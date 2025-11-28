ETV Bharat / sports

ഡബ്ല്യുപിഎ‍ൽ ലേലത്തിൽ വിലകൂടിയ താരമായി ദീപ്‌തി ശർമ; ആശ ശോഭനയ്‌ക്ക് 'ലോട്ടറി', മിന്നുമണി ഡൽഹിയില്‍

സജന സജീവനെ 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുംബൈ വീണ്ടും ടീമിലെത്തിച്ചു.

Asha sobhana, Sajana sajeevan, Minnu Mani
Asha sobhana, Sajana sajeevan, Minnu Mani (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വനിതാ പ്രിമിയർ ലീഗ് (ഡബ്ല്യുപിഎ‍ൽ) താരലേലത്തിൽ വിലകൂടിയ താരമായി ലോകകപ്പ് ജേതാവായ ദീപ്‌തി ശർമ. 3.2 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ദീപ്‌തിയെ യുപി വോറിയേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. നേരത്തെ യുപി താരത്തെ റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നു, ആർടിഎം (റൈറ്റ് ടു മാച്ച്) വഴി സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് താരത്തെ തിരികെയെത്തിച്ചത്. ഡബ്ല്യുപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാങ്ങലാണിത്. മലയാളി താരം ആശ ശോഭനയെയും യുപി വോറിയേഴ്‌സ് വമ്പൻ തുകയ്ക്ക് ടീമിലെത്തിച്ചു.

ആശയെ ടീമിലെത്തിക്കുന്നതിനായി ഡല്‍ഹിയും യുപിയും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത്. മറ്റൊരു മലയാളി താരമായ സജന സജീവനെ 75 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുംബൈ വീണ്ടും ടീമിലെത്തിച്ചു. 30 ലക്ഷമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന വില. മിന്നുമണിയെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ 40 ലക്ഷത്തിന് ഡൽഹി ക്യാപ്റ്റിൽസ് സ്വന്തമാക്കി. ലേലത്തിനുണ്ടായിരുന്ന 277 താരങ്ങളിൽ 67 പേരെയാണ് അഞ്ച് ടീമുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിൽ 23 പേർ വിദേശ താരങ്ങളാണ്. ലേലത്തിൽ 67 കളിക്കാർക്കായി ആകെ ₹40.8 കോടി രൂപയാണ് (ഏകദേശം $1.4 ബില്യൺ) ചെലവഴിച്ചത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിച്ചത് യുപി വാരിയേഴ്‌സാണ്.ജനുവരി 6 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 വരെയൊണ് അടുത്ത വർഷം ഡബ്ല്യുപിഎൽ. നവി മുംബൈ, വഡോദര എന്നിവടങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക.

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്

  1. നാറ്റ് സ്കൈവർ-ബ്രണ്ട് (3.5 കോടി)
  2. ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (2.5 കോടി)
  3. ഹെയ്‌ലി മാത്യൂസ് (1.75 കോടി)
  4. അമൻജോത് കൗർ (1 കോടി)
  5. ജി കമാലിനി (50 ലക്ഷം)
  6. അമേലിയ കെർ (3 കോടി)
  7. ഷബ്‌നം ഇസ്മായിൽ (60 ലക്ഷം)
  8. സംസ്‌കൃതി ഗുപ്‌ത (20 ലക്ഷം)
  9. സജ്‌ന സജീവന്‍ (75 ലക്ഷം)
  10. റാഹില ഫിർദൗസ് (10 ലക്ഷം)
  11. നിക്കോള കാരി (3 ദശലക്ഷം)
  12. പൂനം ഖേംനാർ (10 ലക്ഷം)
  13. ത്രിവേണി വസിഷ്ഠ് (20 ലക്ഷം)
  14. നല്ല റെഡ്ഡി (10 ലക്ഷം)
  15. സൈഖ ഇഷാഖ് (30 ലക്ഷം)
  16. മില്ലി ഇല്ലിംഗ്‌വർത്ത് (1 ദശലക്ഷം)

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് -

  1. ജെമീമ റോഡ്രിഗസ് (2.2 കോടി)
  2. ഷഫാലി വർമ്മ (2.2 കോടി)
  3. അന്നബെൽ സതർലാൻഡ് (2.2 കോടി)
  4. മാരിസാൻ കാപ്പ് (2.2 കോടി)
  5. നിക്കി പ്രസാദ് (50 ലക്ഷം)
  6. ലോറ വോൾവാർഡ് (1.1 കോടി)
  7. ചിനെല്ലെ ഹെൻറി (1.3 കോടി)
  8. ശ്രീ ചരണി (1.3 കോടി)
  9. സ്നേഹ റാണ (50 ലക്ഷം)
  10. ലിസെല്ലെ ലീ (3 ദശലക്ഷം)
  11. ദിയ യാദവ് (10 ലക്ഷം)
  12. ടാനിയ ഭാട്ടിയ (30 ലക്ഷം)
  13. മംമ്ത മഡിവാല (10 ലക്ഷം)
  14. നന്ദിനി ശർമ്മ (20 ലക്ഷം)
  15. ലൂസി ഹാമിൽട്ടൺ (1 ദശലക്ഷം)
  16. മിന്നു മണി (40 ലക്ഷം)

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂർ

  1. സ്‌മൃതി മന്ദാന (3.5 കോടി)
  2. റിച്ച ഘോഷ് (2.75 കോടി)
  3. എല്ലിസ് പെറി (2 കോടി)
  4. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ (60 ലക്ഷം)
  5. ജോർജിയ വോൾസ് (6 ദശലക്ഷം)
  6. നദീൻ ഡി ക്ലെർക്ക് (65 ലക്ഷം)
  7. രാധ യാദവ് (65 ലക്ഷം)
  8. ലോറൻ ബെൽ (9 ദശലക്ഷം)
  9. ലിൻസി സ്‌മിത്ത് (30 ലക്ഷം)
  10. പ്രേമ റാവത്ത് (ആർടിഎം 20 ലക്ഷം)
  11. അരുന്ധതി റെഡ്ഡി (75 ലക്ഷം)
  12. പൂജ വസ്ത്രകർ (85 ലക്ഷം)
  13. ഗ്രേസ് ഹാരിസ് (7.5 ദശലക്ഷം)
  14. ഗൗതമി നായിക് (10 ലക്ഷം)
  15. പ്രത്യോഷ കുമാർ (10 ലക്ഷം)
  16. ഡി ഹേമലത (30 ലക്ഷം)

ഗുജറാത്ത് ജയന്‍റ്‌സ്

  1. ആഷ്‌ലി ഗാർഡ്‌നർ (3.5 കോടി)
  2. ബെത്ത് മൂണി (2.5 കോടി)
  3. സോഫി ഡിവൈൻ (2 കോടി)
  4. രേണുക സിംഗ് (60 ലക്ഷം)
  5. ഭാരതി ഫുൽമാലി (70 ലക്ഷം)
  6. ടൈറ്റസ് സാധു (30 ലക്ഷം)
  7. കശ്വി ഗൗതം (65 ലക്ഷം)
  8. കനിക അഹൂജ (30 ലക്ഷം)
  9. തനുജ കൻവർ (45 ലക്ഷം)
  10. ജോർജിയ വെയർഹാം (1 കോടി)
  11. അനുഷ്‌ക ശർമ്മ (45 ലക്ഷം)
  12. ഹാപ്പി കുമാരി (10 ലക്ഷം)
  13. കിം ഗാർത്ത് (5 ദശലക്ഷം)
  14. യസ്‌തിക ഭാട്ടിയ (50 ലക്ഷം)
  15. ശിവാനി സിംഗ് (10 ലക്ഷം)
  16. ഡാനി വ്യാറ്റ്-ഹോഡ്ജ് (50 ലക്ഷം)
  17. രാജേശ്വരി ഗെയ്‌ക്‌വാദ് (40 ലക്ഷം)
  18. ആയുഷി സോണി (30 ലക്ഷം)

യുപി വാരിയേഴ്‌സ്

  1. ശ്വേത ഷെഹ്‌റാവത്ത് (50 ലക്ഷം)
  2. ദീപ്‌തി ശർമ്മ (3.2 കോടി രൂപ)
  3. സോഫി എക്ലെസ്റ്റോൺ (85 ലക്ഷം)
  4. മെഗ് ലാനിംഗ് (1.9 കോടി)
  5. ഫോബി ലിച്ച്‌ഫീൽഡ് (1.2 കോടി)
  6. കിരൺ നവ്ഗിരെ (60 ലക്ഷം)
  7. ഹർലീൻ ഡിയോൾ (50 ലക്ഷം)
  8. ക്രാന്തി ഗൗർ (50 ലക്ഷം)
  9. ആശ ശോഭന (1.1 കോടി)
  10. ഡിയാൻഡ്ര ഡോട്ടിൻ (80 ലക്ഷം)
  11. ശിഖ പാണ്ഡെ (2.4 കോടി)
  12. ഷിപ്ര ഗിരി (10 ലക്ഷം)
  13. സിമ്രാൻ ഷെയ്ഖ് (10 ലക്ഷം)
  14. താര നോറിസ് (1 ദശലക്ഷം)
  15. ക്ലോയി ട്രയോൺ (3 ദശലക്ഷം)
  16. സുമൻ മീണ (10 ലക്ഷം)
  17. ജി തൃഷ (10 ലക്ഷം)
  18. പ്രതീക് റാവൽ (50 ലക്ഷം)

