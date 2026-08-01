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ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഡബിൾ ധമാക്ക! പ്രവീണിനു വെള്ളിയും സെൽവയ്‌ക്ക് വെങ്കലവും

ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇരട്ട മെഡൽ തിളക്കം; പ്രവീണിന് വെള്ളിയും സെൽവയ്ക്ക് വെങ്കലവും

CWG 2026
Praveen Chithravel Wins Silver, Selva Prabhu Bags Bronze in Men's Triple Jump (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 4:43 PM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് അത്‌ലറ്റിക്‌ശഅ ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാന നിമിഷം. പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോഡിയത്തിൽ കയറി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ദേശീയ റെക്കോർഡ് ജേതാവായ പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ വെള്ളി മെഡലും, യുവതാരം സെൽവ പ്രഭു തിരുമാരൻ വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരു ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും മെഡൽ വേട്ട നടത്തിയത്. 16.72 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയ ജമൈക്കയുടെ ജോർദാൻ സ്കോട്ട് ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടി.

ബർമിംഗ്ഹാമിലെ നിരാശയ്ക്ക് മധുരപ്രതികാരവുമായി പ്രവീൺ

16.58 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയാണ് പ്രവീൺ ചിത്രവേൽ വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 2022-ലെ ബർമിംഗ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വെറും മൂന്ന് സെന്‍റീമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ മെഡൽ നഷ്ടമായ പ്രവീണിന് ഈ നേട്ടം മധുരപ്രതികാരമായി മാറി. മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച സ്ഥിരത പുലർത്തിയ പ്രവീൺ, തന്‍റെ നാലാം ശ്രമത്തിലാണ് വെള്ളി മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയ 16.58 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയത്. മുൻപ് ഏഷ്യൻ ഇൻഡോർ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഹാങ്‌ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ പ്രവീണിന്‍റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണിത്.

സീസണിലെ മികച്ച പ്രകടനവുമായി സെൽവ പ്രഭു

ഈ സീസണിലെ തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായ 16.52 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തിയാണ് 21 കാരനായ സെൽവ പ്രഭു തിരുമാരൻ വെങ്കല മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി മുന്നേറിയ സെൽവ, നാലാം ശ്രമം ഫൗളായെങ്കിലും അഞ്ചാം റൗണ്ടിൽ 16.52 മീറ്റർ ചാടി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു. ലോക അത്‌ലറ്റിക്‌സ് അണ്ടർ-20 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ ഈ മധുര സ്വദേശിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ കോമൺവെൽത്ത് വെങ്കലം മാറി.

ട്രാക്കിൽ ഉയർന്നുപാറി രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാകകൾ

മെഡൽ വേദിയിൽ ഒരേസമയം രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പതാകകൾ ഉയർന്നത് ഗ്ലാസ്‌ഗോയിലെ കായികപ്രേമികൾക്ക് ആവേശക്കാഴ്‌ചയായി. ഖേലോ ഇന്ത്യയിലൂടെ വളർന്ന് യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്‌സിലും അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും മികവ് തെളിയിച്ച പ്രവീണും, അണ്ടർ-20 ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ സെൽവയും ഒന്നിച്ച് മെഡൽ നേടിയതോടെ കോമൺവെൽത്ത് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചു.

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TAGGED:

CWG 2026
MENS TRIPLE JUMP FINAL RESULTS
PRAVEEN CHITHRAVEL CWG 2026
SELVA PRABHU THIRUMARAN CWG
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