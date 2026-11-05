ഇനി ആ ‘സ്യൂൂ’ ഗർജ്ജനമില്ല; റെക്കോർഡുകൾ ചരിത്രത്തിന് നൽകി ഇതിഹാസം പടിയിറങ്ങി!
234 മത്സരങ്ങൾ, 146 ഗോളുകൾ; റെക്കോർഡുകളുടെ ഹിമാലയം കീഴടക്കി ഇതിഹാസത്തിന്റെ മടക്കം!
Published : November 5, 2026 at 5:28 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ലോക ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ഇതിഹാസ അധ്യായത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു. പോർച്ചുഗലിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന അവിസ്മരണീയമായ കരിയറിനാണ് 41-ാം വയസ്സിൽ റൊണാൾഡോ വിരാമമിട്ടത്. നവംബറിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പോർച്ചുഗലിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്സി താൻ ഇനി അണിയില്ലെന്ന് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ പരിശീലകൻ ജോർജ്ജ് ജീസസുമായുണ്ടായ ചില തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് റൊണാൾഡോയുടെ ദേശീയ ടീമിലെ ഭാവി ചോദ്യചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു. ഈ മാസം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പെട്ടെന്നുള്ള വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കെല്ലാം താരം അന്ത്യം കുറിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 25-ന് യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിൽ വെയിൽസിനെതിരെയായിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ജേഴ്സിയിൽ റൊണാൾഡോയുടെ അവസാന മത്സരം.
തുടക്കം ഫിഗോയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി; ഒടുക്കം ഫുട്ബോളിന്റെ രാജാവായി
2003 ഓഗസ്റ്റിൽ കസാഖിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ലൂയിസ് ഫിഗോയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ 18-കാരൻ, പിന്നീട് പോർച്ചുഗലിന്റെ നായകനും എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനുമായി മാറുന്നതാണ് ലോകം കണ്ടത്. രാജ്യത്തിനായി 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയാണ് സിആർ7 പടിയിറങ്ങുന്നത്. പുരുഷ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിന്റേയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയതിന്റേയും റെക്കോർഡ് ഇനി ഈ പോർച്ചുഗീസ് നായകന്റെ പേരിൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തും.
കരിയറിൽ 6 ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിലും 6 യൂറോ കപ്പുകളിലും അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലിന്റെ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന റെക്കോർഡും താരം സ്വന്തമാക്കി.
റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത കരിയർ ഗ്രാഫ്
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ: 234 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ. 125 ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സിയാണ് രണ്ടാമത്.
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ: 234 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ. 2023 മാർച്ചിൽ കുവൈറ്റിന്റെ ബാദർ അൽ മുതവയെ മറികടന്നാണ് റൊണാൾഡോ ഈ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
- ആറ് ലോകകപ്പുകൾ: ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഗോൾ നേടിയതോടെ ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ കളിക്കാരനായി. മെസ്സിയെ കൂടാതെ ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക താരം കൂടിയാണ് റൊണാൾഡോ.
- യൂറോ കപ്പ് റെക്കോർഡുകൾ: 2004 മുതൽ 2024 വരെ 6 യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ കളിച്ച ആദ്യ താരം. 14 ഗോളുകളോടെ യൂറോ കപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ. 2021-ലെ ഒരൊറ്റ എഡിഷനിൽ 11 ഗോളുകൾ നേടി മറ്റൊരു റെക്കോർഡും കുറിച്ചു.
പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ റെക്കോർഡുകൾ
- ടോപ്പ് സ്കോറർ: 146 ഗോളുകളോടെ പോർച്ചുഗലിന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ (രണ്ടാമതുള്ള പൗലേറ്റയ്ക്ക് 47 ഗോളുകൾ മാത്രം).
- ലോകകപ്പ് ഗോളുകൾ: ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ (11 എണ്ണം) നേടുന്ന താരം. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഇതിഹാസ താരം യുസേബിയോയുടെ (9 ഗോൾ) റെക്കോർഡ് തകർത്തു.
നേടിയ പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ
- യൂറോ കപ്പ് (2016): റൊണാൾഡോയുടെ നായകത്വത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ പ്രധാന രാജ്യാന്തര കിരീടം.
- യൂറോപ്പ് നേഷൻസ് ലീഗ് (2019, 2025): രണ്ട് തവണ നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടത്തിലേക്ക് പോർച്ചുഗലിനെ നയിച്ചു.
കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിസ്മയം തീർത്ത ആ മാന്ത്രികക്കാലുകൾ ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര മൈതാനങ്ങളിൽ പന്തുരുട്ടില്ലെങ്കിലും, റൊണാൾഡോ എഴുതിച്ചേർത്ത റെക്കോർഡുകളുടെ കനൽവഴികൾ ഫുട്ബോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജ്വലിച്ചുനിൽക്കും.
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