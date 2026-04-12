ധോണിയെ തകര്ത്തു, ഒരു സൂപ്പര് താരത്തിനും നേടാനാകാത്ത റെക്കോഡ്, ചേട്ടൻ്റെ പവറില് ചെന്നൈയ്ക്ക് തകര്പ്പൻ ജയം
സഞ്ജുവിൻ്റെ സെഞ്ചുറി കരുത്ത്, ഡൽഹിയെ തകർത്ത് ചെന്നൈയ്ക്ക് സീസണിലെ ആദ്യ ജയം
Published : April 12, 2026 at 6:52 AM IST
ചെന്നൈ: ഐപിഎൽ 2026-ലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. എം.എ. ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെ 23 റൺസിനാണ് ചെന്നൈ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമായിരുന്നു.
ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും രണ്ടക്കം കടക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ സഞ്ജു സാംസൺ, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ ക്ലാസ് പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ സഞ്ജു 56 പന്തുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതെ 115 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 15 ഫോറുകളും 4 സിക്സറുകളും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ ഇന്നിംഗ്സ്.
ധോണിയെ മറികടന്നു
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ജേഴ്സിയിൽ സഞ്ജു നേടുന്ന ആദ്യ സെഞ്ചുറിയാണിത്. കൂടാതെ, ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു സിഎസ്കെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ നേടുന്ന ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന എം.എസ്. ധോണിയുടെ (84 റൺസ്) റെക്കോഡും സഞ്ജു മറികടന്നു. സഞ്ജുവിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് കരുത്തിൽ സിഎസ്കെ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 212 റൺസ് എന്ന വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (15), ശിവം ദുബെ (പുറത്താകാതെ 20) എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ 189 റൺസെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി ട്രിസ്റ്റൻ സ്റ്റബ്സ് (60 റൺസ്), പാത്തും നിസങ്ക (41 റൺസ്) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും ചെന്നൈ ബൗളർമാർക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു. 4 ഓവറിൽ 18 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജെമി ഓവർട്ടണാണ് ഡൽഹിയുടെ നടുവൊടിച്ചത്.
ഈ വിജയത്തോടെ സിഎസ്കെ പോയിൻ്റ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ പോയിൻ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. 2026 ട്വൻ്റി20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം സഞ്ജു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് സിഎസ്കെ ആരാധകർക്കും വലിയ ആവേശവും നൽകി.
ക്ലാസിക് സഞ്ജു, സീസണുകളിലെ ഓപ്പണിങ് സെഞ്ചുറികളില് റെക്കോഡ്
ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിൽ നാല് വ്യത്യസ്ത സീസണുകളിൽ ആദ്യ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏക താരമാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. ചുവടെ പറയുന്ന സീസണുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ റെക്കോഡ് കുറിച്ചത്.
- 2017: റൈസിംഗ് പൂനെ സൂപ്പർജയൻ്റിനെതിരെ (102 റൺസ്).
- 2019: സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ (102* റൺസ്).
- 2021: പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരെ (119 റൺസ്).
- 2026: ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിനെതിരെ (115* റൺസ്).
ഈ നേട്ടത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് താരം ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തെയാണ് (2008, 2015) സഞ്ജു പിന്നിലാക്കിയത്.
മറ്റ് പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ
ഡൽഹിക്കെതിരെയുള്ള ഇന്നിംഗ്സിലൂടെ സഞ്ജു മറ്റ് ചില റെക്കോർഡുകൾ കൂടി സ്വന്തം പേരിലാക്കി:
- മൂന്ന് ടീമുകൾക്കായി സെഞ്ചുറി: ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ്, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് എന്നീ മൂന്ന് ടീമുകൾക്കായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി സഞ്ജു മാറി.
- സിഎസ്കെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ റെക്കോർഡ്: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്ററാണ് സഞ്ജു. ഇതിലൂടെ 2019-ൽ ആർസിബിക്കെതിരെ എം.എസ്. ധോണി നേടിയ 84 റൺസ് എന്ന റെക്കോഡും അദ്ദേഹം മറികടന്നു.
- 400 സിക്സറുകൾ: ഈ മത്സരത്തിനിടെ ട്വൻ്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 400 സിക്സറുകൾ തികയ്ക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമായി അദ്ദേഹം മാറി (രോഹിത് ശർമ്മ, വിരാട് കോഹ്ലി, സൂര്യകുമാർ യാദവ് എന്നിവർക്ക് ശേഷം).
Also Read: അയ്യരും സംഘവും ആറാടി; പഞ്ചാബിന് തുടർച്ചയായ നാലാം ജയം, പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ആധിപത്യം