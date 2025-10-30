ETV Bharat / sports

ലിവര്‍പൂളിന് നാണംകെട്ട തോല്‍വി; ക്രിസ്റ്റല്‍ പാലസിനോടും വീണു; കരബാവോ കപ്പില്‍നിന്ന് പുറത്തായി

റെഡ്‌സിനെതിരെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് 3-0 ന് നിർണായക വിജയം നേടി.

CRYSTAL PALACE FC VS LIVERPOOL
CRYSTAL PALACE FC VS LIVERPOOL (AP)
ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബാൾ ലീഗ് കപ്പിൽ തുടർ തോൽവികൾക്കൊടുവിൽ ലിവർപൂൾ പുറത്ത്. ആൻഫീൽഡിൽ നടന്ന നാലാം റൗണ്ടിൽ റെഡ്‌സിനെതിരെ ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് 3-0 ന് നിർണായക വിജയം നേടി. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും ലിവർപൂൾ തോൽവി വഴങ്ങി. ഇതോടെ ലിവർപൂള്‍ കരബാവോ കപ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ തകര്‍ന്നടിയുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് ആരാധകര്‍ക്ക് കാണാനായത്. മത്സരത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ രണ്ട് തവണ വലകുലുക്കിയ ഇസ്‌മയില സാറാണ് പാലസിന് തകര്‍പ്പന്‍ ജയമൊരുക്കിയത്. യെറെമി പിനോ ടീമിനായി മൂന്നാം ഗോളും നേടി.

മത്സരത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫെഡറിക്കോ ചീസ ലിവർപൂളിന്‍റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ അവര്‍ പ്രതിരോധിച്ച് ഉയർന്നുവന്നു. ജോ ഗോമസിന്‍റെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ഇസ്‌മയില സാര്‍ 41 മിനിറ്റിലാണ് തന്‍റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. തുടർന്ന് പിനോയുമായി ചേർന്ന് സാർ പകുതി സമയത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മറ്റൊരു ഗോൾ നേടിയതോടെ ലിവർപൂൾ ഞെട്ടി. എന്നാല്‍ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലിവർപൂളിന് തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജസ്റ്റിൻ ഡെവന്നിയെ അവസാന മാൻ ഫൗൾ ചെയ്‌തതിന് അമര നെല്ലോയ്ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ അവരുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി.

കനത്ത മഴയ്ക്കിടയിൽ ആൻഫീൽഡിന്‍റെ ആവേശം കൂടുതൽ കെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിനോ താഴെ വലത് കോണിൽ ഗോൾ നേടിയതോടെ പാലസ് വിജയമുറപ്പിച്ചു. ഈ സീസണിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീൽഡ്, പ്രീമിയർ ലീഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ ലിവർപൂളിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾ നേടിയ സാർ, റെഡ്‌സിന് സ്ഥിര ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിൽ മാത്രം, മൈതാനത്തുള്ള മറ്റേതൊരു കളിക്കാരനേക്കാളും കൂടുതലായി ഇസ്‌മയില അഞ്ച് ഷോട്ടുകളാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.

പാലസും ലിവര്‍പൂളും തമ്മിലുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഇഎഫ്‌എല്‍ കപ്പ് മത്സരമാണിത്. ലിവർപൂളിന്‍റെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. പാലസിനെതിരായ അവസാന നാല് ഹോം മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും റെഡ്‌സ് വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ലിവർപൂളിലെ അമര നെല്ലോ നിർഭാഗ്യകരമായ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇടം നേടി. ക്ലബ്ബിനായി നടത്തിയ രണ്ട് സീനിയർ മത്സരങ്ങളിലും താരത്തിന് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജനുവരിയിൽ പി‌എസ്‌വിക്കെതിരായ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് മുമ്പ് നെല്ലോയ്‌ക്ക് ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചത്. മറ്റു മത്സരങ്ങളില്‍ ന്യൂകാസിൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ആഴ്‌സനൽ, ചെൽസി ടീമുകളും ജയിച്ചു.

