നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ വെള്ളിത്തിളക്കം; മലപ്പുറത്തുകാരൻ ബാസിലിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ചരിത്രനേട്ടം
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് മലയാളി താരം; മുഹമ്മദ് ബാസിലിന് വെള്ളി തിളക്കം.
Published : July 30, 2026 at 10:22 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ട്രാക്കിൽ കേരളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ച് മുഹമ്മദ് ബാസിൽ മോർസിംഗനകത്ത്. പുരുഷന്മാരുടെ T47 100 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റില് ഉജ്ജ്വല പ്രകടനത്തോടെ 21 കാരനായ ബാസിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. കരിയറിലെ തന്റെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മെഡൽ നേട്ടമാണിത്.
ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ദിലീപ് മഹാദു ഗാവിത് 10.71 സെക്കൻഡിൽ പുതിയ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കെവിൻ സാന്റോസിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ചാണ് ബാസിൽ 10.83 സെക്കൻഡിൽ രണ്ടാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സിംഗിൾ ഇനത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ (വൺ-ടു ഫിനിഷ്) ഒരുമിച്ച് നേടി ട്രാക്കിൽ സുവർണ്ണ ചരിത്രം എഴുതുന്നത്.
പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി നേടിയ വിജയം
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വെളിയങ്കോട് സ്വദേശിയായ ബേസിൽ ജന്മനാ വലതുകൈ ഇല്ലാതെയാണ് ജനിച്ചത്. ഒട്ടേറെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും അവഗണനകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ യുവതാരത്തിന്റെ കായിക യാത്ര. പരിമിതികളെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് മറികടന്നാണ് ബേസിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാക്കിലേക്ക് വളർന്നത്.
മെഡൽ നേട്ടത്തിന് ശേഷം വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എൻ.ഐയോട് സംസാരിക്കവേ വികാരാധീനനായി ബേസിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തു.
#WATCH | Glasgow, Scotland, On winning silver medal at 2026 Commonwealth Games, Para-athlete Mohammed Basil M says, "It is my first international medal... I am so happy... My family has father, mother and two brothers and me. They are too much supportive. They also suffered a lot… https://t.co/MtDbqZLkQn pic.twitter.com/LIU95s1URr— ANI (@ANI) July 29, 2026
'ഇതെന്റെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഉപ്പയും ഉമ്മയും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ ലോകം. അവർ എനിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് എപ്പോഴും നൽകിയത്. എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. ഈ ചരിത്ര മെഡൽ എന്റെ കുടുംബത്തിനും കോച്ചിനുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു," ബാസിൽ പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു
ഗെയിംസിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ T47 ഇനത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ദിലീപ് മഹാദു ഗാവിത്തിനെയും വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ മുഹമ്മദ് ബാസിൽ മോർസിംഗനകത്തിയെയും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു അഭിനന്ദിച്ചു.
ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച ദിനം
ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ത്യൻ പാരാ അത്ലറ്റുകളുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ട്രാക്കിൽ കണ്ടത്. ദിലീപ് ഗാവിതും ബാസിലും ചേർന്ന് നേടിയ മെഡലുകൾ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കി. ഏഴാം ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 സ്വർണവും 9 വെള്ളിയും 3 വെങ്കലവും അടക്കം 15 മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടരുകയാണ്.
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