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വളഞ്ഞുപോകുന്ന പന്തുകളും വട്ടംകറക്കുന്ന നിയമങ്ങളും; ലോൺ ബോൾസ് കളി രീതി ഇങ്ങനെ

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ലോൺ ബോൾസ് എന്താണ് ? കളി രീതിയും നിയമങ്ങളും സ്കോറിംഗും അറിയാം.

COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS
COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS (getty)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 3:40 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണവും ഒരു വെള്ളിയും സമ്മാനിച്ച ലോൺ ബോൾസ് മത്സരത്തിലൂടെയാണ് 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയുള്ള ഒരു കായികവിനോദമല്ല ഇതെങ്കിലും, കായികതാരത്തിന്‍റെ കൃത്യതയും മികച്ച തീരുമാനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. 2022-ലെ ബെർമിംഗ്ഹാം ഗെയിംസിനേക്കാൾ കടുത്ത മത്സരമാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ലോൺ ബോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത്?

'ബോളിംഗ് ഗ്രീൻ' എന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പുൽത്തകിടിയിലെ 'റിങ്ക്' എന്ന പ്രത്യേക ഭാഗത്താണ് ഈ കളി നടക്കുന്നത്. ഈ മത്സരത്തിനു പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. 63 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 67 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള 'ജാക്ക്' എന്ന ചെറിയ പന്താണ് ആദ്യത്തേത്.

COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS
COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS (getty)

ബോളർമാർ ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് ഈ പന്തിനെയാണ്. തടിയോ റബ്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റെസിനോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വലിയ പന്തായ 'ബൗൾ' ആണ് രണ്ടാമത്തേത്. 112 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 134 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള ഈ പന്ത് ജാക്കിന് നേരെയാണ് ഉരുട്ടി വിടുന്നത്. ഈ പന്തുകൾ നേർരേഖയിലല്ല, മറിച്ച് വളഞ്ഞ പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക. ഏകദേശം 600 മില്ലിമീറ്റർ നീളവും 360 മില്ലിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള 'മാറ്റ്' എന്ന പായയാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ബോളർ പന്ത് എറിയാൻ.

COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS
COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS (getty)

നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഈ കളി സിംഗിൾസ്, പെയേഴ്‌സ്, ട്രിപ്പിൾസ്, ഫോഴ്‌സ് എന്നിങ്ങനെ കളിക്കാം. ടീം മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം പന്ത് എറിയുന്ന കളിക്കാരനെ 'ലീഡ്' എന്നും, അവസാനം എറിയുന്നയാളെ 'സ്‌കിപ്പ്' എന്നും വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ കളിക്കാരും തങ്ങളുടെ പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പോയിന്‍റുകള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. ജാക്കിൽ തൊടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് പന്തെത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഓരോ റൗണ്ടിന്‍റേയും ഒടുവിലാണ് പോയിന്‍റുക്ക കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്.

സിംഗിൾസ് മത്സരത്തിൽ ഒരു കളിക്കാരൻ ഒരു റൗണ്ടിൽ നാല് തവണ പന്ത് എറിയും. ടീം മത്സരങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ട് തവണ വീതമാണ്. സിംഗിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യം 21 പോയിന്‍റ് നേടുന്നയാൾ വിജയിക്കും. പെയേഴ്‌സ്, ട്രിപ്പിൾസ് മത്സരങ്ങളിൽ നിശ്ചിത എണ്ണം റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ഫോഴ്‌സ് മത്സരങ്ങളിൽ 15 റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്.

COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS
COMMONWEALTH GAMES LAWN BOWLS (getty)

പോയിന്‍റ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

എതിരാളിയുടെ പന്തിനേക്കാൾ എത്ര പന്തുകൾ ജാക്കിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പോയിന്‍റ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, എതിരാളിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പന്തിനേക്കാൾ ഒരു ടീമിന്‍റ് രണ്ട് പന്തുകൾ ജാക്കിന് അടുത്താണെങ്കിൽ, ആ റൗണ്ടിൽ ആ ടീമിന് രണ്ട് പോയിന്‍റ് ലഭിക്കും.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം

2022-ൽ ഇന്ത്യ മെഡലുകൾ നേടിയ പല ഇനങ്ങളും ചെലവ് ചുരുക്കലിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെൻസ് ഫോഴ്‌സ്, വുമൺസ് ഫോഴ്‌സ്, മെൻസ് ട്രിപ്പിൾസ്, വുമൺസ് ട്രിപ്പിൾസ് എന്നിവ ഇത്തവണ മത്സരത്തിലില്ല. 2026-ൽ ലോൺ ബോൾസ് സിംഗിൾസ്, പെയേഴ്‌സ് ഇനങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

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