ഗാലറിയിലേക്ക് പന്തടിച്ചു; മെദ്വദേവിനെ അയോഗ്യനാക്കി പുറത്താക്കി; കോടികളുടെ സമ്മാനത്തുക നഷ്ടം
കോർട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിത നാടകം; കാണിയുടെ കണ്ണിന് പന്തടിച്ച മെദ്വദേവിനെ അമ്പയർമാർ അയോഗ്യനാക്കി!
Published : October 6, 2026 at 11:20 AM IST
ബീജിംഗ്: ചൈന ഓപ്പൺ ടെന്നീസ് സെമിഫൈനലിനിടെ ഗാലറിയിലെ കാണിയുടെ ദേഹത്ത് പന്തടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മുൻ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം ഡാനിൽ മെദ്വദേവിനെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കി പുറത്താക്കി. സെർബിയൻ ഇതിഹാസം നോവാക് ജോക്കോവിച്ചുമായുള്ള ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനിടെയായിരുന്നു കായികലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച നാടകീയ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പരിക്കേറ്റ കാണിയോട് മെദ്വദേവ് പരസ്യമായി മാപ്പപേക്ഷിച്ചു.
രണ്ടാം സെറ്റിൽ ജോക്കോവിച്ച് 7-5, 5-3 എന്ന സ്കോറിന് വിജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കളി കൈവിട്ടുപോകുന്നതിലെ നിരാശയിൽ മെദ്വദേവ് പന്ത് റാക്കറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചകറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പന്ത് അതിവേഗത്തിൽ ചെന്ന് ആദ്യ നിരയിലിരുന്ന കാണിയുടെ കണ്ണിന് തൊട്ടടുത്താണ് അടിച്ചത്. ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ സംഘം ഗാലറിയിലെത്തി കാണിയ്ക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം അവിടെനിന്ന് മാറ്റി. കളിക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഇത്തരം പെരുമാറ്റം അതീവ ഗുരുതരമായി കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ ഒഫീഷ്യലുകൾ ചേർന്ന് റഷ്യൻ താരത്തെ ഉടനടി ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
'ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല, അതൊരു അപകടമായിരുന്നു'
മത്സരശേഷം കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തോടെയാണ് മെദ്വദേവ് പ്രതികരിച്ചത്. "ആ വ്യക്തിക്ക് പരിക്കേറ്റതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അത് 100 ശതമാനവും ഒരു അപകടമായിരുന്നു. ഞാൻ ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല പന്തടിച്ചത്. പന്ത് കോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വെറുതെ തട്ടിയതായിരുന്നു. എന്റെ കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് മാപ്പ് പറയണമെന്നുണ്ടെനിക്ക്."
നഷ്ടം കോടികളും റാങ്കിംഗും!
അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടെ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് മെദ്വദേവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ചൈന ഓപ്പണിന്റെ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിയതിലൂടെ താരം സ്വന്തമാക്കിയ 200 എടിപി (എ ടി പി) റാങ്കിംഗ് പോയിന്റുകളും റദ്ദാക്കി. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ സെമിഫൈനൽ റണ്ണിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഭീമമായ സമ്മാനത്തുകയും താരത്തിന് നഷ്ടമായി. ഏകദേശം 1.84 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് (2,19,295 യുഎസ് ഡോളർ) ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മെദ്വദേവിന് നഷ്ടമായത്. അതേസമയം, കോർട്ടിലെ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾക്കിടയിലും ജോക്കോവിച്ച് കരിയറിലെ 102-ാം കിരീട നേട്ടത്തിന് തൊട്ടരികിലെത്തി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.
Daniil Medvedev after his disqualification for hitting the spectator in the face with a ball during match against Novak Djokovic in Beijing “Terribly sorry to the spectator. Trying to get in touch with him if he wants it. Hopefully I can apologize in person and see how he feels. 100% an accident. I didn’t hit the ball in anger. I do a lot of bad things but usually ball abuse is not my thing. The ball was bouncing back. I tried to just hit it anywhere so it doesn’t go out from the court. When I saw the result I felt horrible because I don’t think I was ever close to such a situation. Most important, I hope that he’s okay. You never know with these type of situations.” (via @WivoRN) https://t.co/tR0jGpnVDi— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2026
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