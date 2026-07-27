നീന്തൽക്കുളത്തിൽ സജൻ പ്രകാശും ട്രാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പടയും! ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ന് ലക്ഷ്യം 11 മെഡലുകൾ
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026: ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 11 മെഡലുകൾ.
Published : July 27, 2026 at 1:22 PM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ അഞ്ചാം ദിനമായ ഇന്ന് (ജൂലൈ 27) മെഡൽ കൊയ്ത്ത് തുടരാൻ ഉറച്ച് ഇന്ത്യൻ സംഘം. ഇതിനകം തന്നെ നാല് മെഡലുകൾ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിഹാസ താരം മീരാഭായ് ചാനു നേടിയ സ്വർണ്ണമടക്കം മൂന്ന് മെഡലുകളും വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചത്. ഗെയിംസ് അഞ്ചാം ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിന് പുറമെ അത്ലറ്റിക്സ്, ജിംനാസ്റ്റിക്സ്, നീന്തൽ എന്നിവയിലും ഇന്ത്യക്ക് ശക്തമായ മെഡൽ സാധ്യതകളുണ്ട്.
വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെയാണ് മീരാഭായ് ചാനു ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ സ്വർണ്ണം സമ്മാനിച്ചത്. ഇതോടെ 2018 ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്, 2022 ബർമിംഗ്ഹാം ഗെയിംസുകൾക്ക് പിന്നാലെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസുകളിൽ സ്വർണ്ണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റർ എന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ചാനു സ്വന്തമാക്കി. പുരുഷന്മാരുടെ 60 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ചാനമ്പം ഋഷികാന്ത സിംഗും, 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ രാജാ മുത്തുപാണ്ഡിയും വെള്ളി മെഡലുകൾ നേടി വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗിലെ ഇന്ത്യൻ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തി.
India bags another medal at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Scotland 🥈 🇮🇳— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) July 27, 2026
Raja Muthupandi wins Silver in the Men's 65kg Weightlifting category. 🏋️#CWG2026 #Glasgow2026 #Cheer4Bharat #TeamIndia@WeAreTeamIndia pic.twitter.com/DFdVltrDLu
അത്ലറ്റിക്സ് മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്ന സർവേശ് അനിൽ കുഷാരെ, തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, ജെ. ആദർശ് റാം എന്നിവരിലൂടെ ഇന്ത്യ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മെഡലെങ്കിലും ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മെഡൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന ഇനങ്ങൾ:
- വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്: ജ്ഞാനേശ്വരി യാദവ് (വനിതകളുടെ 53 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ)
- ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്: പ്രതിഷ്ഠ സമന്ത (വനിതകളുടെ വോൾട്ട് ഫൈനൽ)
- വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്: ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി (വനിതകളുടെ 58 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ)
- പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്: ഷർമിള ധങ്കർ, ശില്പ കെ. ഷൈല (വനിതകളുടെ ഷോട്ട്പുട്ട് F57 ഫൈനൽ)
- അത്ലറ്റിക്സ്: സർവേശ് അനിൽ കുഷാരെ, തേജസ്വിൻ ശങ്കർ, ജെ. ആദർശ് റാം (പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനൽ - 3 മെഡൽ സാധ്യതകൾ)
- വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ്: വി. അജയ ബാബു (പുരുഷന്മാരുടെ 79 കിലോഗ്രാം ഫൈനൽ)
- നീന്തൽ: സജൻ പ്രകാശ് (പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഫൈനൽ - ഹീറ്റ്സ് കടന്നാൽ)
- പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്: രാകേഷ്ഭായ് ഭട്ട്, ശ്രേയാൻഷ് ത്രിവേദി (പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ T38 ഫൈനൽ)
- അത്ലറ്റിക്സ്: തേജസ് ഷിർസെ (പുരുഷന്മാരുടെ 110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസ് ഫൈനൽ - ഹീറ്റ്സ് കടന്നാൽ)
Start your week right ✅— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 27, 2026
Big moments that you cannot miss! 🫢
Tickets still available across the games 🎟️#Glasgow2026 pic.twitter.com/pC4cOn1TBI
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