പെർത്തിലെ 'വാക്ക'യിൽ തീ പാറും പോരാട്ടം; ഓസീസിനെ വിറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ കരുത്ത്!
പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റ്: ഇന്ത്യയെ 198-ൽ തളച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ; മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ
Published : March 6, 2026 at 7:57 PM IST
പെർത്ത്: ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ഏക പിങ്ക് ബോൾ ടെസ്റ്റിൽ തകർപ്പൻ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ഇന്ത്യൻ നവാഗതർ. പെർത്തിലെ വ വാക്ക ഗ്രൗണ്ടിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയെ 198 റൺസിന് പുറത്താക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ, മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി. ഒന്നാം ദിനം സ്റ്റംപെടുക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ആതിഥേയർ. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് സ്കോറിനേക്കാൾ 102 റൺസ് പിന്നിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയ.
അരങ്ങേറ്റക്കാരുടെ കരുത്തിൽ ഇന്ത്യ
ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യയെ ഓസീസ് ബൗളർമാർ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുകയായിരുന്നു. ജെമിമ റോഡ്രിഗസിന്റെ (52) അർധസെഞ്ച്വറിയും അരങ്ങേറ്റ താരം കാശ്വി ഗൗതമിന്റെ (34*) പോരാട്ടവുമാണ് ഇന്ത്യയെ 198-ൽ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസീസിനെ ഇന്ത്യൻ നവാഗത പേസർമാർ ഞെട്ടിച്ചു.
അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിക്കുന്ന സയാലി സത്ഗാരെ, ക്രാന്തി ഗൗഡ് എന്നിവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യക്ക് ആധിപത്യം നൽകി. ഓപ്പണർ ജോർജ വോളിനെ (2) സയാലി ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിയപ്പോൾ, ഫോബി ലിച്ചീൽഡിനെ (9) ക്രാന്തി ഗൗഡ് പുറത്താക്കി. തന്റെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനെത്തിയ ഓസീസ് നായിക അലീസ ഹീലിയെ (13) സയാലി പുറത്താക്കിയതോടെ ഓസ്ട്രേലിയ 58-ന് 3 എന്ന നിലയിലേക്ക് തകർന്നു.
രക്ഷകരായി പെറിയും സതർലൻഡും
തകർച്ച നേരിട്ട ഓസീസിനെ പരിചയസമ്പന്നയായ എലീസ് പെറിയും അന്നബെൽ സതർലൻഡും ചേർന്നാണ് കരകയറ്റിയത്. ഇരുവരും ചേർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ 38 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയർത്തി. എലീസ് പെറി 7 ഫോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 43 റൺസുമായും സതർലൻഡ് 20 റൺസുമായും ക്രീസിലുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ മികച്ച സ്വിംഗും വേഗതയും കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാം ദിനത്തിന് ശേഷം ശനിയാഴ്ച രണ്ടാം ദിനം പോരാട്ടം കടുക്കും. ഓസ്ട്രേലിയയെ എത്രയും വേഗം പുറത്താക്കി വലിയ ലീഡ് വഴങ്ങാതിരിക്കാനാകും ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും ശ്രമിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം: ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), സ്മൃതി മന്ദാന (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഷഫാലി വർമ്മ, ജെമിമ റോഡ്രിഗസ്, അമൻജോത് കൗർ, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ഉമാ ചേത്രി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), പ്രതിക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ദീപ്തി ശർമ്മ, കാശ്വി ഗൗതം, സ്നേഹ് റാണ, ക്രാന്തി ഗൗഡ്, വൈഷ്ണവി ശർമ്മ, സയാലി സത്ഗാരെ.
ഓസ്ട്രേലിയ: അലീസ ഹീലി (ക്യാപ്റ്റൻ), ഡാർസി ബ്രൗൺ, മൈറ്റ്ലാൻ ബ്രൗൺ, ആഷ്ലി ഗാർഡ്നർ, ലൂസി ഹാമിൽട്ടൺ, അലാന കിംഗ്, ഫോബി ലിച്ചീൽഡ്, ബെത്ത് മൂണി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), താലിയ മഗ്രാത്ത്, എലീസ് പെറി, അന്നബെൽ സതർലൻഡ്, റേച്ചൽ ട്രെനാമൻ, ജോർജ വോൾ, ജോർജ വെയർഹാം.
