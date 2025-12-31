ടി20യില് ലോകറെക്കോര്ഡ്..! ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ താരമായി ദീപ്തി ശര്മ, മേഘന് ഷട്ടിനെ പിന്നിലാക്കി
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് ദീപ്തി ലോകറെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
Published : December 31, 2025 at 1:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ പുത്തന് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഓൾറൗണ്ടർ ദീപ്തി ശർമ്മ. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ടി20യില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിക്കറ്റ് നേടുന്ന താരമായി ഇന്ത്യയുടെ ദീപ്തി ശര്മ്മ. 152 വിക്കറ്റ് നേടി താരം മേഘന് ഷട്ടിന്റെ റെക്കോര്ഡ് മറികടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടന്ന അഞ്ചാം ടി20 മത്സരത്തിലാണ് ദീപ്തി ലോകറെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലാക്ഷിക സിൽവയെ പുറത്താക്കിയാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്തിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
152 ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ നിന്ന് 144 വിക്കറ്റുകളുമായി പാകിസ്ഥാന്റെ നിദ ദാർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. നൂറ്റി മുപ്പതാം ഇന്നിംഗ്സിലാണ് ദീപ്തി 152 വിക്കറ്റില് എത്തിയത്. 86 ഇന്നിംഗ്സില് 103 വിക്കറ്റ് നേടിയ രാധാ യാദവാണ് ടി 20 വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരില് രണ്ടാമതുള്ള ഇന്ത്യന് താരം.
🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
Deepti Sharma now holds the record for most wickets in women's T20 internationals 👏
TAKE. A. BOW 🙇♀️
Updates ▶️ https://t.co/E8eUdWSj7U#TeamIndia | #INDvSL | @Deepti_Sharma06 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2iXluIEijT
വനിതാ ടി20യില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് നേടിയ താരം
- 152 വിക്കറ്റുകൾ - ദീപ്തി ശർമ്മ (ഇന്ത്യ)
- 151 വിക്കറ്റ് - മേഗൻ ഷട്ട് (ഓസ്ട്രേലിയ)
- 144 വിക്കറ്റ് - നിദാ ദാർ (പാകിസ്ഥാൻ)
- 144 വിക്കറ്റ് - ഹെൻറിറ്റ് ഇഷിംവെ (റുവാണ്ട)
- 142 വിക്കറ്റുകൾ - സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ (ഇംഗ്ലണ്ട്
വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ബൗളർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ദീപ്തി ശർമ്മ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. നിലവില് താരത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം 334 അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റുകളാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജൂലൻ ഗോസ്വാമി 355 വിക്കറ്റുകളുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാതറിൻ സ്കൈവർ ബ്രണ്ട് 335 വിക്കറ്റുകളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.
𝗟𝗕𝗪 ☝️— BCCI Women (@BCCIWomen) December 30, 2025
🎥 The moment Deepti Sharma became the most successful bowler in women's T20Is 😎
Updates ▶️ https://t.co/E8eUdWSQXs#TeamIndia | #INDvSL | @Deepti_Sharma06 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zelk7cRLiw
വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റുകൾ
- 355 - ജൂലൻ ഗോസ്വാമി (ഇന്ത്യ)
- 335 - കാതറിൻ സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (ഇംഗ്ലണ്ട്)
- 334 - ദീപ്തി ശർമ്മ (ഇന്ത്യ)
- 331 - എല്ലിസ് പെല്ലി (ഓസ്ട്രേലിയ)
- 323 - സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ (ഇംഗ്ലണ്ട്)
- 317- ഷബ്നീം ഇസ്മായിൽ
ദീപ്തി ശർമ്മയുടെ നേട്ടം:
നേരത്തെ, ദീപ്തി ശർമ്മ പുരുഷ, വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20യിൽ 1,000 റൺസും 150 വിക്കറ്റും നേടുന്ന ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് താരമായി മാറി. നിലവിൽ ഐസിസി വനിതാ ടി20ഐ ഓൾ-റൗണ്ടർ റാങ്കിംഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ദീപ്തി ഇന്ത്യയ്ക്കായി 133 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ലെ വനിതാ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യമായി കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Also Read:ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്; ബ്രൂക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ, ജോഫ്ര ആർച്ചറും ടീമിൽ