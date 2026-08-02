ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മെഡൽ പട്ടിക അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്! ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ന് സമാപന പോരാട്ടം
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ന് സമാപനം; ബോക്സിങ്ങിൽ മെഡൽ കൊയ്ത്തുമായി ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ന് ലക്ഷ്യം ജുഡോയും സൈക്ലിങ്ങും.
Published : August 2, 2026 at 10:15 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 2) സമാപനം. അവസാന ദിനം മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ മെഡൽ വേട്ട അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്നലെ ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത മെഡൽ കൊയ്ത്താണ് രാജ്യത്തെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിയത്. നിലവിൽ 13 സ്വർണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമടക്കം 39 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം.
ബോക്സിങ്ങിൽ സ്വർണത്തിളക്കം
ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യ 7 സ്വർണവും 3 വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി. വനിതാ താരങ്ങളില് സാക്ഷി ചൗധരി, ജാസ്മിന് ലംബോറിയ, അരുന്ധതി ചൗധരി, പ്രിയ ഘൻഘാസ്, പ്രീതി പവാർ എന്നിവർ സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാവ് ലവ്ലിന ബോർഗോഹൈൻ വെള്ളി മെഡൽ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ സച്ചിൻ സിവാച്ചും അങ്കുഷ് പംഗാലും സ്വർണം നേടിയപ്പോൾ, നരേന്ദർ ബെർവാൽ, ജാദുമണി സിങ് എന്നിവർ വെള്ളി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി.
39 medals strong. 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Powered by a phenomenal 7-Gold Boxing haul, #TeamIndia enters the final day of Glasgow 2026 in 4th place on the medal table. 🥇
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മറ്റ് പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
അത്ലറ്റിക്സ്: പുരുഷന്മാരുടെ 5000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഗുൽവീർ സിങ് വെങ്കല മെഡൽ നേടി.
ജുഡോ: വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉന്നതി ശർമ്മയ്ക്ക് വെങ്കലം.
പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്: പാരാ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ സോമൻ റാണ സ്വർണവും ശുഭം ജുയൽ വെള്ളി മെഡലും നേടി.
അവസാന ദിനം: പ്രതീക്ഷയോടെ ജുഡോയും സൈക്ലിങ്ങും
ഗെയിംസിന്റെ അവസാന ദിനമായ ഇന്ന് ജുഡോയിലും ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്ങിലുമാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ജുഡോയിൽ ഇഷ്രൂപ് നാരംഗ്, അവ്താർ സിങ്, യാഷ് ഘൻഘാസ് എന്നിവരും ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്ങിൽ ദിനേഷ് കുമാർ, ഹർഷ് വീർ സിങ് സെഖോൺ, റൊണാൾഡോ സിങ് ലൈതോഞ്ചം, ലിഷ ദാസ് എന്നിവരും ഇന്ന് കളം നിറയും. തുടർന്ന് വർണ്ണാഭമായ സമാപന ചടങ്ങുകളോടെ 2026 കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് തിരശ്ശീല വീഴും.
ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മത്സരക്രമം (ഇന്ത്യൻ സമയം)
ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ്:
- ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 - പുരുഷന്മാരുടെ 40 കി.മീ പോയിന്റ് റേസ് ക്വാളിഫയിങ്: ഹർഷ് വീർ സിങ് സെഖോൺ, ദിനേഷ് കുമാർ
- വൈകിട്ട് 3:27 - പുരുഷന്മാരുടെ 1000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ ഫൈനൽ: റൊണാൾഡോ സിങ് ലൈതോഞ്ചം
- രാത്രി 8:40 - പാരാ ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ് വനിതകളുടെ C4-C5 1000 മീറ്റർ ടൈം ട്രയൽ ഫൈനൽ: ലിഷ ദാസ്
- രാത്രി 9:09 - പുരുഷന്മാരുടെ 40 കി.മീ പോയിന്റ് റേസ് ഫൈനൽ (യോഗ്യത നേടുന്നതിനനുസരിച്ച്)
ജുഡോ (റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരങ്ങൾ)
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 - വനിതകളുടെ -78 കിലോ ഗ്രാം: ഇഷ്രൂപ് നാരംഗ്
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:36 - പുരുഷന്മാരുടെ -100 കിലോ ഗ്രാം: അവ്താർ സിങ്
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:48 - പുരുഷന്മാരുടെ +100 കിലോ ഗ്രാം: യാഷ് ഘൻഘാസ്
ഇന്ത്യൻ ജുഡോ താരങ്ങൾ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ വിജയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 3:06 മുതൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, റെപെചേജ്, സെമിഫൈനൽ മത്സരങ്ങളും, രാത്രി 7:30 മുതൽ ഫൈനൽ, വെങ്കല മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങളും നടക്കും.
മെഡൽ പട്ടിക:
|രാജ്യം
|സ്വർണ്ണം
|വെള്ളി
|വെങ്കലം
|ആകെ
|1
|ഓസ്ട്രേലിയ
|65
|41
|52
|158
|2
|ഇംഗ്ലണ്ട്
|26
|41
|35
|102
|3
|കാനഡ
|18
|20
|21
|59
|4
|ഇന്ത്യ
|13
|17
|9
|39
|5
|സ്കോട്ട്ലൻഡ്
|13
|8
|17
|38