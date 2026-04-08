നിയമക്കുരുക്കിൽ ഡേവിഡ് വാർണർ; മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് സിഡ്‌നിയിൽ പിടിയിൽ

പി.എസ്.എൽ പോരാട്ടത്തിനിടെ നാട്ടിലെത്തിയ വാർണർ കുടുങ്ങി, സിഡ്‌നിയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിന് പോലീസ് നടപടി.

David Warner
File Photo: David Warner (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 10:03 AM IST

സിഡ്‌നി: മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിംഗ് താരം ഡേവിഡ് വാർണർ സിഡ്‌നിയിൽ നിയമക്കുരുക്കിൽ. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് താരത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിഡ്‌നിയിലെ മരൂബ്രയിൽ നടന്ന പതിവ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സംഭവം.

പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വാർണർ പിടിയിലായത്. പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി വാർണർ തന്‍റെ വാൻ നിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്‌തു. സംശയം തോന്നിയ ട്രാഫിക് ആൻഡ് ഹൈവേ പട്രോൾ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാഹനത്തിനടുത്തെത്തി വാർണറെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് വാർണറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മരൂബ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രക്തത്തിലെ മദ്യത്തിന്‍റെ അളവ് 0.104 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് നിയമപരമായ പരിധിയിലും കൂടുതലാണ്.

പോലീസ് പ്രസ്‌താവന
"ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 5:30-ഓടെ മരൂബ്രയിലെ മലബാർ റോഡിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ഒരു വാൻ നിർത്തുകയും പാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 39കാരനായ ഡ്രൈവറെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫലം പോസിറ്റീവ് ആയി. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് നടത്തിയ രണ്ടാം പരിശോധനയിൽ മദ്യത്തിന്‍റെ അളവ് 0.104 ആയി കണ്ടെത്തി," പോലീസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

മിഡിൽ റേഞ്ച് പി.സി.എ കുറ്റം ചുമത്തിയ വാർണർക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനുള്ള നോട്ടീസ് (Field Court Attendance Notice) നൽകി. മെയ് 7, വ്യാഴാഴ്‌ച അദ്ദേഹം ഡൗണിംഗ് സെന്‍റര്‍ ലോക്കൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം.

മികച്ച ഫോമിൽ നിൽക്കെ തിരിച്ചടി:
2024-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിൽ വാർണർ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. നിലവിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ (PSL 2026) കറാച്ചി കിംഗ്‌സിന്‍റെ നായകനായ അദ്ദേഹം, മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ ഇടവേളയിൽ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവമുണ്ടായത്.

അടുത്തിടെ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിൽ (BBL) സിഡ്‌നി തണ്ടേഴ്‌സിനായി തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് വാർണർ നടത്തിയത്. വെറും എട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 433 റൺസുമായി അദ്ദേഹം ടൂർണമെന്‍റിലെ ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നു. സഹതാരങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു വാർണറുടെ പ്രകടനം. നിലവിൽ പി.എസ്.എൽ പോയിന്‍റ് പട്ടികയിൽ മൂന്ന് വിജയങ്ങളുമായി കറാച്ചി കിംഗ്‌സ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഏപ്രിൽ 9-ന് കറാച്ചിയിലെ നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പെഷവാർ സാൽമിക്കെതിരെയാണ് അവരുടെ അടുത്ത മത്സരം.

