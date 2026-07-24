ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കായികമാമാങ്കത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു; ഇന്ത്യൻ സുവർണ്ണ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കം
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് പ്രൗഢ തുടക്കം; ത്രിവർണ്ണ പതാകയേന്തി മിരാബായൂം ലവ്ലിനയും
Published : July 24, 2026 at 9:25 AM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ആവേശകരമായ തുടക്കം. ഒവിഒ ഹൈഡ്രോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രാജാവ് ഗെയിംസ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2014-ലെ വിജയകരമായ പതിപ്പിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഗ്ലാസ്ഗോയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരായ കെ.ടി. ടൺസ്റ്റാൾ, നഥാൻ ഇവാൻസ്, സെന്റ് പി.എച്ച്.എൻ.എക്സ് എന്നിവരുടെ സംഗീത-നൃത്ത വിരുന്നുകൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
വർണ്ണാഭമായ അത്ലറ്റുകളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഒളിംപിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ മിരാബായ് ചാനുവും ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്നും ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തി സംഘത്തെ നയിച്ചു. മിരാബായ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയേന്തിയപ്പോൾ, ലവ്ലിന കോമൺവെൽത്ത് ബാറ്റൺ കൈലേന്തി. വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആവേശഭരിതമായ ചീയർവിളികളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം അരീനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
മുൻ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മത്സര ഇനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പാരാ സ്പോർട്സ് ഉൾപ്പെടെ 13 വിഭാഗങ്ങളിലായി 126 അംഗ ശക്തമായ താരങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോമൺവെൽത്തിലെ കായിക ശക്തികളെന്ന പദവി നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നിരവധി ഒളിംപിക്-ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ലോൺ ബോൾസ് ടീം മത്സരരംഗത്തിറങ്ങി തങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ബർമിംഗ്ഹാം ഗെയിംസിലെ അവിസ്മരണീയമായ നേട്ടം ആവർത്തിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലോൺ ബോൾസ് ടീം.
Glasgow rolls out red carpet as King Charles III declares CWG 2026 open, Mirabai and Lovlina lead India’s medal quest— IANS (@ians_india) July 24, 2026
· Glasgow welcomed the Commonwealth Games back in style on Thursday as a spectacular opening ceremony at the OVO Hydro officially launched the 2026 edition,… pic.twitter.com/INg0GC06fk
74 കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്ലറ്റുകളാണ് ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ 23-ാമത് പതിപ്പിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. സ്കോട്ടിഷ് ഇവന്റ് ക്യാമ്പസ്, സ്കോട്ട്സ്റ്റൗൺ സ്റ്റേഡിയം, ടോൾക്രോസ് സ്വിമ്മിംഗ് സെന്ര്, ഗ്ലാസ്ഗോ അരീന തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വേദികളിലായി 10 കായിക ഇനങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഒളിംപിക് ചാമ്പ്യൻ നീരജ് ചോപ്ര അത്ലറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിന് കരുത്തു പകരുമ്പോൾ, ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ മിരാബായ് ചാനുവും ബോക്സിങ്ങിൽ ലവ്ലിന ബോർഗോഹെയ്നും മെഡൽ വേട്ടയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ശക്തമായ ഒരു ബോക്സിങ് നിരയും ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ഉദ്ഘാടന ആഘോഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ റെക്കോർഡുകളും മെഡലുകളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഗ്ലാസ്ഗോ ഇനി വഴിമാറും.
- ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ മത്സരങ്ങൾ
മെഡൽ മത്സരങ്ങൾ
ജിംനാസ്റ്റിക്സ് (Gymnastics):
- പുരുഷ ടീം ഫൈനൽ – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02:30
പാരാ പവർലിഫ്റ്റിങ് :
- പുരുഷ വിഭാഗം ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ഫൈനൽ – വൈകിട്ട് 05:30
- വനിതാ വിഭാഗം ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ഫൈനൽ – വൈകിട്ട് 05:30
- പുരുഷ വിഭാഗം ഹെവിവെയ്റ്റ് ഫൈനൽ – രാത്രി 10:30
- വനിതാ വിഭാഗം ഹെവിവെയ്റ്റ് ഫൈനൽ – രാത്രി 10:30
മറ്റു മത്സരങ്ങൾ (Other Heats/Preliminary Events)
നീന്തൽ (Swimming):
- വിവിധ മത്സരങ്ങൾ – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 02:15 മുതൽ
ബോക്സിങ് (Boxing):
- പ്രാഥമിക റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ – ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 03:30 മുതൽ