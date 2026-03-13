മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ 'തല'യുടെ അവസാന അങ്കമോ? ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് ഇർഫാൻ പത്താൻ
ധോണിയുടെ വിടവാങ്ങൽ സീസൺ? ഇർഫാൻ പത്താൻ സംസാരിക്കുന്നു.
ഹെെദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഒരു യുഗത്തിന് അന്ത്യമാകുമോ? ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരാളായ എം.എസ് ധോണി മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന അവസാന സീസണായിരിക്കാം ഇതെന്ന സൂചനയുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് എന്ന ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധോണി വെറുമൊരു കളിക്കാരനല്ലെന്നും മറിച്ച് ആ ടീമിന്റെ ആത്മാവാണെന്നും പത്താൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 'ധോണിയില്ലാതെ സിഎസ്കെ അപൂർണ്ണമാണ്. അദ്ദേഹമില്ലാത്ത ഒരു ഐപിഎല്ലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും പ്രയാസകരമാണ്. ഈ സീസണിൽ ടീമിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ധോണി വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും. അദ്ദേഹം എത്ര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും, ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല," പത്താൻ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭാവി നായകന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ 'തല'
നിലവിൽ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് ആണ് ചെന്നൈയെ നയിക്കുന്നതെങ്കിലും, ധോണിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ടീമിന് കരുത്താകും. ടീമിലെ രണ്ട് മൂന്ന് യുവതാരങ്ങളെ ഭാവിയിലെ നേതൃനിരയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈ സീസണിൽ ധോണിക്കുള്ളതെന്ന് പത്താൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ടീമിനെ വിജയവഴിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു സുഗമമായ നേതൃമാറ്റം ഉറപ്പാക്കാനും ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കും.
അതേസമയം ധോണിയുടെ ഫിറ്റ്നസിനെക്കുറിച്ചും ബാറ്റിംഗ് പൊസിഷനെക്കുറിച്ചും ആരാധകർക്കിടയിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഉറപ്പില്ല. എന്നാൽ സി.എസ്.കെ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ തന്ത്രപരമായ സമീപനമായിരിക്കും ഇത്തവണ സ്വീകരിക്കുക. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകന് ആറാം ഐ.പി.എൽ കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു യാത്രയയപ്പ് നൽകാനായിരിക്കും ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ തിരിച്ചടിയും ധോണിയുടെ റെക്കോർഡും
കഴിഞ്ഞ സീസൺ ചെന്നൈയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ശുഭകരമായിരുന്നില്ല. 14 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 4 ജയങ്ങൾ മാത്രം നേടിയ ടീം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത മികവിൽ ധോണി ഇപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം 278 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 38.80 ശരാശരിയിൽ 5,439 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 137.45 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും 24 അർധ സെഞ്ചുറികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. പുറത്താകാതെ നേടിയ 84 റൺസാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ.
