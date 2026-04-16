‘ദോശ-ഇഡ്ഡലി’ പാട്ടിൽ കുരുങ്ങി ആർസിബി; 'ഇതു അപമാനിക്കല്‍'...! ബിസിസിഐക്ക് സിഎസ്കെയുടെ പരാതി

ചിന്നസ്വാമിയിൽ ആർസിബി ഡിജെയ്‌ക്കെതിരെ ബിസിസിഐക്ക് പരാതി നൽകി ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ്!

IPL 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 1:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഐപിഎല്ലിൽ ചെന്നൈയും ആര്‍സിബിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം എപ്പോഴും ആവേശകരമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പോരാട്ടം മൈതാനത്ത് ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡിജെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാട്ടിനെക്കുറിച്ചും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംബന്ധിച്ച് സിഎസ്‌കെ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ബിസിസിഐക്ക് പരാതി നൽകിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഏപ്രിൽ 5ന് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് വിവാദ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. സിഎസ്‌കെ താരങ്ങൾ ബാറ്റിംഗിനായി ക്രീസിലെത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡിജെ 'ദോശ, ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ, ചട്‌ണി ചട്‌ണി' എന്ന ഗാനം പ്ലേ ചെയ്‌തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരെയും തമിഴ് സംസ്‌കാരത്തേയും പരിഹസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീമുകളിൽ പതിവായി കേൾക്കുന്ന പാട്ടാണിത്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ എതിർ ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഇത്തരമൊരു ഗാനം ഉപയോഗിച്ചത് തങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് ചെന്നൈയുടെ വാദം.

ഈ വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ പഴയൊരു സംഭവവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ സീസണിൽ ആർസിബി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജിതേഷ് ശർമ്മ ഈ ഗാനം പാടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. അന്ന് സിഎസ്‌കെ ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ട്രോളിയിരുന്നു. അന്ന് സിഎസ്‌കെ മാനേജ്‌മെന്‍റ് ഇടപെട്ട് ആരാധകരെ ശാന്തരാക്കിയെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡിജെ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്‌തത് കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി.

സിഎസ്‌കെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥൻ ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത്. ഹോം ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഡിജെയുടെ ചുമതലയെന്നും എന്നാൽ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അത് അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചെന്നൈ താരങ്ങൾ ഔട്ടായി പവലിയനിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴും ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മൈക്കിലൂടെ ഡിജെ മോശം കമന്‍റുകള്‍ പറഞ്ഞതായും പരാതിയിലുണ്ട്. ഇത് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്‌പിരിറ്റിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് സിഎസ്‌കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഐപിഎൽ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഡിജെമാർക്കും അനൗൺസർമാർക്കും കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ എതിർ ടീമിലെ കളിക്കാരെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളോ പരാമർശങ്ങളോ പാടില്ല. ഈ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സിഎസ്‌കെയുടെ വാദം. ഐപിഎൽ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഈ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരാതി വാർത്തയായതോടെ ആർസിബി - സിഎസ്‌കെ ആരാധകർക്കിടയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ തർക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു വിനോദം മാത്രമാണെന്ന് ആർസിബി ആരാധകർ വാദിക്കുമ്പോൾ, തമിഴ് സംസ്കാരത്തെയും ഭക്ഷണരീതിയെയും അപമാനിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിഎസ്‌കെ ആരാധകർ തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം.

