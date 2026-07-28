ഭാരോദ്വഹനത്തിലും പാരാ അത്ലറ്റിക്സിലും മെഡൽ വേട്ട; ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണമടക്കം ആറ് മെഡലുകൾ
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026: ഇന്നലെ മാത്രം ആറ് മെഡലുകൾ; ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം പത്തായി ഉയർന്നു!
Published : July 28, 2026 at 9:43 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഇന്നലെ മാത്രം ആറ് മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം പത്താക്കി (10) ഉയർത്തി. രണ്ട് സ്വർണവും അഞ്ച് വെള്ളിയും മൂന്ന് വെങ്കലവുമടക്കമാണ് ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കിയത്.
122 കായികതാരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് ഇത്തവണ മെഡൽ കൊയ്ത്തിനായി സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സ്, വെയിറ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്, ബോക്സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളിലും, അഞ്ച് പാരാ ഇനങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുന്നത്.
#WATCH | Scotland | Glasgow 2026 Commonwealth Games | Para Shot Putter Sharmila Dhankhar says, "I am extremely happy winning a medal for my country. I feel really proud, and I will continue bringing glory to the nation... This was my dream, and my mother's dream too. I won this… pic.twitter.com/alTqlgHmvE— ANI (@ANI) July 28, 2026
സ്വർണത്തിളക്കത്തിൽ മീരാഭായ് ചാനുവും ഷർമിളയും
ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ (Weightlifting) സൂപ്പർ താരം മീരാഭായ് ചാനുവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ സ്വർണം നേടിയത്. ഇതോടെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലുകളുടെ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനും ചാനുവിന് സാധിച്ചു. പാരാ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഇന്നലെ വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ സ്വർണം നേടി ഷർമിള ധങ്കറും ചരിത്രം കുറിച്ചു.
Glasgow, Scotland: On winning the silver medal in the men's high jump at the Commonwealth Games 2026, Sarvesh Anil Kushare says, " for the asian games, we will prepare for the gold medal. we will give our 100% and try to win that medal. we will not make any excuses about the… pic.twitter.com/uYppsUHKPd— IANS (@ians_india) July 27, 2026
ഇന്നലത്തെ മറ്റു മെഡൽ ജേതാക്കൾ
- ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ് – വെള്ളി (ഭാരോദ്വഹനം, വനിതകളുടെ 53kg)
- ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി – വെങ്കലം (ഭാരോദ്വഹനം, വനിതകളുടെ 58kg)
- സർവേഷ് കുഷാരെ – വെള്ളി (അത്ലറ്റിക്സ്, പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ്)
- ഷിൽപ്പന കെ. ഷൈല – വെങ്കലം (പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്, ഷോട്ട്പുട്ട് F57)
- വല്ലൂരി അജയ് ബാബു – വെള്ളി (ഭാരോദ്വഹനം, പുരുഷന്മാരുടെ 79kg)
ഇവർക്ക് പുറമെ പാരാ ഭാരോദ്വഹനത്തില് വെങ്കലം നേടിയ ഝാന്ദു കുമാറാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. വെയിറ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ വെള്ളി നേടിയ ഋഷികാന്ത സിംഗും ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. ബോക്സിംഗിൽ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ ഇതിനകം തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബൈ ലഭിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
VIDEO | Scotland: Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav wins the silver medal in the women's 53kg category at the Glasgow Commonwealth Games.— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
She says, " i am extremely happy. this is my first commonwealth games. my goal was to achieve my personal best, and that's exactly what i… pic.twitter.com/lnAxRql9dv
നീരജ് ചോപ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്ലറ്റിക്സ് സംഘം
32 അംഗ അത്ലറ്റിക്സ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് ഒളിമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്രയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പരിക്കുമൂലം നഷ്ടമായ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് നീരജ് ഇറങ്ങുന്നത്. അനിമേഷ് കുജൂർ, മുരളി ശ്രീശങ്കർ, പാരുൾ ചൗധരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലും ഇറങ്ങും.
ഗുസ്തി, ബാഡ്മിന്റണ്, ഹോക്കി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മെഡൽ ഇനങ്ങൾ ഇത്തവണ ഗെയിംസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങളിൽ പരമാവധി മെഡലുകൾ നേടി മുന്നേറാനാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം. ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ജേതാക്കൾ
|അത്ലറ്റ്
|ഇവന്റ്
|ഇനം
|മെഡൽ
|1
|ഝണ്ടു കുമാർ
|പുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ്
|പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ്
|വെങ്കലം
|2
|ഋഷികാന്ത സിംഗ്
|പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|സില്വര്
|3
|മീരാഭായ് ചാനു
|വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|സ്വർണ്ണം
|4
|മുത്തുപാണ്ടി രാജ
|പുരുഷന്മാരുടെ 65 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|സില്വര്
|5
|ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ്
|വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|സില്വര്
|6.
|ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി
|വനിതകളുടെ 58 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|വെങ്കലം
|7
|ഷർമ്മിള ധൻകർ
|വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് F57
|പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്
|സ്വർണ്ണം
|8
|സർവേഷ് കുഷാരെ
|പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ്
|അത്ലറ്റിക്സ്
|സില്വര്
|9
|ശിൽപ കെ ഷൈല
|വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് F57
|പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്
|വെങ്കലം
|10
|വല്ലൂരി അജയ ബാബു
|പുരുഷന്മാരുടെ 79 കിലോഗ്രാം
|ഭാരോദ്വഹനം
|സില്വര്
ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ
|ഇനം
|സ്വർണ്ണം
|സില്വര്
|വെങ്കലം
|ആകെ
|അത്ലറ്റിക്സ്
|0
|1
|0
|1
|പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്
|1
|0
|1
|2
|ഭാരോദ്വഹനം
|1
|4
|1
|6
|പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ്
|0
|0
|1
|1
|ആകെ
|2
|5
|3
|10