'രണ്ട് ഇന്നിംഗ്‌സ് കൊണ്ട് ഒരാളെ അളക്കരുത്'; സഞ്ജുവിനു പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി സിഎസ്കെ പരിശീലകൻ

സഞ്ജുവിന്‍റെ ഫോമിൽ ആശങ്കയില്ല: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സ് ക്യാമ്പിൽ സഞ്ജുവിന് ഉറച്ച പിന്തുണ.

SANJU SAMSON
SANJU SAMSON (IANS)
Published : April 4, 2026 at 3:11 PM IST

ചെന്നൈ: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ തുടക്കം അത്ര ശുഭകരമല്ലെങ്കിലും, താരം ഉടൻ തന്നെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് ഹെഡ് കോച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്. രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്നുള്ള ഹൈ-പ്രൊഫൈൽ മാറ്റത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനും ശേഷം ചെന്നൈയിലെത്തിയ സഞ്ജു, ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 6, 7 എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സ്‌കോറുകൾക്കാണ് പുറത്തായത്. ഇതോടെ താരത്തിന്‍റെ ഫോമിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ ആശങ്കകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഫ്ലെമിംഗ്, സഞ്ജുവിനെപ്പോലൊരു അനുഭവസമ്പന്നനായ താരത്തിന് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനോട് തോറ്റതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

'എല്ലാ ഇന്നിംഗ്‌സിലും ഒരാൾക്ക് റൺസ് കണ്ടെത്താനായെന്നു വരില്ല. ഇതൊരു ടി20 മത്സരമാണ്, ഇന്ന് പന്ത് ബാറ്റിന്‍റെ അരികിൽ തട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തായത്. സഞ്ജു നിലവിൽ മികച്ച ഫോമിലാണ്, പരിശീലനവും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ താളം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരം ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള താരമാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇന്നിംഗ്‌സുകൾ കൊണ്ട് ഒരു താരത്തിന്‍റെ ഫോമിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല," ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞു.

ഗുവാഹത്തിയിൽ നാന്ദ്രേ ബർഗറിനും ചേപ്പോക്കിൽ സേവ്യർ ബാർട്ട്ലെറ്റിനും മുന്നിലാണ് സഞ്ജുവിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായത്. രണ്ട് ഇന്നിംഗ്‌സുകളിൽ നിന്നായി വെറും 13 റൺസ് മാത്രമാണ് സമ്പാദ്യം. എങ്കിലും, തുടക്കത്തിൽ പതറുന്ന താരങ്ങൾ പിന്നീട് ഫോമിലേക്ക് ഉയരാറുള്ള ചരിത്രം ചെന്നൈ ടീമിന് നന്നായി അറിയാം, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീം ക്യാമ്പിൽ നിലവിൽ പരിഭ്രാന്തിയില്ല.

സഞ്ജുവിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന തലവേദന നിലവിൽ ബൗളിംഗാണ്. പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സിനെതിരെ 209/5 എന്ന മികച്ച സ്‌കോർ പടുത്തുയർത്തിയിട്ടും അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെന്നൈയ്ക്കായില്ല. പ്രിയാൻഷ് ആര്യയുടെ വെടിക്കെട്ട് തുടക്കവും ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ അർധ സെഞ്ചുറിയും പഞ്ചാബിനെ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ലേലത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ പേസർമാരെ ടീമിലെത്തിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ലേലത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും പല ബൗളർമാരെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് നടന്നില്ലെന്നും ഫ്ലെമിംഗ് മറുപടി നൽകി.

ടീമിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫിനിഷർമാരുടെ കുറവുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ആധുനിക ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 'ഫിനിഷർ' എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ മാറിയെന്നായിരുന്നു ഫ്ലെമിംഗിന്‍റെ മറുപടി. "ഇപ്പോൾ ഫിനിഷർമാർ എന്നൊന്നില്ല. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ എല്ലാവരും ആക്രമിച്ച് കളിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. 16-ാം ഓവർ വരെ കാത്തിരുന്ന് പിന്നീട് അടിച്ചുതകർക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ മാറി. 240 റൺസൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അഗ്രസീവ് ആയി കളിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ടീമും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബെഞ്ചിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസ് ഉണ്ട്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷർമാരിൽ ഒരാളായ എം.എസ്. ധോണിയും ടീമിലുണ്ട്. നിലവിലെ ടീമിന്‍റെ ബാറ്റിംഗ് വേഗതയിൽ ഞാൻ സംതൃപ്‌തനാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

