാരെ മാത്രമേ നിർത്താൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ആനുകൂല്യം മുതലാക്കി ആഡം മിൽനെയുടെ ആദ്യ പന്തിൽ ഫോറും രണ്ടാം പന്തിൽ ഡീപ്പ് മിഡ്-വിക്കറ്റിന് മുകളിലൂടെ സിക്സറും പറത്തി അഷുതോഷ് ഡൽഹിക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം സമ്മാനിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ ഡൽഹിയുടെ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾ നേരിയ തോതിലെങ്കിലും സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു.

Also Read: വനിതാ ലോകകപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീം റെഡി! ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം ജൂൺ 14ന്

TAGGED:

IPL 2026
DELHI CAPITALS VS RAJASTHAN ROYALS
IPL LIVE SCORE TODAY
IPL POINTS TABLE 2026
DC VS RR 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.