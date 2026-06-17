കിരീടമില്ലാത്ത രാജാവിന്റെ അവസാന പോരാട്ടം; റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗൽ ഇന്ന് കോംഗോയ്ക്കെതിരെ
ചരിത്ര റെക്കോർഡിലേക്ക് റൊണാൾഡോ, ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് കോംഗോയ്ക്കെതിരെ പടയോട്ടം.
Published : June 17, 2026 at 10:17 AM IST
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ സിംഹാസനങ്ങളും കീഴടക്കിയിട്ടും കാലം കാത്തുവെച്ച ഒരേയൊരു കിരീടത്തിനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ന് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നു. ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ 60 വർഷത്തെ കിരീടവരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിടാൻ പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയെ നേരിടുകയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം റൊണാൾഡോയുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ്.
കരിയറിലെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പിൽ ഗോൾ നേടി ചരിത്രത്തിൽ ആരും തൊടാത്ത അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ സിആർ7 ഇറങ്ങുമ്പോൾ, 52 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകവേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന കോംഗോയ്ക്ക് ഇതൊരു അട്ടിമറി ചരിത്രമെഴുതാനുള്ള അവസരമാണ്. ഫുട്ബോൾ ലോകം ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്ന് ഹൂസ്റ്റണിലെ പുൽമൈതാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്.
റൊണാൾഡോ കാത്തിരിക്കുന്ന അപൂർവ്വ റെക്കോർഡ്
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാന കിരീടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന സിആർ7 (CR7), ഈ ടൂർണമെന്റിലും ഗോൾ നേടാനായാൽ ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക താരം എന്ന ചരിത്ര റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കും.
2016-ൽ യൂറോ കപ്പ് നേടിയ ടീമിലെ ഏക അവശേഷിക്കുന്ന താരമാണ് റൊണാൾഡോ. എന്നാൽ മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാത്തതിന്റെ പേരിലും കഴിഞ്ഞ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായതിന്റെ പേരിലും വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഈ ലോകകപ്പ് തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വലിയ അവസരമാണ്. സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ-നസറിനായി ഈ സീസണിൽ 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 30 ഗോളുകൾ നേടിയ താരം മികച്ച ഫോമിലാണ് ടൂർണമെന്റിനെത്തുന്നത്.
പോർച്ചുഗലിന്റെ കിരീട മോഹങ്ങളും ജോട്ടയ്ക്കായുള്ള ആദരവും
1966-ൽ യുസേബിയോയുടെ മികവിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതാണ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പോർച്ചുഗലിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. അതിനുശേഷം സുവർണ്ണ തലമുറകളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും അവർക്ക് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇത്തവണ പി.എസ്.ജി താരങ്ങളായ വിറ്റിൻഹ, ജാവോ നെവെസ്, മെൻഡിസ് എന്നിവരും പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 21 അസിസ്റ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസും അടങ്ങുന്ന വൻ താരനിരയുമായാണ് പോർച്ചുഗൽ വരുന്നത്.
മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ താരങ്ങൾ കൈകളിൽ കറുത്ത ബാൻഡ് ധരിക്കും. നാഷൻസ് ലീഗ് കിരീട വിജയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ റോഡപകടത്തിൽ അന്തരിച്ച പോർച്ചുഗീസ് താരം ഡീഗോ ജോട്ടയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനും ആദരമർപ്പിക്കാനുമാണ് ടീം ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
52 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയ ചരിത്രമെഴുതാൻ കോംഗോ
അതേസമയം, ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായി എത്തുന്ന ഡി.ആർ കോംഗോ 52 വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നത് (മുമ്പ് 'സയർ' എന്ന പേരിലായിരുന്നു അവർ കളിച്ചിരുന്നത്). പ്ലേഓഫിൽ ജമൈക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡെസാബ്രെയുടെ കീഴിൽ ടീം യോഗ്യതയുറപ്പിച്ചത്. വെസ്റ്റ് ഹാമിന്റെ ആരോൺ വാൻ-ബിസാക്ക, ബേൺലിയുടെ ആക്സൽ ടുവാൻസെബെ, ന്യൂകാസിലിന്റെ യോവാൻ വിസ്സ എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രീമിയർ ലീഗ് പരിചയസമ്പത്താണ് കോംഗോയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്.
𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼𝘀. 🫂🇵🇹 #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CHg64ZiLKN— Portugal (@selecaoportugal) June 17, 2026
1974 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും തോറ്റ്, ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാനാകാതെയാണ് അവർ മടങ്ങിയത്. അന്ന് ബ്രസീലിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി താരം മ്വെപു ഇലുംഗ ബ്രസീലിന്റെ ഫ്രീകിക്ക് അടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചത് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ വിചിത്രമായ ഓർമ്മകളിലൊന്നാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോംഗോ ഫുട്ബോളിലുണ്ടായ ഉണർവ്വ് ആരാധകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം
പോർച്ചുഗൽ, ഡി.ആർ കോംഗോ, കൊളംബിയ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് കെ-യിലുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ഘട്ടത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാർക്കും മികച്ച എട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കും അവസരമുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഇതാദ്യമായാണ് പോർച്ചുഗലും ഡി.ആർ കോംഗോയും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചരിത്രപരമായ ഈ മത്സരത്തിൽ അട്ടിമറി വിജയം നേടി ആദ്യ പോയിന്റും ഗോളും സ്വന്തമാക്കാനാണ് ആഫ്രിക്കൻ പുലികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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