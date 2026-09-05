സിഎസ്കെയുടെ പോസ്റ്റ്, താഴെ ‘വിസിൽ പോടുമായി’ നിവിൻ പോളി; സഞ്ജുവും ഫഹദും ഒന്നിച്ച ചിത്രം തരംഗം!
രംഗൻ ചേട്ടനും ജസ്റ്റിനും ഒപ്പം സഞ്ജുവും; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വെെറലായി സിഎസ്കെ പങ്കുവച്ച ചിത്രം.
Published : September 5, 2026 at 8:59 AM IST
ഹെെദരാബാദ്: നടന്മാരായ നിവിൻ പോളി, ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നു. നിവിൻ പോളി നായകനായ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയാഘോഷ ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു ഈ അപൂർവ സംഗമം. ഫഹദ് ഫാസിൽ പങ്കാളിയായ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിച്ച ഈ സിനിമയുടെ വിജയ തിളക്കത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ സഞ്ജുവും എത്തിയിരുന്നു.
ഈ സവിശേഷ നിമിഷത്തിന്റെ ചിത്രം ഐപിഎൽ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് (സിഎസ്കെ) തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെ പങ്കുവെച്ചതോടെയാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇത് ചർച്ചയായത്. ‘ചേട്ടന്മാരുടെ ലോകത്തേയ്ക്കു സ്വാഗതം’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ സിഎസ്കെ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിന് താഴെ ‘വിസിൽ പോട്’ എന്ന കമന്റുമായി നിവിൻ പോളിയും സജീവമായി. ഇതോടെ ആരാധകരും കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘സഞ്ജു ചേട്ടൻ, ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ, രംഗൻ ചേട്ടൻ; ചേട്ടന്മാർ ഒരുമിച്ച്’ എന്ന രീതിയിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് 'ജസ്റ്റിൻ' എന്നും, 'ആവേശം' എന്ന സിനിമയിൽ ഫഹദ് തകർത്താടിയ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് 'രംഗൻ' എന്നുമാണ്.
Sanju Samson × Nivin Pauly × Fahadh Faasil during Bethlehem Kudumba Unit success meet. 😍 pic.twitter.com/9HiRL6EkHA— Johns. (@CricCrazyJohns) September 4, 2026
മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകവുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. മുൻപ് നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫിന്റെ 'അതിരടി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിലും സഞ്ജു പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ, സൂപ്പർതാരം മോഹൻലാലിനൊപ്പം താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കെസിഎൽ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്
ഓണം റിലീസായി തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' നിവിൻ പോളിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത്, മമിത ബൈജു നായികയായ ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 200 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഇതിനകം വാരിയത്.
സഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്
സിനിമ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സഞ്ജു. ഈ മാസം 13-ന് ആരംഭിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലും, തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലും മലയാളി താരം ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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