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സെമിയിലെ ആ കനത്ത തോൽവി, പിന്നാലെ അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്; ഉന്നതിക്ക് വെങ്കലം!

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജൂഡോയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും തിളക്കം; ഉന്നതി ശർമ്മയ്ക്ക് വെങ്കലം.

Unnati Sharma Wins Bronze in Women's 63kg Judo
Unnati Sharma Wins Bronze in Women's 63kg Judo (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 9:33 AM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ജൂഡോ ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. വനിതകളുടെ 63 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം ഉന്നതി ശർമ്മ വെങ്കല മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. സെമിഫൈനലിൽ നേരിട്ട പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നാണ് താരം മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കായുള്ള പ്ലേ-ഓഫ് മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ സ്കൈ ക്നോസ്റ്ററെ പരാജയപ്പെടുത്തി പോഡിയത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

ഉന്നതിയുടെ ഈ നേട്ടത്തോടെ ഗെയിംസിൽ ജൂഡോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ സമ്പാദ്യം നാലായി ഉയർന്നു. നേരത്തെ അസ്‌മിത ഡേ, ഹർഷ് സിങ് എന്നിവർ സ്വർണ്ണവും യാമിനി മൗര്യ വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ 81 കിലോഗ്രാം വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹർഷ് ടോകാസ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കെയ്ഷിൻ ഒച്ചിയോട് പരാജയപ്പെട്ടത് (100-0) രാജ്യത്തിന് നേരിയ നിരാശയായി.

പോരാട്ടവീര്യത്തിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്

ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഉന്നതി പുറത്തെടുത്തത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ഈശ്വതിനിയുടെ ലാമുലേല മഗാഗുലയെ വെറും 1 മിനിറ്റും 39 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് താരം കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലാൻഡിന്‍റെ ക്വോണ ക്രിസ്റ്റിക്കെതിരെയും ഉന്നതി ആധികാരിക വിജയം നേടി. എന്നാൽ സെമിയിൽ കാലിടറിയെങ്കിലും, വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടത്തിൽ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കളിച്ച് ഉന്നതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരത്തെ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മെഡൽ തിളക്കത്തിലേക്ക്

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ യുവ ജൂഡോ താരത്തിന്‍റെ കായിക ജീവിതത്തിന് പിന്നിൽ കൗതുകകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. വെറും വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഉന്നതി ഒരു പ്രാദേശിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ജൂഡോ പഠിക്കാൻ ചേർന്നത്. എന്നാൽ താരത്തിന്‍റെ കഴിവും താല്പര്യവും കണ്ട കുടുംബം 2019 മുതൽ ഇതിനെ ഒരു കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി.

Unnati Sharma
Unnati Sharma (IANS)

നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഉന്നതി, ജൂനിയർ-സീനിയർ തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ്. 2026-ലെ ഡാക്കർ ആഫ്രിക്ക ഓപ്പണിൽ സ്വർണ്ണവും, 2025-ലെ ഹോങ്കോങ് ഏഷ്യ ഓപ്പണിൽ വെങ്കലവും നേടിയ താരം മുൻപും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് വെങ്കലം നേടിയ ഉന്നതിയുടെ ഈ പ്രകടനം വലിയ കായിക വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

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