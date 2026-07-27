ETV Bharat / sports

ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ മലയാളി തിളക്കം; സജൻ പ്രകാശും മുരളി ശ്രീശങ്കറും ഫൈനലിൽ

ഗ്ലാസ്‌ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: മലയാളി തിളക്കം; സജൻ പ്രകാശും മുരളി ശ്രീശങ്കറും ഫൈനലിൽ

Sajan Prakash and Murali Sreeshankar Qualify for Finals
Sajan Prakash and Murali Sreeshankar Qualify for Finals (IANS, GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇരട്ട മലയാളി തിളക്കം. നീന്തൽക്കുളത്തിൽ അദ്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് സജൻ പ്രകാശും, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ യോഗ്യതാ മാർക്ക് മറികടന്ന് ലോങ്ജമ്പ് താരം മുരളി ശ്രീശങ്കറും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇരുവരും മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിന് വലിയ ആവേശം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഫൈനലിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി ശ്രീശങ്കർ

അത്‌ലറ്റിക്‌സ് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽത്തന്നെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെയാണ് മുരളി ശ്രീശങ്കർ ലോങ്ജമ്പ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ഗ്രൂപ്പ് എ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ മത്സരിച്ച 27 കാരനായ ഈ പാലക്കാട്ടുകാരന് നേരിട്ട് ഫൈനൽ പ്രവേശനം നേടാൻ 8.00 മീറ്റർ ദൂരമായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്‍റെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽത്തന്നെ 8.01 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിക്കടന്ന് ശ്രീശങ്കർ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. ആദ്യ ചാട്ടത്തോടെ യോഗ്യത നേടിയതിനാൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ താരം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി.

7.80 മീറ്റർ ചാടിയ ജമൈക്കയുടെ ജോർദാൻ ടർണറെ പിന്തള്ളിയാണ് ശ്രീശങ്കർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതായത്. കഴിഞ്ഞ ബർമിങ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ ശ്രീശങ്കർ, ഇത്തവണ അത് സ്വർണ്ണമാക്കുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ജൂലൈ 29 ബുധനാഴ്‌ചയാണ് ലോങ്ജമ്പ് ഫൈനൽ.

ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിൽ സജൻ പ്രകാശിന് ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ്

പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇനത്തിലാണ് ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ ഒളിമ്പ്യൻ സാജൻ പ്രകാശ് ഫൈനലിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. രണ്ടാം ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിച്ച സാജൻ 1:58.59 മിനിറ്റിൽ രണ്ടാമതായാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. ഈ ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്‍റെ ഡങ്കൻ സ്കോട്ടിന് (1:58.29 മിനിറ്റ്) തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ സജൻ ഫിനിഷിങ് ലൈൻ തൊട്ടത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്കോട്ടിഷ് താരത്തെക്കാൾ മുന്നിലായിരുന്ന സാജൻ, അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ലീഡ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. 2018-ലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഗെയിംസിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു സാജൻ ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്.

സ്വാതിക് പാട്ടീലും ഫൈനലിൽ

മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതിക് പാട്ടീലും നീന്തലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക്സ്ട്രോക്ക് SB9 ഇനത്തിൽ ഹീറ്റ്സിൽ നാലാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്‌താണ് (1:15.85 മിനിറ്റ്) സ്വാതിക് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. ജൂലൈ 28 ചൊവ്വാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 12:02 നാണ് സ്വാതികിന്‍റെ ഫൈനൽ മത്സരം.

Also Read: നീന്തൽക്കുളത്തിൽ സജൻ പ്രകാശും ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പടയും! ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ ഇന്ന് ലക്ഷ്യം 11 മെഡലുകൾ

TAGGED:

CWG 2026
MURALI SREESHANKAR LONG JUMP FINAL
INDIA CWG 2026 SCHEDULE
COMMONWEALTH GAMES 2026
SAJAN PRAKASH CWG 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.