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ഇടിക്കൂട്ടില്‍ മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പട; അഞ്ച് ബോക്‌സര്‍മാർ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ റിംഗിലേക്ക്!

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026: ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് നിർണ്ണായക മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ; ബോക്‌സിങ്ങില്‍ സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് അഞ്ച് താരങ്ങൾ.

Parveen Hooda
Parveen Hooda (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 2:09 PM IST

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ഗ്ലാസ്‌ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഭാരോദ്വഹനത്തിലും അത്‌ലറ്റിക്‌സിലും മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ച ഇന്ത്യ, ആറാം ദിവസമായ ഇന്ന് മെഡൽ പ്രതീക്ഷകളോടെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, ബോക്‌സിംഗ്, ഭാരോദ്വഹനം, നീന്തൽ, പാരാ സ്വിമ്മിംഗ്, ലോൺ ബോൾസ് എന്നീ ഇനങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്.

ഭാരോദ്വഹനത്തില്‍ ഗ്യാനേശ്വരി യാദവ്, വല്ലൂരി അജയ ബാബു എന്നിവർ വെള്ളിയും ബിന്ദ്യാറാണി ദേവി വെങ്കലവും നേടിയതോടെ മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘം. അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ സർവേഷ് കുഷാരെ ഹൈജമ്പിൽ വെള്ളിയും, പാരാ ഷോട്ട്പുട്ടിൽ ശർമിള ധങ്കർ സ്വർണ്ണവും നേടി ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ തിളക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ പ്രധാന മെഡൽ പോരാട്ടങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷകൾ ഭാരോദ്വഹനത്തിലാണ്. വനിതകളുടെ 63 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ നിരുപമ ദേവി സെറാമും, 69 കിലോഗ്രാം ഫൈനലിൽ ഹർജീന്ദർ കൗറും മെഡലിനായി മത്സരിക്കും. അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ വനിതകളുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനലിൽ പൂജ സിംഗും, പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഗുൽവീർ സിംഗും ട്രാക്കിലിറങ്ങും.

ബോക്‌സിങ്ങില്‍ അഞ്ച് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലുകൾ

ഇന്ന് റിംഗിലിറങ്ങുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സര്‍മാർക്കും ഇത് ജീവന്‍മരണ പോരാട്ടമാണ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചാൽ ഇവർക്ക് കുറഞ്ഞത് വെങ്കല മെഡൽ ഉറപ്പിക്കാം. പ്രീതി പവാർ (54kg), പ്രിയ ഘംഗാസ് (60kg), പർവീൺ ഹൂഡ (65kg), ജാദുമണി സിംഗ് (55kg), കപിൽ പൊഖാരിയ (90kg) എന്നിവരാണ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്.

നീന്തൽക്കുളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകൾ

മലയാളി താരം സജൻ പ്രകാശ് പുരുഷന്മാരുടെ 50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹീറ്റ്സിലും, ശ്രീഹരി നടരാജ് 100 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്ക് ഹീറ്റ്സിലും മത്സരിക്കും. ഇരുവരും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സെമിഫൈനൽ യോഗ്യതയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പാരാ സ്വിമ്മിംഗിൽ കാർത്തിക് ബുഡിഗിനയും അലി ഇമാമും 50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഹീറ്റ്സിൽ മത്സരിക്കും.

ഇന്ത്യൻ മത്സരങ്ങളുടെ സമയവിവരം

  • ഉച്ചയ്ക്ക് 3:26 – നീന്തൽ: സജൻ പ്രകാശ് (50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹീറ്റ്സ്)
  • വൈകുന്നേരം 4:41 – നീന്തൽ: ശ്രീഹരി നടരാജ് (100 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്ക് ഹീറ്റ്സ്)
  • വൈകുന്നേരം 4:46 – അത്‌ലറ്റിക്‌സ്: രാജേഷ് രമേഷ് (400 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1)
  • വൈകുന്നേരം 4:57 – പാരാ സ്വിമ്മിംഗ്: കാർത്തിക് ബുഡിഗിന, ഇമാം അലി (50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഹീറ്റ്സ്)
  • വൈകുന്നേരം 5:10 – അത്‌ലറ്റിക്‌സ്: വിശാൽ ടി.കെ (400 മീറ്റർ റൗണ്ട് 1)
  • വൈകുന്നേരം 6:30 – ഭാരോദ്വഹനം (മെഡൽ മത്സരം): നിരുപമ ദേവി സെറാം (വനിതകളുടെ 63kg ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 10:20 – ലോൺ ബോൾസ്: നവനീത് സിംഗ്, ദിനേഷ് കുമാർ (പുരുഷ ജോഡികൾ)
  • രാത്രി 10:30 – ബോക്‌സിങ്: പ്രീതി പവാർ (വനിതകളുടെ 54kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 11:00 – വെയിറ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ് (മെഡൽ മത്സരം): ഹർജീന്ദർ കൗർ (വനിതകളുടെ 69kg ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 11:00 – ബോക്‌സിങ്: പ്രിയ ഘംഗാസ് (വനിതകളുടെ 60kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 11:30 – 3x3 വീൽചെയർ ബാസ്‌ക്കറ്റ്ബോൾ: ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം
  • രാത്രി 11:30 – ബോക്‌സിങ്: പർവീൺ ഹൂഡ (വനിതകളുടെ 65kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 11:35 – അത്‌ലറ്റിക്‌സ് (മെഡൽ മത്സരം): പൂജ സിംഗ് (വനിതകളുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനൽ)
  • രാത്രി 11:37 – പാരാ സ്വിമ്മിംഗ് (മെഡൽ മത്സരം): കാർത്തിക്, ഇമാം അലി (50 മീറ്റർ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഫൈനൽ - യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • അർധരാത്രി 12:15 (ജൂലൈ 29) – ബോക്സിംഗ്: ജാദുമണി സിംഗ് (പുരുഷന്മാരുടെ 55kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)
  • അർധരാത്രി 12:50 (ജൂലൈ 29) – നീന്തൽ: സജൻ പ്രകാശ് (50 മീറ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ സെമിഫൈനൽ - യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി)
  • പുലർച്ചെ 12:55 (ജൂലൈ 29) – അത്‌ലറ്റിക്‌സ് (മെഡൽ മത്സരം): ഗുൽവീർ സിംഗ് (പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഫൈനൽ)
  • പുലർച്ചെ 1:20 (ജൂലൈ 29) – ലോൺ ബോൾസ്: നയൻമോനി സൈകിയ (വനിതാ സിംഗിൾസ്)
  • പുലർച്ചെ 1:30 (ജൂലൈ 29) – ബോക്‌സിങ്: കപിൽ പൊഖാരിയ (പുരുഷന്മാരുടെ 90kg ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)
  • പുലർച്ചെ 1:33 (ജൂലൈ 29) – നീന്തൽ: ശ്രീഹരി നടരാജ് (100 മീറ്റർ ബാക്ക്‌സ്‌ട്രോക്ക് സെമിഫൈനൽ - യോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി).

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