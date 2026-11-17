റൊണാൾഡോയെ ചതിച്ചതിന് കിട്ടിയ ശിക്ഷ! പോർച്ചുഗലിന്റെ തോൽവിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് താരത്തിന്റെ അമ്മ
ഡെന്മാർക്കിനോട് പോർച്ചുഗൽ തോറ്റതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് റൊണാൾഡോയുടെ അമ്മ.
Published : November 17, 2026 at 12:26 PM IST
ലിസ്ബൺ: തന്റെ മകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുന്നതിൽ പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വിമർശിച്ച് താരത്തിന്റെ അമ്മ ഡോളോറസ് അവീറോ രംഗത്ത്. യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ ഡെന്മാർക്കിനോട് പോർച്ചുഗൽ 1-4 എന്ന കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ തുറന്നടിച്ചു.
റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം പോർച്ചുഗൽ കളിച്ച ആദ്യ പ്രധാന മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. റാസ്മസ് ഹോയ്ലുണ്ട് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിലാണ് പോർച്ചുഗൽ നാണംകെട്ട തോൽവി വഴങ്ങിയത്. എന്നാൽ ടീം ഈ തോൽവി അർഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഡോളോറസിന്റെ നിലപാട്.
Cristiano Ronaldo’s mother: “The Portugal national team 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘𝗗 the loss — I was happy about it!” 😳 Dolores Aveiro 𝗗𝗢𝗘𝗦𝗡’𝗧 𝗛𝗢𝗟𝗗 𝗕𝗔𝗖𝗞 after Portugal’s defeat to Denmark 🇵🇹 🗣️ “They deceived him. He wasn’t respected, not even by his teammates.” 🗣️ “The tribute should have been held in front of him, not without him. The tribute will be here at Sporting, they value him.” When asked about her comments, Portugal’s head coach Jorge Jesus responded with understanding: 🗣️ “A mom is a mom; there’s no getting around it. I understand her statements.” 🗣️ “A mother always stands up for her children, even to the death. She’s a very dear mother who suffered a lot to raise her children.” Is Cristiano’s mother right? 🤔— 433 (@433) November 16, 2026
'സഹതാരങ്ങൾ പോലും ബഹുമാനിച്ചില്ല'
'പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീം ഈ തോൽവി അർഹിച്ചിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവർ അവനെ ചതിച്ചു. സഹതാരങ്ങൾ പോലും അവന് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകിയില്ല," ഡോളോറസ് അവീറോ പറഞ്ഞതായി '433' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ വിരമിക്കൽ. ടീമിലെ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾക്കിടെ കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയിൽ നോർവേയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ താരത്തിന് സസ്പെൻഷനും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
🚨 Dolores Aveiro They Treated My Son Badly That Tribute Was Pure Nonsense: 🗣"First of all, I was genuinely happy when Portugal lost to Denmark. Yes, I said it. I’m a mother, and I know exactly what it takes to raise a child who gives everything for his country. I’m not ashamed to speak my mind, and I never will be. They treated my son badly. After everything he has done for Portugal, after all the years of sacrifice, records, and loyalty, the way they handled him still hurts. How can I be expected to wish well to the same people who showed him so little respect? I can’t. And I won’t pretend otherwise. That so-called tribute match? It should have been done in front of him, with him present, so he could feel the appreciation himself. Doing it in his absence felt empty. Most of his teammates weren’t even truly happy for him. When a gesture is made out of obligation instead of real love and respect, it loses all meaning. To me, that tribute was pure nonsense. A mother never forgets how her child is treated. And I haven’t forgotten."— Chief (@Chiefofbridge) November 16, 2026
ആദരവ് നൽകിയ രീതിയിലും അതൃപ്തി
ഡെന്മാർക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ മുൻ നായകന് പോർച്ചുഗൽ ആദരവ് അർപ്പിച്ചിരുന്നു. കിക്കോഫിന് മുൻപ് താരങ്ങൾ റൊണാൾഡോയുടെ ഐതിഹാസികമായ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിയുകയും, ഏഴാം മിനിറ്റിൽ ജയന്റ് സ്ക്രീനിൽ ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധകർ കയ്യടിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ചും ഡോളോറസ് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ആദരവ് നൽകേണ്ടിയിരുന്നത്, അല്ലാതെ അവനില്ലാത്തപ്പോഴല്ല. യഥാർത്ഥ ആദരവ് അവന്റെ ആദ്യകാല ക്ലബ്ബായ സ്പോർട്ടിംഗിൽ വെച്ച് നടക്കും. അവർ അവന് മൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട്," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം ഡോളോറസിന്റെ വിമർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, വളരെ പക്വതയോടെയാണ് പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസ് പ്രതികരിച്ചത്. "ഞാനിപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ അമ്മയ്ക്ക് മറുപടി നൽകണോ? എനിക്കുമുണ്ട് ഒരു അമ്മ. ഞാൻ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റൊണാൾഡോയുടെ അമ്മ. അവർക്ക് എന്താണ് പറയാൻ കഴിയുക? ഒരമ്മ എപ്പോഴും അമ്മ തന്നെയാണ്. അവരുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും," അദ്ദേഹം ആർടിപിയോട് പറഞ്ഞു.
234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയാണ് റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞത്. പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരവും അദ്ദേഹമാണ്.
27 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 11 ഗോളുകൾ നേടിയ അദ്ദേഹം, ആറ് വ്യത്യസ്ത പുരുഷ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏക താരവുമാണ്. യൂറോ കപ്പ് ഫൈനൽ ടൂർണമെന്റുകളിൽ 14 ഗോളുകളുമായി റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ്. 2016-ൽ പോർച്ചുഗലിന് ആദ്യ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടമായ യൂറോ കപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത റൊണാൾഡോ, 2019-ലും 2025-ലും യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.
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