ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ കുതിപ്പ് ഇന്ന് മുതൽ; ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 5 മലയാളികൾ
ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കായികമാമാങ്കത്തിന് തിരിതെളിയുന്നു; കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇന്ന് തുടക്കം, 5 മലയാളികൾ സംഘത്തില്.
Published : July 23, 2026 at 1:18 PM IST
ഗ്ലാസ്ഗോ: കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ന് മുതൽ തുടക്കമാവും. 74 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തോളം അത്ലറ്റുകൾ 10 പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങളിലായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മാമാങ്കത്തിൽ 215 സ്വർണ്ണ മെഡലുകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. 1934-ൽ ആദ്യമായി പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ പത്തൊൻപതാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് പതിപ്പാണിത്.
ഇത്തവണ 5 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 124 അംഗ ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ സംഘമാണ് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എട്ട് അത്ലറ്റിക് ഇനങ്ങളിലും അഞ്ച് പാരാ സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിലുമായി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ മെഡലിനായി പോരാടും. ലോൺ ബോൾസ് മത്സരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ ഗെയിംസ് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. എം. ശ്രീശങ്കർ, അൻസ ബാബു (അത്ലറ്റിക്സ്), സജൻ പ്രകാശ് (നീന്തൽ), കെ.പി. സ്വാതിഷ് (ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്സ്), മുഹമ്മദ് ബാസിൽ (പാരാ അത്ലറ്റിക്സ്) എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ സംഘത്തിലെ മലയാളി താരങ്ങള്.
Glasgow Commonwealth Games: 125-member Indian contingent (including 48 women) will compete at Glasgow 2026.— India_AllSports (@India_AllSports) July 21, 2026
Neeraj Chopra, Mirabai Chanu & Lovlina Borgohain among the biggest medal hopes.
📅 23rd Jul – 2nd Aug
👥 74 nations | ~3,000 athletes
📺 Sony Sports & DD Sports pic.twitter.com/X7Z1zyJGok
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ ലോൺ ബോൾസ് ടീം
2022-ലെ ബിർമിംഗ്ഹാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രകടനത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഇന്ത്യൻ ലോൺ ബോൾസ് ടീം വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായാണ് ഇത്തവണ ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ലവ്ലി ചൗബേ, പിങ്കി, നയൻമോനി സൈകിയ, രൂപാ റാണി തിർക്കി എന്നിവരടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ ഇനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര സ്വർണം നേടിയിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ സുനിൽ ബഹദൂർ, ചന്ദൻ സിംഗ്, നവനീത് സിംഗ്, ദിനേഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ പുരുഷ ടീം വെള്ളി മെഡലും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ മികച്ച ഫോം ഗ്ലാസ്ഗോയിലും തുടരാനാകും ടീമിന്റെ ശ്രമം. ഇന്ന് പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുതുൽ സൊനോവാൾ കാനഡയുടെ ലോക ചാമ്പ്യൻ റയാൻ ബെസ്റ്ററെ നേരിടും.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും ഇന്ത്യൻ സമയക്രമവും (ജൂലൈ 23, ഒന്നാം ദിനം)
ഗ്ലാസ്ഗോയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഓവോ ഹൈഡ്രോ'സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഗെയിംസിന്റെ വർണ്ണാഭമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാക്കളായ മീരാഭായ് ചാനുവും ലൗലിന ബോർഗോഹെയ്നും ഇന്ത്യൻ പതാകയേന്തും.
#WATCH | Scotland: Visuals from the Commonwealth Games arena in Glasgow.— ANI (@ANI) July 23, 2026
The Commonwealth Games 2026 are set to begin on July 23 in Glasgow, Scotland with about 3,000 athletes from 74 countries taking part in 13 disciplines including para sports. A total of around 125 Indian… pic.twitter.com/j1cOF4L4c2
ലോൺ ബോൾസ് മത്സരങ്ങൾ:
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണി മുതൽ: പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം (ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 6:15-ന്).
- ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണി മുതൽ: വനിതകളുടെ പെയേഴ്സ് (Pairs) ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം (ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 4:50-ന്).
- ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്: രാത്രി 10:30 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും.
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