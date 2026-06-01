"വമ്പന്മാരെ ഞെട്ടിക്കാൻ നോർവേയും ജപ്പാനും മൊറോക്കോയും, കറുത്ത കുതിരകൾ കുതിക്കും ", ഡായ് ഡായ് ഡയറീസില്‍ ധനേഷ് പറയുന്നു...

ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ മല്‍സരങ്ങള്‍ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇ ടി വി ഭാരതിന്‍റെ ഡായ് ഡായ് ഡയറീസ് സ്പെഷ്യല്‍ പേജുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ കെ വി ധനേഷ് സംസാരിക്കുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 1, 2026 at 1:04 PM IST

കണ്ണൂർ: 48 ടീമുകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ ടീമുകളുടെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചില്‍ തന്നെ കാണാനാകുമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്ബോള്‍ ടീം നായകന്‍ കെ വി ധനേഷ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മല്‍സരങ്ങള്‍ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് ഇ ടി വി ഭാരതിന്‍റെ ഡായ് ഡായ് ഡയറീസ് സ്പെഷ്യല്‍ പേജുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തില്‍ ധനേഷ് പറഞ്ഞു.

ആരാധക ഹൃദയത്തിലേക്ക് പുതിയ പടക്കുതിരകള്‍ ചേക്കേറുന്ന മികച്ച മല്‍സരങ്ങള്‍ ഇത്തവണ ലോകകപ്പില്‍ കണ്ടേക്കാം. ആരൊക്കെയാകും ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികളുടെ രോമാഞ്ചമാകാന്‍ പോകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത കുതിപ്പ് കാഴ്‌ചവെക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നതിന് കേവലം സൂചനകള്‍ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ളൂ.

ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഇവർ...

അവരില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് നോര്‍വ്വേ ആയിരിക്കും. വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് നോർവേ ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഐ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇറാഖും സെനഗലും ഫ്രാന്‍സുമാണ് നോര്‍വേയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടീമുകള്‍. എന്നാല്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍വേഡും ഗോള്‍വേട്ടക്കാരനുമായ എര്‍ലിങ്ങ് ഹാളണ്ടും മിഡ്‌ഫീല്‍ഡ് മാന്ത്രികന്‍ മാർട്ടിൻ ഒഡെഗാർഡും അലക്‌സാണ്ടര്‍ സോര്‍ലോത്തും അടങ്ങുന്ന നോര്‍വീജിയന്‍ സഖ്യത്തിന് ഏത് കൊലകൊമ്പന്മാരുടെ പ്രതിരോധവും ചീട്ടു കൊട്ടാരം പോലെ തകര്‍ക്കാനാകും.

25 കാരനായ ഹാളണ്ട് ജനിക്കുന്നതിനും മുമ്പാണ് അവരുടെ രാജ്യം ഇതിന് മുമ്പ് ലോകകപ്പ് കളിച്ചത്. 28 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് മൈതാനത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന നോര്‍വേക്ക് നേടാനേയുള്ളൂ. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ അജയ്യരായാണ് നോര്‍വേ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഇറ്റലിയെയടക്കം പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ മുന്നേറ്റത്തില്‍ അവരുടെ ഗോളടി യന്ത്രമായി മാറിയത് ഹാളണ്ടായിരുന്നു. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ 8 മാച്ചില്‍ നിന്ന് ഹാളണ്ട് അടിച്ചു കൂട്ടിയ 16 ഗോളുകള്‍ ഫുട്ബോളില്‍ തികച്ചും അവിശ്വസനീയം എന്നേ പറയാനാവൂ. അതെ കളി ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ഇത്തവണ ഫ്രാന്‍സടക്കമുള്ള വമ്പന്മാര്‍ നോര്‍വേയുടെ ചൂരറിയും. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടന്നാല്‍പ്പിന്നെ നോര്‍വേ ആരെയൊക്കെ കടപുഴക്കുമെന്ന് പറയാനാവില്ല.

പടപൊരുതാൻ കൊളംബിയ

2014 ല്‍ ബ്രസീലില്‍ നടന്ന ലോകകപ്പില്‍ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ വരെ എത്തി പുറത്തായവരാണ് കൊളംബിയ. ലാറ്റിനമേരിക്കന്‍ ഫുട്ബോളിന്‍റെ പേരുകേട്ട കേളീ ശൈലി പിന്തുടരുന്നവര്‍. ജോണ്‍ അരിയാസും ലൂയിസ് ഡിയാസും ഡാനിയേല്‍ മുനോസും ജെയിംസ് റോഡ്രിഗ്യസും റിച്ചാര്‍ഡ് റിയോസും അടങ്ങിയ കൊളംബിയന്‍ നിര. 2014 ല്‍ ബ്രസീലിനോട് 2-1 ന് തോറ്റ് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നവരാണ് കൊളംബിയ. ഇത്തവണ ലോകോത്തര വിങ്ങര്‍ ലൂയിസ് ഡിയാസുണ്ട് അവര്‍ക്ക് കളി മെനയാന്‍ ഫ്രീകിക്ക് മാന്ത്രികന്‍ ജെയിംസ് റോഡ്രിഗ്യസുമുണ്ട്. ഒന്നര വര്‍ഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയില്‍ നടന്ന കോപ്പ അമേരിക്കയില്‍ ആറ് അസിസ്‌റ്റുകള്‍ നല്‍കി മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെച്ചവനാണ് ജെയിംസ് റോഡ്രിഗ്യസ്. ഇടങ്കാലു കൊണ്ടുള്ള ചാട്ടുളി പോലുള്ള ഷോട്ടുകള്‍ പായിക്കുന്ന ജെയിംസിന് പുറമേ ഗോളിലും അസിസ്‌റ്റിലും ഒരു പോലെ മിടുക്കരായ ജോണ്‍ അരിയാസും ഡാനിയേല്‍ മുനോസുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 22 ജയവും ആറ് സമനിലയുമായി തോല്‍വിയറിയാതെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനല്‍ വരെ മുന്നേറിയവരാണ് കൊളംബിയ അവിടെ പൊരുതി വീണതാവട്ടെ അര്‍ജന്‍റീനയോടും. കാര്‍ളോസ് വാള്‍ഡര്‍റാമയും ആസ്പ്രില്ലയും വലന്‍സിയയും ഒരു കാലത്ത് തിളങ്ങിയ കൊളംബിയ ആ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാനെത്തുമ്പോള്‍ ഗ്രൂപ്പ് കെയില്‍ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുക പോര്‍ച്ചുഗലിനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും കോംഗോയ്ക്കുമാകും. നോക്കൗട്ടിലേക്കെത്തിയാല്‍ കൊളംബിയ വമ്പന്മാര്‍ക്ക് തലവേദനയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.

ലോക കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടാൻ മൊറോക്കോ

കഴിഞ്ഞ വേള്‍ഡ് കപ്പ് മുതല്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന ടീമാണ് മൊറോക്കോ. കഴിഞ്ഞ തവണ അവര്‍ സെമി ഫൈനല്‍ വരെയെത്തി. ആഫ്രിക്കയില്‍ നിന്ന് ലോകകപ്പിന്‍റെ അവസാന നാലിലെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു അവര്‍. സ്പെയിനും പോര്‍ച്ചുഗലുമടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെയൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചവരാണ് മൊറോക്കോ. പ്രതിരോധ നിര താരം പി എസ് ജിക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന അഷ്റഫ് ഹക്കീമിയാണ് അവരുടെ തുറുപ്പു ചീട്ട്. മുന്നേറ്റ നിരയില്‍ ജെസിമി യാസ്സിനി, യൂസഫ് എന്‍നെസെയ്‌രി, അയൂബ് അമൈമാനിയെയും പോലുള്ള താരങ്ങളെ അവര്‍ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ഭദ്രമായ മൊറോക്കന്‍ പ്രതിരോധം തകര്‍ക്കാന്‍ എതിരാളികള്‍ക്ക് ഏറെ തല പുകക്കേണ്ടി വരും.

പൊസിഷന്‍ റൊട്ടേഷനിലും അറ്റാക്കിങ്ങിലും ഒരു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അവരുടെ കോച്ച്. മൊറോക്കോ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ കാട്ടുമെന്ന ഉറപ്പാണ്. അത് വമ്പന്മാരായ ബ്രസീലിനെതിരെ തുടങ്ങുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ജൂണ്‍ 14 ന് പുലര്‍ച്ചെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സി ഗ്രൂപ്പിലെ അവരുടെ ആദ്യ മല്‍സരം തന്നെ ഈ ലോക കപ്പിലെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാകും എന്നുറപ്പാണ്. ബ്രസീല്‍ മോറോക്കോ മല്‍സരം ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മല്‍സരങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും എന്നുറപ്പാണ്. സി ഗ്രൂപ്പില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന സ്കോട്ടലാന്‍ഡിനേയും ഹെയ്ത്തിയേയുമൊക്കെ അവര്‍ക്ക് എളുപ്പം മറികടക്കാനായേക്കും.

വിസ്‌മയമാകാൻ ജപ്പാൻ

ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പില്‍ തുടരെ അട്ടിമറികള്‍ തീര്‍ത്ത് വിസ്‌മയമായ ടീമാണ് ഏഷ്യന്‍ കരുത്തരായ ജപ്പാന്‍. ഖത്തറില്‍, ജർമ്മനിയെയും സ്പെയിനെയും തോൽപ്പിച്ചവര്‍ ഇത്തവണ വര്‍ധിത വീര്യവുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഇത്തവണ മികച്ച ഫോമിലാണ് ജപ്പാന്‍. ഹാരി കെയ്‌നിന്‍റെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലും കീഴടക്കിയ ആത്മ വിശ്വാസം അവര്‍ക്കുണ്ട്. ഖത്തറില്‍ ജപ്പാന്‍ ടീമിന്‍റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. 90 മിനുട്ട് കളിയില്‍ വെറും 18 ശതമാനം മാത്രം സമയമാണ് പന്ത് അവര്‍ കൈവശം വെച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ഇ യില്‍ യൂറോപ്യന്‍ കരുത്തരായ സ്പെയിന്‍ ലീഡ് നേടിയിട്ടും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ഗോള്‍ തിരിച്ചടിച്ച് മല്‍സരം സ്വന്തമാക്കിയവരാണ് അവര്‍.

എതിരാളികളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന നിരന്തരം മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം തുറന്നെടുക്കുന്ന ശൈലിയാണ് കോച്ച് ഹാജിമേ മൊറിയാസു മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത്. കവോരു മിടോമ, ടകേഫുസ കുബോ, ഡായ്‌ചി കമാഡ, ടകേഹിറോ ടോമിയാസു എന്നിവരാണ് ജപ്പന്‍ നിരയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരങ്ങള്‍. നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സും സ്വീഡനും ടുണീഷ്യയും അടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എഫില്‍ നിന്ന് ജപ്പാന്‍ നോക്കൗട്ടിലെത്തുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. പിന്നീടവരുടെ മുന്നേറ്റം ഏതു വരെ എന്നതാണ് അറിയാനുള്ളത്.

