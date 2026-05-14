പരിക്ക് വിടാതെ ചെന്നൈ; ജാമി ഓവർട്ടൺ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്?
പരിക്കേറ്റ ജാമി ഓവർട്ടൺ യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങി; ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് വൻ തിരിച്ചടി
Published : May 14, 2026 at 9:32 AM IST
ലക്നൗ: ഐപിഎല്ലില് പ്ലേഓഫ് യോഗ്യതയ്ക്കായി നിർണായക പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് (CSK) കനത്ത പ്രഹരം. ടീമിന്റെ മുൻനിര പേസ് ഓൾറൗണ്ടർ ജാമി ഓവർട്ടൺ വലത് തുടയിലെ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങി.
'ജാമി ഓവർട്ടന്റെ വലത് തുടയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. തുടർപരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കുമായി അദ്ദേഹം യുകെയിലേക്ക് മടങ്ങും,; ബുധനാഴ്ച രാത്രി സിഎസ്കെ തങ്ങളുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചു. താരം എത്രനാൾ വിശ്രമത്തിൽ കഴിയേണ്ടിവരുമെന്നോ, ഈ സീസണിൽ ഇനി കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യമോ ടീം മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ താരം കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
Official Announcement— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 13, 2026
Jamie Overton has a right thigh injury and will be returning to the UK for further assessment and management. pic.twitter.com/pzlO5qE9Dp
നിലവിൽ 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് സിഎസ്കെ. നാളെ വൈകുന്നേരം ലക്നൗവിലെ ഏകാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരെയുള്ള (LSG) മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച് പ്ലേഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാനാണ് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് നയിക്കുന്ന ചെന്നൈ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഈ വൻ തിരിച്ചടി.
സിഎസ്കെയുടെ നെടുംതൂൺ
ഈ സീസണിൽ ചെന്നൈയ്ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ജാമി ഓവർട്ടൺ. 17.78 ശരാശരിയിൽ 14 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ താരം ടീമിന്റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരിൽ രണ്ടാമനാണ്. മെയ് 11-ന് ലക്നൗവിനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 36 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി അദ്ദേഹം മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരവും നേടിയിരുന്നു. ഡെത്ത് ഓവറുകളിലെ വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള മികവും വാലറ്റത്ത് റൺസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷിയും ചെന്നൈയുടെ ടീം ബാലൻസിൽ നിർണായകമായിരുന്നു.
പരിക്ക് വിടാതെ ചെന്നൈ
ഓവർട്ടന്റെ അസാന്നിധ്യം ചെന്നൈയുടെ ബൗളിങ് നിരയിൽ വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിനകം തന്നെ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായ ചെന്നൈക്ക് ഇതൊരു ഇരട്ട പ്രഹരമാണ്. നഥാൻ എല്ലിസ്, ഖലീൽ അഹമ്മദ്, ആയുഷ് മാത്രെ, രാമകൃഷ്ണ ഘോഷ് എന്നിവർ നേരത്തെ തന്നെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്താണ്. ഇതിന് പുറമെ സൂപ്പര് താരം എം.എസ് ധോണിയും കാഫ് ഇഞ്ചുറി (calf injury) കാരണം നിലവിൽ കളത്തിന് പുറത്താണ്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഓവർട്ടന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് സിഎസ്കെ മാനേജ്മെന്റിനു വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.
