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ജെൻ സി ചെസ്സ് മഹാപോരാട്ടം: ലോക കിരീടത്തിനായി ഡി ഗുകേഷും സിന്ദാരോവും ജനീവയിൽ നേർക്കുനേർ!

ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജനീവയിൽ; ഇന്ത്യയുടെ ഡി ഗുകേഷിനു എതിരാളി സിന്ദാരോവ്.

D Gukesh and Sindarov
D Gukesh and Sindarov to Contest World Chess Championship in Geneva 2026 (IANS and Flickr)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 1:29 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവ നഗരം വേദിയാകും. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡി. ഗുകേഷും ഉസ്ബെക്കിസ്‌താന്‍റെ ജാവോഖിർ സിന്ദാരോവും തമ്മിലുള്ള കലാശപ്പോരാട്ടം നവംബർ 25 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ നടക്കും.

അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ്സ് ഫെഡറേഷൻ (ഫിഡെ) ഇടക്കാല പ്രസിഡന്‍റ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ആണ് വേദി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, സൈപ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വേദിക്കായി ശക്തമായ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇരുവർക്കും തുല്യ അവസരം നൽകുന്നതിനായി നിഷ്‌പക്ഷ വേദിയായ ജനീവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

യുവരക്തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിലാദ്യം

ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടം നടക്കുമ്പോൾ ഡി ഗുകേഷിനും സിന്ദാരോവിനും 20 വയസ്സ് മാത്രമായിരിക്കും പ്രായം. ലോക ചെസ്സ് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും പ്രായം കുറഞ്ഞ രണ്ട് താരങ്ങൾ ലോക കിരീടത്തിനായി നേർക്കുനേർ വരുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. 14 ക്ലാസിക്കൽ ഗെയിമുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ഇതിൽ ആദ്യം 7.5 പോയിന്‍റ് നേടുന്ന താരം ലോക ചാമ്പ്യനാകും. നിശ്ചിത മത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സ്കോർ സമനിലയിലായാൽ ടൈബ്രേക്കറിലൂടെ വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും.

സിന്ദാരോവിന്‍റെ താല്‍പര്യവും കാലാവസ്ഥയും

സിന്ദാരോവ് യോഗ്യത നേടിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്‍റ് നടന്ന സൈപ്രസിനെ മത്സരവേദിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആ നീക്കം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തണുപ്പുള്ള ജനീവയേക്കാൾ സൈപ്രസ് പോലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള രാജ്യത്ത് കളിക്കാനാണ് താൻ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സിന്ദാരോവ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ജനീവയിൽ കനത്ത തണുപ്പും മൂടൽമഞ്ഞും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മറ്റ് മലയോര മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കഠിനമായ ശീതകാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറില്ല.

ഗുകേഷിന്‍റെ ഫോമും ഒളിമ്പ്യാഡും

ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് മത്സരം നടക്കുന്നത് മികച്ചൊരു ആശയമായിരിക്കുമെന്ന് ഗുകേഷ് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ടൂർണമെന്‍റുകളായ നോർവേ ചെസ്സിലും ചെന്നൈ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റേഴ്‌സിലും അവസാന സ്ഥാനത്തായ ഗുകേഷ് നിലവിൽ ഫോം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന സെപ്റ്റംബറിലെ ചെസ്സ് ഒളിമ്പ്യാഡിലൂടെ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരം.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ഇത് മൂന്നാം തവണ

യൂറോപ്പിലേക്ക് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തിരികെയെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളും ഏഷ്യയിലാണ് നടന്നത്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയായിട്ടുണ്ട്. 2004-ൽ ബ്രിസ്സാഗോയിൽ നടന്ന വ്ലാഡിമിർ ക്രാംനിക്ക് - പീറ്റർ ലെക്കോ പോരാട്ടവും, 1998-ൽ ലൊസാനിൽ നടന്ന വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് - അനറ്റോലി കാർപ്പോവ് പോരാട്ടവുമായിരുന്നു അവ. അന്ന് കടുത്ത യാത്രാക്ഷീണവുമായി നേരിട്ട് ഫൈനൽ കളിക്കേണ്ടി വന്ന ആനന്ദ് ടൈബ്രേക്കറിൽ കാർപ്പോവിനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

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