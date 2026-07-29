ഗുൽവീർ സിങ്ങിനും ഹർജീന്ദർ കൗറിനും വെള്ളി; ബോക്സിങ്ങിൽ മെഡലുറപ്പിച്ചു ഇന്ത്യ
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് 2026: ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് വെള്ളി മെഡല് കൂടി; റിങ്ങിൽ മെഡൽ തിളക്കവുമായി ബോക്സര്മാര്!
Published : July 29, 2026 at 12:55 PM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസില് ഇന്നലെ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി. മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ബോക്സർമാർ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതോടെ രാജ്യം കൂടുതൽ മെഡലുകൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയെയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെയും അതിജീവിച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ 10,000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഗുൽവീർ സിങ് ഇന്ത്യക്കായി വെള്ളി മെഡൽ നേടി.
മത്സരത്തിലുടനീളം മുന്നിൽ നിന്ന താരം അവസാന ലാപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് 27:49.78 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടാമതെത്തിയത്. പുരുഷന്മാരുടെ 400 മീറ്ററിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശാൽ ടി.കെ സെമിഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ വനിതകളുടെ ഹൈജമ്പ് ഫൈനലിൽ മത്സരിച്ച കൗമാര താരം പൂജ സിങ്ങിന് എട്ടാം സ്ഥാനത്തെത്താനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
Gulveer Singh creates history, becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the Men's 10,000m with a brilliant silver medal finish. 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
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വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഹർജീന്ദർ കൗറിന് വെള്ളി
വനിതകളുടെ 69 കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഹർജീന്ദർ കൗർ വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കി. സ്നാച്ചിൽ 101 കിലോഗ്രാമും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജെർക്കിൽ 126 കിലോഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 227 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയാണ് ഹർജീന്ദർ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. താരം കുറിച്ച വ്യക്തിഗത നേട്ടം അല്പസമയത്തേക്ക് കോമൺവെൽത്ത് റെക്കോർഡായി മാറിയെങ്കിലും സ്വർണ മെഡൽ ജേതാവ് ഷാർലറ്റ് സിമോണിയോ പിന്നീട് ഇത് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.
റിങ്ങിൽ മെഡൽ വേട്ടയുമായി ബോക്സര്മാർ
ബോക്സിങ് റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആഹ്ലാദ വാർത്തകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പ്രീതി പവാർ, പ്രിയ ഗാംഘാസ്, ജാദുമണി സിങ് എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾ വിജയിച്ച് സെമിഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. സാംബിയയുടെ മ്വെംഗോ മ്വാലെയെ 5-0 ന് തകർത്താണ് ജാദുമണി സിങ് സെമിയിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ബോക്സിങ്ങിൽ മാത്രം ഇന്ത്യക്ക് നാല് മെഡലുകൾ ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, പുരുഷന്മാരുടെ 90 കിലോഗ്രാം ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കപിൽ പൊഖാരിയ പ്രാദേശിക താരം റോബർട്ട് മക്നൾട്ടിയോട് 5-0 ന് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി.
Power, passion, and a podium finish!🥈🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 28, 2026
Congratulations to Harjinder Kaur on winning the Silver Medal in Women's 69kg Weightlifting event at the Commonwealth Games 2026.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/ddvWylkP9L
മറ്റ് മത്സരങ്ങൾ:
- നീന്തൽ: പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റർ ബാക്ക്സ്ട്രോക്ക് സെമിഫൈനലിൽ മലയാളി താരം ശ്രീഹരി നടരാജ് ആറാം സ്ഥാനത്തായതിനെ തുടർന്ന് ഫൈനൽ കാണാതെ പുറത്തായി. (സമയം: 55.52 സെക്കൻഡ്).
- ബൗൾസ്: വനിതകളുടെ സിംഗിൾസ് സെക്ഷനൽ പ്ലേയിൽ ഇന്ത്യയുടെ നയൻമോനി സൈകിയ വെയിൽസിന്റെ ആമി വില്യംസിനോട് (8-7, 10-1) പരാജയപ്പെട്ടു.
ആറാം ദിനത്തിലെ പ്രധാന മത്സരങ്ങൾ
ഗെയിംസില് ഇന്ന് ഇന്ത്യ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫൈനലുകൾ നടക്കും. വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസിൽ പരുൾ ചൗധരിയും, പുരുഷന്മാരുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കറും ഇന്ത്യക്കായി ട്രാക്കിലിറങ്ങും.
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