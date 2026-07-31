ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ലവ്പ്രീതിന് വെള്ളിയും ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സീമയ്ക്ക് വെങ്കലവും; അത്ലറ്റിക്സില് തിരിച്ചടി
കോമൺവെൽത്തിൽ ലവ്പ്രീത് സിങ്ങിന് വെള്ളി, ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സീമയ്ക്ക് വെങ്കലം.
Published : July 31, 2026 at 9:41 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് മിന്നും നേട്ടം. ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ലവ്പ്രീത് സിങ് വെള്ളി മെഡലും, വനിതകളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സീമ കാലിരമ്ന വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വെറും ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ലവ്പ്രീതിന് സ്വർണം നഷ്ടമായത്. അതേസമയം, അത്ലറ്റിക്സില് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്ന തജീന്ദർപാൽ സിങ് തൂർ, പാരുൾ ചൗധരി എന്നിവർക്ക് മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടാനാകാതെ പുറത്താകേണ്ടി വന്നു.
ഒരു കിലോഗ്രാം വ്യത്യാസത്തിൽ സ്വർണം നഷ്ടമായി
പുരുഷന്മാരുടെ +110 കിലോഗ്രാം ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ലവ്പ്രീത് സിങ് വീരോചിതമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്. ആകെ 388 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തിയ ലവ്പ്രീത്, സ്വർണം നേടിയ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ഡേവിഡ് ലിറ്റിയേക്കാൾ വെറും ഒരു കിലോഗ്രാം മാത്രം പിന്നിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആൻഡ്രൂ ഗ്രിഫിത്സ് 356 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉയർത്തി വെങ്കലം നേടി.
സ്നാച്ചിൽ 176 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയ ലവ്പ്രീത്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജർക്കിൽ 205 കിലോഗ്രാമും 212 കിലോഗ്രാമും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. അവസാന ശ്രമത്തിൽ 217 കിലോഗ്രാമിനായി ധീരമായ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സർ സ്വദേശിയായ ലവ്പ്രീത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളോട് പോരാടിയാണ് ഈ നിലയിലെത്തിയത്.
ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ വെങ്കലവുമായി സീമ
വനിതകളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സീമ കാലിരമ്ന 58.65 മീറ്റർ ദൂരം എറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കായി വെങ്കല മെഡൽ ഉറപ്പാക്കി. ആറ് റൗണ്ടുകളിൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് സീമയ്ക്ക് ഫൗൾ കൂടാതെ എറിയാൻ സാധിച്ചത്. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ കുറിച്ച 58.65 മീറ്ററാണ് താരത്തെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരം നിധി റാണി 57.10 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ നാലാം സ്ഥാനത്തായി. ഈ ഇനത്തിൽ ജമൈക്കയുടെ സമന്താ ഹാൾ ചരിത്രപരമായ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ, കാനഡയുടെ ജൂലിയ ടങ്ക്സ് വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി.
Birmingham 2022 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Glasgow 2026 🥈
Lovepreet Singh lifts a brilliant 388kg total to claim silver in the Men's +110kg Weightlifting event, falling just 1kg short of gold in a thrilling finish.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/iXtOeHqkPF
അത്ലറ്റിക്സില് ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി
ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടികളാണ് നേരിട്ടത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഇരട്ട സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവായ തജീന്ദർപാൽ സിങ് തൂറിന് പുരുഷന്മാരുടെ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ താരം എറിഞ്ഞ 20.27 മീറ്ററായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ദൂരം. നൈജീരിയയുടെ ചുക്വുബുക എനെക്വെച്ചി ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടി.
വനിതകളുടെ 5000 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനായ പാരുൾ ചൗധരി 13-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. 15 മിനിറ്റ് 08.56 സെക്കൻഡിലാണ് പാരുൾ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ റോസ് ഡേവിസ് ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടി. മറ്റ് അത്ലറ്റിക്സ് ഇനങ്ങളിൽ, കാനഡയുടെ 19 കാരി ഷെറിയോണ ഹാസ് വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ T47 റേസിൽ അട്ടിമറി വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
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