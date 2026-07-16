'ധോണിക്കൊപ്പം കളിക്കുക എന്നത് സ്വപ്നം, രാജസ്ഥാന് വിട്ടത് കണ്ണീരോടെ; മനസുതുറന്ന് സഞ്ജു സാംസൺ
ജിയോസ്റ്റാറിൻ്റെ 'സൂപ്പർസ്റ്റാർസ്' പരിപാടിയിലാണ് സഞ്ജു തൻ്റെ ഐപിഎൽ യാത്രയെയും രാജസ്ഥാൻ വിട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെയും കുറിച്ച് മനസുതുറന്നത്.
By PTI
Published : July 16, 2026 at 5:01 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐപിഎല്ലിൽ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെ നീണ്ട രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്ററുമായ സഞ്ജു സാംസൺ. എന്നാൽ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയുമായും റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദുമായും ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മബന്ധമാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിലേക്കുള്ള മാറ്റം എളുപ്പമാക്കിയതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
ജിയോസ്റ്റാറിൻ്റെ 'സൂപ്പർസ്റ്റാർസ്' പരിപാടിയിലാണ് സഞ്ജു തൻ്റെ ഐപിഎൽ യാത്രയെയും രാജസ്ഥാൻ വിട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെയും കുറിച്ച് മനസുതുറന്നത്. വർഷങ്ങളോളം ഒരേ ടീമിനൊപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം ടീമാണെന്ന തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുമെന്നും, എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സമയമാണെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് വർഷം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ നായകനായി നയിച്ച ശേഷം 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ട്രേഡിലൂടെയാണ് സഞ്ജു ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിലെത്തിയത്. 2025 സീസൺ അവസാനിച്ചപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ സഞ്ജുവില്ലാതെയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും യുവതാരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സജ്ജമാണെന്നും തോന്നിയപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിഎസ്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ധോണിയും റുതുരാജും രാജസ്ഥാൻ വിട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സാണ് തൻ്റെ കളിശൈലിക്കും വ്യക്തിത്വത്തിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെന്ന് തോന്നിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ധോണിയുടെ സ്വാധീനവും റുതുരാജ് ഗെയ്ക് വാദുമായുള്ള സൗഹൃദവും സിഎസ്കെയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായി. മറ്റ് താരങ്ങളിൽ നിന്ന് സിഎസ്കെയുടെ സംസ്കാര ത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട കാര്യങ്ങളും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
ട്രേഡ് എന്നത് എളുപ്പമുള്ള പ്രക്രിയയല്ലെന്നും തനിക്ക് അവിടെ പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല, പുതിയ ടീമിനും പഴയ ടീമിനും അതിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകണമെന്നും എല്ലാ കക്ഷികളും യോജിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ സിഎസ്കെ യിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ വഴിത്തിരിവായിരുന്നുവെന്നും മഞ്ഞ ജേഴ്സി അണിയാനായത് പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ധോണിക്കൊപ്പം കളിക്കുക ഇന്നും സ്വപ്നം'; ആദ്യ അവസരം ഓർത്ത് സഞ്ജു
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മഹേന്ദ്ര സിങ് ധോണിയായിരുന്നു തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധ്യനെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ധോണിയുടെ ആക്രമണാത്മക ബാറ്റിംഗും നേതൃത്വശൈലിയും തന്നെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരസ്യങ്ങളിൽ വന്ന ധോണിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് ഡയറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു.
"കുട്ടിക്കാലത്ത്, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത് കാണുമായിരുന്നു. മഹി ഭായ് ക്യാപ്റ്റനാകുകയും മത്സരങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 'എനിക്കും ഒരു ദിവസം കളിക്കണം' എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും, ഒരു പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഫീൽഡ് ചെയ്യാനും ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു." എന്ന് സാംസൺ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങൾ കണ്ട് വളർന്ന താൻ ഒരുനാൾ ധോണിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു സ്വപ്നമെന്ന് സഞ്ജു പറഞ്ഞു. 2026 ഐപിഎൽ സീസൺ കാളക്കുട്ടിലെ പരിക്ക് കാരണം ധോണിക്ക് നഷ്ടമായെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരേ ടീമിനായി കളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഇപ്പോഴും കൈവിട്ടില്ലെന്നും സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.
ഐപിഎൽ അരങ്ങേറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഓർമ്മ പങ്കുവെച്ചു. 2013ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യ ഏതാനും മത്സരങ്ങളിൽ അവസരം ലഭിക്കാതെ ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒടുവിൽ അന്നത്തെ നായകൻ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചതായി സഞ്ജു പറഞ്ഞു. ആ നിരാശ മുഴുവൻ നെറ്റ്സിൽ ആക്രമണാത്മകമായി ബാറ്റ് ചെയ്ത തീർത്തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അവസാനം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ ദിഷാന്ത് യാഗ്നിക്കിന് പരിക്കേറ്റതോടെയാണ് പഞ്ചാബിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചത്. ആ മത്സരത്തിൽ പുറത്താകാതെ 27 റൺസ് നേടിയതോടൊപ്പം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി മൂന്ന്-നാല് പുറത്താക്കലുകളിൽ പങ്കാളിയായെന്നും, എന്നാൽ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ യാഗ്നിക് തിരിച്ചെത്തിയതോടെ വീണ്ടും ടീമിന് പുറത്തായെന്നും സഞ്ജു ഓർമ്മിച്ചു. ക്ഷമയും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് പിന്നീട് തൻ്റെ ഐപിഎൽ കരിയറിന് അടിത്തറയായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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