സഞ്ജുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം; ഫോമില്ലായ്മ താൽക്കാലികമെന്ന് ചെന്നൈ പരിശീലകന്
സഞ്ജുവിന്റെ തകർച്ചയിൽ ആരാധകർക്ക് മറുപടിയുമായി ചെന്നൈ പരിശീലകൻ സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്.
Published : April 7, 2026 at 12:08 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി തുടർച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും പരാജയപ്പെട്ട മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് മുഖ്യ പരിശീലകന് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിംഗ്. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറിമറിയുമെന്നും, ഫോമിലുള്ള ഒരു ബാറ്റിംഗിന് കളി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സിഎസ്കെ സെറ്റപ്പിൽ സഞ്ജു വളർന്നുവരുമ്പോൾ ടീമിന്റേതായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയം വേണം
ഐപിഎൽ 2026ന് മുന്നോടിയായി രവീന്ദ്ര ജഡേജയെയും സാം കറനെയും വിട്ടുനൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വമ്പൻ ട്രേഡിലൂടെയാണ് ചെന്നൈ സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെത്തിച്ചത്. വർഷങ്ങളോളം മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ കളിച്ച ഒരു താരം പുതിയ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഫ്ലെമിംഗ് പറഞ്ഞു.
ടീമിൽ ഇത്തവണ അഞ്ചാറോളം മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നും, സഞ്ജു ടീമുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. "അവൻ ടീമിൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. റുതുരാജിനും മറ്റ് സീനിയർ താരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം റൺസ് കണ്ടെത്താനും ടീമിനായി സംഭാവന നൽകാനും അവൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്," ഫ്ലെമിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെന്നൈയ്ക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 251 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ചെന്നൈയ്ക്ക് സഞ്ജുവിനെ വീണ്ടും ഒറ്റയക്കത്തിന് നഷ്ടമായത് തിരിച്ചടിയായി. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റില് ചെന്നൈ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തോൽവി വഴങ്ങി പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 43 റൺസിനായിരുന്നു ആർസിബിയുടെ വിജയം. ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഫ്ലെമിംഗ്, സഞ്ജുവിനെപ്പോലൊരു താരം ഫോമിലായാൽ അത് എതിരാളികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആർസിബിയുടെ ആധിപത്യം
മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആർസിബി, ടിം ഡേവിഡിന്റെ തകർപ്പൻ ഇന്നിംഗ്സിന്റെയും (25 പന്തിൽ 70) ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ, ക്യാപ്റ്റൻ രജത് പാട്ടിദാർ എന്നിവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റേയും കരുത്തിൽ 250/3 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. മറുപടി ബാറ്റിംഗിൽ ചെന്നൈയ്ക്ക് വേണ്ടി സർഫറാസ് ഖാൻ (50), പ്രശാന്ത് വീർ (43), ജാമി ഓവർട്ടൺ (37) എന്നിവർ പൊരുതിയെങ്കിലും 19.4 ഓവറിൽ 207 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ആർസിബി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്.
