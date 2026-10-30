സൗദി പ്രോ ലീഗ്: 15 മിനിറ്റിൽ ഹാട്രിക്കുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, 1000 ഗോളുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് സിആർ7 കുതിപ്പ്
സൗദി പ്രോ ലീഗ്: അൽ ഖൊലൂദിനെ തകർത്ത് അൽ നസർ; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഹാട്രിക്.
Published : October 30, 2026 at 1:09 PM IST
റിയാദ്: ലോക ഫുട്ബോളില് ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാനാകില്ലെന്ന് കരുതിയ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ അൽ ഖൊലൂദിനെതിരെ വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹാട്രിക് തികച്ചാണ് പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം തന്റെ കരിയറിലെ ആകെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 985 ലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. റൊണാൾഡോയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ അൽ നസർ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് (5-3) വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരുടീമുകളും രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി (2-2) സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ റൊണാൾഡോ മത്സരം തന്റെ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയത്. 66, 72, 81 മിനിറ്റുകളിലായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ ഗോളുകൾ. 2023-ൽ അൽ നസറിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ക്ലബിനായി താരം നേടുന്ന ഏഴാമത്തെ ഹാട്രിക്കാണിത്.
ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിനൊപ്പം റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ മറ്റൊരു വലിയ കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവിനെ കണ്ടെത്താനായി ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ റൊണാൾഡോ ഒന്നാമതെത്തി. കന്നി ബി.ഒ.എ.ടി (Ballon d'Or of All Time) പുരസ്കാരമാണ് ഈ 41-കാരൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. 2008-ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം റൊണാൾഡോ നേടിയ ബാലൺ ഡി ഓർ സീസൺ, ലയണൽ മെസ്സിയുടെ 2012-ലെ കാമ്പെയ്നെ വോട്ടെടുപ്പിൽ മറികടന്നു. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അഞ്ച് ഔദ്യോഗിക ബാലൺ ഡി ഓർ പുരസ്കാരങ്ങളുണ്ട്.
Full-time 🙌💛 Ângelo Gabriel ⚽️ Sadio Mané ⚽️ Cristiano Ronaldo ⚽️⚽️⚽️ https://t.co/Kg0m8FcVtp— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 29, 2026
1,000 ഗോളുകൾ എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ തികയ്ക്കാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇനി വെറും 15 ഗോളുകൾ കൂടി മാത്രം മതി. താൻ കളി നിർത്താൻ ഉടനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് 985 ഗോളുകളിലെത്തിയ ഈ ഇതിഹാസ താരം വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2024-ൽ മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സഹതാരം റിയോ ഫെർഡിനാൻഡുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ, കരിയറിൽ 1,000 ഗോളുകൾ നേടുക എന്നത് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് റൊണാൾഡോ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതും പരിക്കേൽക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിൽ നിർണായകമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പ്രകടനത്തോടെ റൊണാൾഡോയുടെ കരിയറിലെ ആകെ ഹാട്രിക്കുകളുടെ എണ്ണം 67 ആയി ഉയർന്നു. സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ മാഡ്രിഡിനായി കളിക്കുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാട്രിക്കുകൾ നേടിയത്, 44 എണ്ണം. കൂടാതെ പോർച്ചുഗലിനായി 10, അൽ നസറിനായി 7, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനായി 3, യുവന്റസിനായി 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് റൊണാൾഡോയുടെ ഹാട്രിക് നേട്ടങ്ങൾ.
റൊണാൾഡോയുടെ ഈ മിന്നും പ്രകടനം സൗദി പ്രോ ലീഗ് കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള അൽ നസറിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 28 പോയിന്റുമായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള അൽ ഖാദിസിയക്ക് ഒപ്പമാണ് അൽ നസർ. എന്നാൽ അൽ നസർ ഒരു മത്സരം കുറച്ചാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. തോൽവി വഴങ്ങിയ അൽ ഖൊലൂദ് 12 പോയിന്റുമായി പത്താം സ്ഥാനത്താണ്.
Also Read: കിവികളെ തൂത്തുവാരാൻ ഇന്ത്യ; ആദ്യം പന്തെറിയും, വൈഭവിനും ഭുവനേശ്വറിനും പകരം ഇഷാനും മായങ്ക് യാദവും ടീമിൽ