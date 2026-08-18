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മദ്യപിച്ചാൽ വണ്ടി അനങ്ങില്ല! വാർണറുടെ കാറിൽ ഇനി 'സ്പെഷ്യൽ ലോക്ക്'

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചു; ഡേവിഡ് വാർണർക്ക് കോടതി പിഴ ചുമത്തി, കാറിൽ ഇനി ഇന്‍റര്‍ലോക്ക് വേണം.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 5:41 PM IST

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സിഡ്‌നി: മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച കേസിൽ മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡേവിഡ് വാർണർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സിഡ്‌നി കോടതി കണ്ടെത്തി ശിക്ഷ വിധിച്ചു. വെവർലി ലോക്കൽ കോടതിയാണ് 39-കാരനായ വാർണർക്ക് 1500 ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഡോളർ (ഏകദേശം 84,000 രൂപ) പിഴ ചുമത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം വാർണർക്ക് ഇനി വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗിന് മുൻപ് മദ്യത്തിന്‍റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രത്യേക 'ഇന്‍റര്‍ലോക്ക്' സംവിധാനം കാറിൽ ഘടിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി കർശനമായി ഉത്തരവിട്ടു.

പോലീസിനെ വെട്ടിക്കാൻ ശ്രമം

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 5-ന് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലായിരുന്നു ഈ ഇടംകൈയ്യൻ ബാറ്ററെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. സിഡ്‌നിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ വാൻ ഓടിച്ചുപോവുകയായിരുന്ന വാർണർ, പോലീസ് റോഡരികിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്വാസപരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടുമുന്നിലായി വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തി. തുടർന്ന് പോലീസിന്‍റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരനുമായി സീറ്റ് മാറാൻ താരം ശ്രമിച്ചു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പോലീസ് വാർണറെ തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് നടത്തിയ ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ട്രാഫിക് നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായതിലും ഇരട്ടിയിലധികം മദ്യത്തിന്‍റെ അളവാണ് വാർണറുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ സംഭവ സമയത്ത് വാർണറുടെ കാറിൽ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കുറ്റത്തിന്‍റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ജഡ്‌ജി ക്ലെയർ ഫർണാൻ നിരീക്ഷിച്ചു.

ഐപിഎൽ അടക്കമുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി അവസരങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം

കേസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വാർണർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 18-നാണ് കോടതി അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വാർണറുടെ പ്രശസ്‌തി കാരണം ആഗോള മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വാർത്ത വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ താരം വലിയ മാനഹാനി ഇതിനകം അനുഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്നും അതിനാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ അവൈസ് അഹമ്മദ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.

ഇന്ത്യ (IPL), ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ടി20 ലീഗുകളിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താരമാണ് വാർണർ. മദ്യപാന സംസ്കാരത്തിന് അത്ര സ്വീകാര്യതയില്ലാത്ത ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വാണിജ്യ കരാറുകളെയും ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റ് അവസരങ്ങളെയും ഈ വിധി ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ സിഡ്‌നി തണ്ടർ ടീമിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം വാർണർക്ക് നഷ്ടമാകാനും ഈ കോടതി വിധി കാരണമായേക്കും.

ഇന്‍റര്‍ലോക്ക് സംവിധാനം

കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വാർണർക്ക് ഇനി വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ 'ഇന്‍റര്‍ലോക്ക് ലൈസൻസിന്' അപേക്ഷിക്കണം. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാറിൽ പ്രത്യേക ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ തവണ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ഡ്രൈവർ ഈ ഉപകരണത്തിലേക്ക് ഊതി ശ്വാസം പരിശോധിക്കണം. ഇതിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മദ്യത്തിന്‍റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയാൽ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് തടയുന്ന അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്.

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