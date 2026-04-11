'ഡിയർ വൈഭവ്, വെൽഡൺ! കൗമാരതാരത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ച് വിരാട് കോലി
കോലിയെപ്പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഇന്നിങ്സ്, വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് കോലിയുടെ കൈയൊപ്പ്
Published : April 11, 2026 at 2:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബംഗളൂരുവിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ കൗമാര താരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്ക് വിരാട് കോലിയുടെ പ്രത്യേക സന്ദേശം. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന മത്സരത്തിന് ശേഷം വൈഭവിന്റെ ക്യാപ്പിൽ "ഡിയർ വൈഭവ്, വെൽഡൺ" എന്ന് കോലി ഒപ്പിട്ടു നൽകി. മൈതാനത്തെ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം യുവതാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കോലി കാണിച്ച ഈ മനസ്സ് ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.
വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ്; തകർന്ന് ആർസിബി
മത്സരത്തില് റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഉയർത്തിയ 202 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന രാജസ്ഥാൻ 18 ഓവറിൽ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് വിജയത്തിലെത്തി. റോയൽസിനായി കേവലം 26 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 78 റൺസാണ് 15-കാരനായ വൈഭവ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. എട്ട് ഫോറുകളും ഏഴ് സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ ഇന്നിങ്സ്. നേരിട്ട 26 പന്തുകളിൽ 15 എണ്ണവും അതിർത്തി കടത്തിക്കൊണ്ട് ആർസിബി ബൗളർമാരെ വൈഭവ് നിഷ്പ്രഭമാക്കി. ഒടുവിൽ ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തിൽ പുറത്താകുമ്പോഴേക്കും രാജസ്ഥാനെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിൽ താരം എത്തിച്ചിരുന്നു.
വൈഭവിനൊപ്പം 81 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ധ്രുവ് ജുറലിന്റെ മികച്ച പിന്തുണ കൂടിയായപ്പോൾ ആറ് വിക്കറ്റിന്റെ അനായാസ ജയമാണ് രാജസ്ഥാൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇടയ്ക്ക് 129/1 എന്ന നിലയിൽ നിന്നും 134/4 എന്ന നിലയിലേക്ക് രാജസ്ഥാൻ പതറിയെങ്കിലും വൈഭവ് നൽകിയ അടിത്തറ ടീമിനെ തുണച്ചു.
A job well done with a long road ahead! 💗
ടീമിന്റെ പ്രിയങ്കരൻ
തന്റെ ടീമിലെ യുവതാരത്തെ പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ റിയാൻ പരാഗ്. "ഡ്രസിംഗ് റൂമിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് വൈഭവ്. അവൻ ടീമിലുള്ളത് എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നു. ബാറ്റിംഗിൽ അവൻ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ യാത്രകളിലൂടെയോ അവനെ പരമാവധി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ടീം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്," പരാഗ് പറഞ്ഞു.
Also Read: ഹാട്രിക് തോൽവി മാറ്റാൻ ഋതുരാജും സഞ്ജുവും; ചെന്നൈയിൽ ഡല്ഹിക്കെതിരെ ഇന്ന് പടയൊരുക്കം