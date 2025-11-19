ETV Bharat / sports

ജനസംഖ്യ വെറും 1.5 ലക്ഷം; ‘കുഞ്ഞൻ’ ക്യുറസാവോയും ലോകകപ്പിലേക്ക്, ഒപ്പം പനാമയും ഹെയ്‌തിയും

1,56,000 മാത്രമാണ് നിലവിലെ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 82-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്യുറസാവോയിലെ ജനസംഖ്യ.

Curacao Football
Curacao Football (AP)
രീബിയൻ ദ്വീപുകളിലെ കുഞ്ഞൻ രാജ്യമായ ക്യുറസാവോ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായി. കോൺകകാഫ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ജമൈക്കയെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ചാണ് ക്യുറസാവോ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 1,56,000 മാത്രമാണ് നിലവിലെ ഫിഫ റാങ്കിംഗിൽ 82-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്യുറസാവോയിലെ ജനസംഖ്യ. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ ജനസംഖ്യ ക്യുറാസാവോയുടെ ഏകദേശം 140 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ 2018-ൽ ഏകദേശം 350,000 ജനസംഖ്യയുള്ള ഐസ്‌ലാൻഡായിരുന്നു ടൂർണമെന്‍റിന് യോഗ്യത നേടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം.

  • ഡൽഹി (എൻ.സി.ടി) ജനസംഖ്യാ കണക്ക്: ഏകദേശം 22,300,000
  • കുറസാവോയുടെ ഔദ്യോഗിക ജനസംഖ്യാ കണക്ക്: ഏകദേശം 156,115

അതേസമയം, കോൺകകാഫ് റീജയണിൽനിന്ന് പാനമ, ഹെയ്‌തി രാജ്യങ്ങളും ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി. 52 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഹെയ്‌തി യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഹെയ്‌തി നിക്കരാഗ്വയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗ്യതാ കാമ്പെയ്‌ന്‍ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൂടാതെ രണ്ടാം തവണയാണ് അവര്‍ ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. 1974 ൽ ഇറ്റലി, പോളണ്ട്, അർജന്‍റീന എന്നിവരോട് തോറ്റ് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായതാണ് ഇതിനുമുമ്പ് ടീം ലോകകപ്പിൽ കളിച്ചത്.

HAITI
HAITI (FIFA)

എൽ സാൽവഡോറിനെ സ്വന്തം മൈതാനത്ത് 3-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പനാമ നേരിട്ട് യോഗ്യതാ സ്ഥാനം നേടിയത്. നെതർലൻഡ്‌സിനു കീഴിലുള്ള ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ ക്യുറസാവോയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും നെതർലൻഡ്സിൽ ജനിച്ചവരാണ്.

'ബ്ലൂ വേവ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടീം ആറ് കളികളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്‍റുമായി ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഒന്നാമതെത്തി. പ്രശസ്തനായ ഡച്ചുകാരൻ ഡിക്ക് അഡ്വക്കറ്റാണ് ടീമിന്‍റെ പരിശീലകൻ. ആകെ എട്ടു രാജ്യങ്ങളാണ് കോൺകകാഫ് റീജയണിൽനിന്ന് ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക. 2026 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ആകെ 48 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും, ടൂർണമെന്‍റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത്. 2026 ജൂൺ 11 മുതൽ ജൂലൈ 19വരെയാണ്‌ ലോകകപ്പ്‌. മൂന്ന്‌ രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ആതിഥേയരാകുന്നതും സവിശേഷതയാണ്‌.

PANAMA
PANAMA (FIFA)
