ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ പറന്നുയർന്ന് ശ്രീശങ്കർ; 8.09 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ ലോങ്ജമ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ
വെള്ളിത്തിളക്കത്തിൽ ശ്രീശങ്കർ; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ലോങ്ജമ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും മെഡൽ.
Published : July 30, 2026 at 9:20 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് വേദിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ച് മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കർ. ആവേശകരമായ പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ്ജമ്പ് ഫൈനലിൽ 8.09 മീറ്റർ ദൂരം കണ്ടെത്തി ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. കടുത്ത പോരാട്ടം നടന്ന ഫൈനലിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരം കാഴ്ചവെച്ചത്.
പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ ശ്രീശങ്കർ, തന്റെ പിതാവും പരിശീലകനുമായ എസ്. മുരളിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ നേട്ടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഫൈനലിലെ രണ്ടാം ശ്രമത്തിലാണ് താരം തന്റെ മികച്ച ദൂരമായ 8.09 മീറ്റർ കുറിച്ചത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 8.03 മീറ്റർ ചാടിയാണ് ശ്രീശങ്കർ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് വന്ന രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ ഫൗളായെങ്കിലും, അവസാന രണ്ട് ചാട്ടങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 7.94 മീറ്ററും 7.97 മീറ്ററും കണ്ടെത്തി താരം രണ്ടാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.
Proud moment for Indian Athletics! 🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 29, 2026
Congratulations to TOPS Core athlete Sreeshankar for clinching the Silver Medal in the Men's Long Jump event with a spectacular jump of 8.09m at the Commonwealth Games. #Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/HMMnuy2Mjy
ബർമിംഗ്ഹാമിലെ നേട്ടത്തിന്റെ ആവർത്തനം
2022-ലെ ബർമിംഗ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലും 8.08 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ ശ്രീശങ്കർ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഇനത്തിൽ വെള്ളി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ലോങ്ജമ്പ് താരം കൂടിയാണ് 27-കാരനായ ശ്രീശങ്കർ. വലിയ വേദികളിലെ തന്റെ സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനം ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കാൻ ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ താരത്തിന് സാധിച്ചു.
8.15 മീറ്റർ ദൂരം ചാടിയ ജമൈക്കയുടെ 2019-ലെ ലോക ചാമ്പ്യൻ താജേ ഗെയ്ൽ സ്വർണം നേടി. ആതിഥേയരായ സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ സ്റ്റീഫൻ മക്കെൻസി 8.08 മീറ്ററോടെ വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി. ശ്രീശങ്കറിനേക്കാൾ വെറും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം പിന്നിലായിരുന്നു മക്കെൻസി. നാല് അത്ലറ്റുകൾ 8 മീറ്ററിലധികം ദൂരം പിന്നിട്ട കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ശ്രീശങ്കർ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ തിളക്കം കാത്തത്.
ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ ലോകേഷ് സത്യനാഥനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. 7.97 മീറ്റർ ദൂരത്തോടെ ലോകേഷ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ലോങ്ജമ്പ് ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്ന പ്രകടനമാണ് രണ്ട് താരങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ കൊയ്ത്ത്
ഈ മെഡലോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ സമ്പാദ്യം 13 ആയി ഉയർന്നു. രണ്ട് സ്വർണം, എട്ട് വെള്ളി, മൂന്ന് വെങ്കലം എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നേടിയത്. അത്ലറ്റിക്സിലും പാരാ അത്ലറ്റിക്സിലുമായി ഇന്ത്യ നേടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മെഡലാണിത് (ഒരു സ്വർണം, മൂന്ന് വെള്ളി, ഒരു വെങ്കലം).
Also Read: അച്ഛന്റെ 'വെങ്കലപ്പതക്കം' നെഞ്ചേറ്റി വളർന്നു; 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'വെള്ളി' തിളക്കവുമായി അജയ ബാബു