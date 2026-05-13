ചെന്നൈ ബീച്ചിലിറങ്ങി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സഞ്ജു; ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച് 'ചേട്ടന്റെ' സർപ്രൈസ് എൻട്രി
ജാഡകളില്ല, സെക്യൂരിറ്റിയുമില്ല; ചെന്നൈ ബീച്ചിൽ ആരാധകര്ക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ.
Published : May 13, 2026 at 12:22 PM IST
ചെന്നൈ: രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ രാജകീയ സിംഹാസനം വിട്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ മഞ്ഞക്കുപ്പായമണിഞ്ഞ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഇതിനോടകം തന്നെ ചെന്നൈക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 'ചേട്ടനായി' മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ചെന്നൈയിലെ പ്രാദേശിക ആരാധകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നൈ ബീച്ചിൽ സർപ്രൈസ് എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. യാതൊരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള അറിയിപ്പുകളുമില്ലാതെ ബീച്ചിലെത്തിയ സഞ്ജു അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാധകർക്കൊപ്പം കൂടുകയായിരുന്നു.
താരജാഡകളില്ലാതെ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരില്ലാതെ സഞ്ജു
സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ ബൗൺസർമാരോ ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ജു ബീച്ചിലേക്ക് വന്നത്. സൂപ്പർതാര പരിവേഷമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച്, തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാളായി സഞ്ജു എത്തിയപ്പോൾ ആരാധകർക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറും ഓപ്പണറുമായ സഞ്ജു അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ടീമിനൊപ്പം ചേർന്ന് ബീച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ആരാധകരെ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വലംകൈയ്യൻ ബാറ്ററായ സഞ്ജു ഇടംകൈയ്യനായാണ് ബീച്ചിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു തകർപ്പൻ സിക്സർ പറത്തിക്കൊണ്ട് ബീച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകരെ താരം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ആരാധകരുമായി തമാശകൾ പങ്കുവെച്ചും ഒന്നിച്ച് ചിരിച്ചും സഞ്ജു സമയം ചിലവഴിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പടർന്നത്.
'കളത്തിൽ ഇറങ്ങും മുൻപേ അവർ എന്നെ സ്വന്തമാക്കി'
ചെന്നൈ ടീമിനായി ഒരു മത്സരം പോലും കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുത്തെ ആരാധകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അവിശ്വസനീയമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സഞ്ജു അടുത്തിടെ മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക പോഡ്കാസ്റ്റിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്.
'ട്രേഡിംഗ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയേക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു. ആ സമയം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് ചെന്നൈ ആരാധകരിൽ നിന്നും വലിയ സ്നേഹം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴോ ഒക്കെ അവരെന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് 'ഹേയ് സഞ്ജു, സിഎസ്കെയിലേക്ക് വരൂ' എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്കായി കളിക്കുമ്പോൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം തോന്നുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ കളിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ തോന്നില്ല. ഒരു ഷോട്ട് കളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ രണ്ടുതവണ ചിന്തിക്കും. അത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവനായി ഞാൻ മാറി," സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് സഞ്ജു
തന്നിൽ ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്റും ആരാധകരും അർപ്പിച്ച അത്രമേൽ വലിയ വിശ്വാസത്തിന് തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ജു മറുപടി നൽകുന്നത്. ഈ സീസണിൽ നിലവിൽ ചെന്നൈക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടിയ താരം സഞ്ജുവാണ്. 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 53.75 എന്ന മികച്ച ശരാശരിയിലും 169.29 എന്ന വിനാശകാരിയായ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 430 റൺസ് താരം സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
