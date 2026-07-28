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ഭാരോദ്വഹനത്തിലും പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സിലും മെഡൽ വേട്ട; ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണമടക്കം ആറ് മെഡലുകൾ

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026: ഇന്നലെ മാത്രം ആറ് മെഡലുകൾ; ഇന്ത്യയുടെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം പത്തായി ഉയർന്നു!

Sharmila Dhankar, Bindyarani Devi, Sarvesh Kushare, Valluri Ajaya Babu
Sharmila Dhankar, Bindyarani Devi, Sarvesh Kushare, Valluri Ajaya Babu (ANI, IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 9:43 AM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഇന്നലെ മാത്രം ആറ് മെഡലുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ ആകെ മെഡൽ നേട്ടം പത്താക്കി (10) ഉയർത്തി. രണ്ട് സ്വർണവും അഞ്ച് വെള്ളിയും മൂന്ന് വെങ്കലവുമടക്കമാണ് ഇന്ത്യ മെഡൽ പട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തമാക്കിയത്.

122 കായികതാരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് ഇത്തവണ മെഡൽ കൊയ്ത്തിനായി സ്കോട്ട്‌ലൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ്, ബോക്‌സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളിലും, അഞ്ച് പാരാ ഇനങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുന്നത്.

സ്വർണത്തിളക്കത്തിൽ മീരാഭായ് ചാനുവും ഷർമിളയും

ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ (Weightlifting) സൂപ്പർ താരം മീരാഭായ് ചാനുവാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ സ്വർണം നേടിയത്. ഇതോടെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡലുകളുടെ ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാനും ചാനുവിന് സാധിച്ചു. പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ ഇന്നലെ വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ സ്വർണം നേടി ഷർമിള ധങ്കറും ചരിത്രം കുറിച്ചു.

ഇന്നലത്തെ മറ്റു മെഡൽ ജേതാക്കൾ

  • ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ് – വെള്ളി (ഭാരോദ്വഹനം, വനിതകളുടെ 53kg)
  • ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി – വെങ്കലം (ഭാരോദ്വഹനം, വനിതകളുടെ 58kg)
  • സർവേഷ് കുഷാരെ – വെള്ളി (അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ്)
  • ഷിൽപ്പന കെ. ഷൈല – വെങ്കലം (പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, ഷോട്ട്പുട്ട് F57)
  • വല്ലൂരി അജയ് ബാബു – വെള്ളി (ഭാരോദ്വഹനം, പുരുഷന്മാരുടെ 79kg)

ഇവർക്ക് പുറമെ പാരാ ഭാരോദ്വഹനത്തില്‍ വെങ്കലം നേടിയ ഝാന്ദു കുമാറാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗിൽ വെള്ളി നേടിയ ഋഷികാന്ത സിംഗും ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിളങ്ങി. ബോക്സിംഗിൽ ലവ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ ഇതിനകം തന്നെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ബൈ ലഭിച്ചതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മെഡൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നീരജ് ചോപ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് സംഘം

32 അംഗ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത് ഒളിമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്രയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പരിക്കുമൂലം നഷ്ടമായ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് നീരജ് ഇറങ്ങുന്നത്. അനിമേഷ് കുജൂർ, മുരളി ശ്രീശങ്കർ, പാരുൾ ചൗധരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ട്രാക്കിലും ഫീൽഡിലും ഇറങ്ങും.

ഗുസ്‌തി, ബാഡ്‌മിന്‍റണ്‍, ഹോക്കി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മെഡൽ ഇനങ്ങൾ ഇത്തവണ ഗെയിംസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലുള്ള ഇനങ്ങളിൽ പരമാവധി മെഡലുകൾ നേടി മുന്നേറാനാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിന്‍റെ ശ്രമം. ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെയാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ ജേതാക്കൾ

അത്‌ലറ്റ്ഇവന്‍റ്ഇനംമെഡൽ
1ഝണ്ടു കുമാർപുരുഷന്മാരുടെ ഹെവിവെയ്റ്റ്പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ്വെങ്കലം
2ഋഷികാന്ത സിംഗ്പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംസില്‍വര്‍
3മീരാഭായ് ചാനുവനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംസ്വർണ്ണം
4മുത്തുപാണ്ടി രാജപുരുഷന്മാരുടെ 65 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംസില്‍വര്‍
5ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ്വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംസില്‍വര്‍
6.ബിന്ദ്യാറാണി ദേവിവനിതകളുടെ 58 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംവെങ്കലം
7ഷർമ്മിള ധൻകർവനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് F57പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്സ്വർണ്ണം
8സർവേഷ് കുഷാരെപുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ്അത്‌ലറ്റിക്‌സ്സില്‍വര്‍
9ശിൽപ കെ ഷൈലവനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് F57പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്വെങ്കലം
10വല്ലൂരി അജയ ബാബുപുരുഷന്മാരുടെ 79 കിലോഗ്രാംഭാരോദ്വഹനംസില്‍വര്‍

ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ

ഇനംസ്വർണ്ണംസില്‍വര്‍വെങ്കലംആകെ
അത്‌ലറ്റിക്‌സ്0101
പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ്1012
ഭാരോദ്വഹനം1416
പാരാ പവർലിഫ്റ്റിംഗ്0011
ആകെ25310

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