ചീഫ് സെലക്ടര് സ്ഥാനത്ത് അഗാർക്കർ തുടരുമോ? ബിസിസിഐ തീരുമാനം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കറുടെ ഭാവി 15 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനിക്കും: ദേവജിത് സൈകിയ.
Published : September 19, 2026 at 9:25 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സീനിയർ ചീഫ് സെലക്ടര് അജിത് അഗാർക്കറുടെ ഭാവി കാര്യത്തിൽ ബിസിസിഐ അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ അറിയിച്ചു. മുംബൈയിൽ നടന്ന ബിസിസിഐയുടെ 95-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 2023 ജൂലൈയിൽ ചീഫ് സെലക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ അഗാർക്കറുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ 4-ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മികച്ച മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്.
2023 ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ, 2024 ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം, 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി, ഈ വർഷം സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് നിലനിർത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത് അഗാർക്കർ ചീഫ് സെലക്ടറായിരുന്നപ്പോഴാണ്. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിസിസിഐയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം. ഇന്ന് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇനിയും 15 ദിവസം ബാക്കിയുള്ളതിനാൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് അറിയിക്കുമെന്നും സൈകിയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
STORY | Board AGM: BCCI office-bearers "authorized" to take call on Ajit Agarkar's future— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
The member units of the BCCI authorized the office-bearers to take a call on whether to give chairman of selectors Ajit Agarkar an extension or find his replacement during the Annual… pic.twitter.com/EitMOBojyr
ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അമ്പയർമാരുടെയും മാച്ച് റഫറിമാരുടെയും പ്രതിഫലം ബിസിസിഐ വൻതോതിൽ വർധിപ്പിച്ചു. 2017/18 സീസണിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതിഫലം പുതുക്കുന്നത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന എ+, എ, ബി, സി എന്നീ കാറ്റഗറികൾക്ക് പകരം ഇനി മുതൽ എ, ബി, സി, ഡി എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ ഘടന. മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10 അമ്പയർമാർക്ക് പ്രമോഷനും ഫോം നഷ്ടമാകുന്ന 10 പേർക്ക് ഡിമോഷനും നൽകുന്ന പുതിയ സംവിധാനവും ഇതിലൂടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, 2027 ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 23 വരെ റാഞ്ചിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബോർഡർ-ഗാവസ്കര് ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ വേദി മാറ്റുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സൈകിയ തള്ളി. നിലവിൽ വേദി മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അഭ്യർത്ഥനയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മത്സരം നടക്കാൻ ഇനിയും ആറ് മാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതോടൊപ്പം, പുതിയ ജൂനിയർ പുരുഷ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയെ അടുത്ത 10-15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അപേക്ഷകരുടെ അഭിമുഖം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ കേന്ദ്ര കായിക നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിനായി ബിസിസിഐ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാപനം വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ആവശ്യമായ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സൈകിയ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള കേസിൽ ഒക്ടോബർ 27-ന് ബിസിസിഐ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Also Read: 'കരിയറിലെ കഠിനമായ തീരുമാനം'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സഞ്ജുവിനെ മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ച് ഗംഭീർ