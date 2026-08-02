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ട്രാക്കിൽ തീപ്പൊരി പാറിച്ച് സൈനികൻ; വെള്ളിക്ക് പിന്നാലെ വെങ്കലം, ഗുൽവീർ സിങ്ങിന് അപൂർവ നേട്ടം

ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഗുൽവീർ സിങ്; 10,000 മീറ്ററിലെ വെള്ളിക്കു പിന്നാലെ 5000 മീറ്ററിലും മെഡൽ.

Gulveer Singh
Gulveer Singh (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 9:23 AM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇരട്ട മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഗുൽവീർ സിങ്. പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്ററിൽ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, 5000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ വെങ്കല മെഡലും നേടിയാണ് ഗുൽവീർ ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ അഭിമാനമായത്.

5000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ 13:24.95 സെക്കൻഡിൽ ഓടിയെത്തിയാണ് ഗുൽവീർ മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ 27:49.78 മിനിറ്റിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്‌താണ് താരം 10,000 മീറ്ററിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നത്.

തന്ത്രപരമായ കുതിപ്പ്

ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കടുത്ത തന്ത്രങ്ങളോടെയാണ് ഗുൽവീർ ട്രാക്കിലിറങ്ങിയത്. ആദ്യ ലാപ്പിൽ (400 മീറ്റർ) എട്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന താരം, പിന്നീട് വേഗത കൂട്ടി 1000 മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരം പകുതി പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടെങ്കിലും, അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ താരം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവസാന ലാപ്പിലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന സ്പ്രിന്‍റിലൂടെ (കിക്ക്) എതിരാളികളെ അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഗുൽവീർ മൂന്നാമതായി ഫിനിഷിങ് ലൈൻ തൊട്ടു.

ഈ ഇനത്തിൽ കെനിയയുടെ മാത്യു കിപ്ചുംബ കിപ്സാങ് (13:23.61) സ്വർണ്ണവും, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കൈ റൊബിൻസൺ (13:24.70) വെള്ളിയും നേടി.

ഗ്രാമീണ റോഡുകളിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ട്രാക്കിലേക്ക്

ഉത്തർപ്രദേശിലെ അത്രാൗലി സ്വദേശിയായ 28-കാരനായ ഈ ഇന്ത്യൻ സൈനികന്‍റെ കായിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്‍റെ ജന്മനാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലുമുള്ള ഓട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് താരം ഓടിത്തുടങ്ങിയത്. 2018-ൽ 'ദി ഗ്രനേഡിയേഴ്‌സ് റെജിമെന്‍റിൽ' ചേർന്നതോടെ കായികരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അത്‌ലറ്റായി വളരുകയും ചെയ്‌തു.

നേട്ടങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ

5000 മീറ്റർ, 10,000 മീറ്റർ, വൺ മൈൽ, ഹാഫ് മാരത്തൺ എന്നിവയിൽ നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഗുൽവീർ സിങ്ങിന്‍റെ പേരിലാണ്.

  • 2023: ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 5000 മീറ്ററിൽ വെങ്കലം, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ 10,000 മീറ്ററിൽ വെങ്കലം.
  • 2025: ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 5000 മീറ്ററിലും 10,000 മീറ്ററിലും ഇരട്ട സ്വർണം.
  • ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ: ഒരു മൈൽ ഓട്ടം 4 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് (3:55.63) പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ. ഹാഫ് മാരത്തൺ 60 മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് (59:42) പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ താരം.
  • ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡ്: ഇൻഡോർ 5000 മീറ്ററിൽ 13 മിനിറ്റ് കടമ്പ ഭേദിക്കുന്ന (12:59.77) ആദ്യ ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റ്.

അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോ സ്പ്രിങ്സിലുള്ള ഹൈ-പെർഫോമൻസ് സെന്‍ററിലെ കഠിനമായ പരിശീലനമാണ് ഗുൽവീറിനെ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്‌തനാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അത്‌ലറ്റിക്സിന്‍റെ മുഖമായി മാറിയ ഗുൽവീർ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയാണ്.

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