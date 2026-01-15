ETV Bharat / sports

വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് ആദ്യ വിജയം; അവസാന ഓവറിൽ യുപിയെ തോൽപ്പിച്ചു

യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനു തോല്‍പ്പിച്ച് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്.

(IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 15, 2026 at 7:26 AM IST

നവി മുംബൈ: വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ യുപി വാരിയേഴ്‌സിനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനു തോല്‍പ്പിച്ച് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്. ഷഫാലി വർമ്മയുടെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനവും, ലിസെല്ലെ ലീയുടെ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിലുമാണ് ജെമീമ റോഡ്രിഗസിന്‍റെ സംഘം ലീഗിലെ ആദ്യ വിജയം നേടിയത്. നവി മുംബൈയിലെ ഡോ. ഡി.വൈ പാട്ടീൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടുനിന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനൊടുവില്‍ ഡിസി പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത യുപി എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ ഡൽഹി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ രണ്ട് പന്തുകൾ ബാക്കിനിൽക്കെ ലക്ഷ്യം മറികടന്നു. ഷഫാലി വർമ്മ (2-11), മാരിസാൻ കാപ്പ് (2-14), ശ്രീ ചരണി (1-29) എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം യുപിയെ 8 വിക്കറ്റിന് 154 റൺസിൽ ഒതുക്കാനായത്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ യുപിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മെഗ് ലാനിംഗ് 54 റൺസ് നേടി ടീമിന്‍റെ ടോപ് സ്കോററായി. ഹാർലീൻ ഡിയോൾ 36 പന്തിൽ നിന്ന് 47 റൺസ് നേടി. 155 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഡൽഹി യുപിയുടെ ബൗളർമാരെ തകർത്തുവിടുകയായിരുന്നു. വെറും 11 ഓവറിൽ 94 റൺസാണ് സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ കയറിയത്. 32 പന്തിൽ നിന്ന് ആറ് ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 36 റൺസാണ് ഷെഫാലി വര്‍മ നേടിയത്. പിന്നാലെ കളിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ലിസെല്ലെ ലീ 31 പന്തിൽ അർധസെഞ്ച്വറി തികച്ചു.

എന്നാൽ 15-ാം ഓവറിൽ ദീപ്‌തി ശർമ്മയുടെ പന്തിൽ താരം പുറത്തായി. ലീ 44 പന്തിൽ 67 റൺസാണെടുത്തത്. ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് 14 പന്തിൽ നിന്ന് 21 റൺസെടുത്ത് കളിയെ മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. അവസാന ഓവറിൽ സോഫി എക്ലെസ്റ്റോണാണ് ടീമിനെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. 24 പന്തിൽ നിന്ന് 25 റൺസുമായി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു.

അതേസമയം ഇരുടീമുകളും തമ്മില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആരാധകരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പില്ലായിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ബ്രിഹൻമുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്കും (BMC) സംസ്ഥാനത്തെ നവി മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്കും (NMMC) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ മത്സരങ്ങൾ കാണികളില്ലാതെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇന്നും അടച്ചിട്ട മെെതാനത്താണ് മത്സരം നടക്കുക. എന്നാല്‍ ജനുവരി 16 ന് ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാൻ കാണികളെ അനുവദിക്കും.

