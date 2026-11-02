കരിയറിലെ 985-ാം ഗോളും ഹാട്രിക്കും; പിന്നാലെ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച് അൽ നസർ
സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾക്കിടെ അൽ-നസർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക്; റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വിശ്രമം.
Published : November 2, 2026 at 5:00 PM IST
ഹെെദരാബാദ്: ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് പോരാട്ടത്തിനായി സൗദി ക്ലബ്ബ് അൽ-നസർ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെ മുൻനിര ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ ഹാട്രിക് നേട്ടത്തോടെ കരിയറിലെ ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 985-ൽ എത്തിച്ച റൊണാൾഡോയെ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ക്ലബ്ബായ പഖ്തകോറിനെതിരായ മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അൽ-നസർ പരിശീലകൻ ആംഗെ പോസ്റ്റെകോഗ്ലു തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടർച്ചയായ മത്സര സമ്മർദ്ദവും ദീർഘദൂര യാത്രകളും കണക്കിലെടുത്താണ് റൊണാൾഡോ, കിംഗ്സ്ലി കോമാൻ, മുഹമ്മദ് സിമാകൻ എന്നിവർക്ക് വിശ്രമം നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
إلى التدريـب 💛 #النصر_باختاكور https://t.co/4yPLTu9koa— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 1, 2026
കന്നി ഏഷ്യൻ കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന അൽ-നസറിന് ടൂർണമെന്റില് ഇതുവരെ മികച്ച തുടക്കമല്ല ലഭിച്ചത്. വെസ്റ്റേൺ സോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം. സീസണിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൂർണ്ണ സജ്ജരല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ടീം ഇപ്പോൾ മികച്ച ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശീലകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യു.എ.ഇ ക്ലബ്ബായ അൽ-വാസൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ റിയാദിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അൽ-നസറിന്റെ മത്സരം ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (എ ഫ് സി) മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് ഒക്ടോബർ 12-ന് നടന്ന മത്സരവും മിസൈൽ ആക്രമണ റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണങ്ങളാണ് മേഖലയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത ജനുവരി 7 മുതൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കേണ്ട ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിനെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ടൂർണമെന്റ് അവിടെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നടത്തുന്നത് എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് ജപ്പാൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുനേയാസു മിയാമോട്ടോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
എന്നിരുന്നാലും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ നവംബർ അവസാനം വരെ സമയമുണ്ടെന്ന് എഎഫ്സി പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫ വ്യക്തമാക്കി. സാഹചര്യം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ടൂർണമെന്റ് 2028-ലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട്. എന്നാൽ സൗദി സംഘാടകർ ടൂർണമെന്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്നും മത്സരക്രമങ്ങളും വേദികളും ഇതിനകം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അറിയിച്ചു.
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